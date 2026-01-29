China a executat 11 membri ai familei criminale Ming, care conducea grupări de escrocherie și alte activități ilegale în Myanmar, au anunțat joi agențiile de presă de stat chineze.

Familia Ming a fost una dintre cele patru clanuri din nordul Myanmarului. Gruparea este acuzată că opera sute de complexe implicate în fraude pe internet, prostituție și producție de droguri, iar membrii săi ocupau poziții importante în guvernul local.

Cei 11 executați au fost condamnați la moarte în septembrie, fiind găsiți vinovați de omor, reținere ilegală și fraudă, potrivit agenției Xinhua. Doi dintre inculpați au făcut apel, iar cazul a fost dus la Curtea Supremă Populară, cea mai înaltă instanță din China, care a menținut verdictul inițial, potrivit CNN.

Familia criminală era condusă de Ming Xuechang și a fost de mult timp legată de complexul infam „Crouching Tiger Villa” din Kokang, o regiune autonomă la granița cu China. La apogeul activității sale, grupul avea aproximativ 10.000 de angajați implicați în escrocherii și alte crime.

În noiembrie 2023, China a emis mandate de arestare pentru membrii familiei, acuzându-i de fraudă, crimă și trafic de persoane, oferind recompense între 14.000 și 70.000 de dolari pentru capturarea lor.

Ming Xuechang, care fusese și membru al parlamentului din Myanmar, s-a sinucis ulterior în custodie.

Procesul familiei Ming a avut loc cu ușile închise, deși mai mult de 160 de persoane au fost autorizate să participe la audiența de condamnare anul trecut, inclusiv familiile victimelor.

Potrivit sursei citate, printre cei executați se numără și fiul său, Ming Guoping, lider în Forța de Gărzi de Frontieră Kokang aliată juntei, și nepoata sa, Ming Zhenzhen. Înainte de execuție, aceștia s-au întâlnit cu rude apropiate, a raportat Xinhua.

Familia Ming a ajuns la putere în Laukkaing la începutul anilor 2000. Acest lucru s-a întâmplat după ce războinicul orașului a fost înlăturat într-o operațiune militară condusă de Min Aung Hlaing, care a devenit ulterior liderul guvernului militar din Myanmar după lovitura de stat din 2021, potrivit BBC.

La început, jocurile de noroc și prostituția erau principalele surse de venit pentru aceste familii, dar în cele din urmă au început să se ocupe de fraude online, angajând în mare parte persoane răpite și forțate să lucreze la aceste escrocherii.

Sindicatul familiei Ming a conspirat și cu liderul altui sindicat, Wu Hongming, care a fost de asemenea executat, pentru a ucide, răni și reține ilegal lucrători din centrele de escrocherii, provocând moartea a 14 cetățeni chinezi.

Într-un incident din octombrie 2023, patru persoane au fost ucise când membri ai grupului au deschis focul asupra lucrătorilor în timp ce îi transferau sub escortă armată, după ce au fost avertizați de un posibil raid al poliției.

Conform Institutului pentru Pace al Statelor Unite, găștile de escrocherii din Asia de Sud-Est fură anual peste 43 de miliarde de dolari. În Myanmar, aceste complexe au fost protejate de corupție și lipsa legii, iar grupurile armate care le găzduiesc au profitat de aproape cinci ani de război civil pentru a-și extinde afacerea.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat că Beijingul va continua să intensifice eforturile pentru a „eradica flagelul jocurilor de noroc și al fraudelor”.