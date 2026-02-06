search
Video Escrocherie cu inteligența artificială: cum păcălesc infractorii victimele folosind vocea rudelor pentru a cere bani

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă după apariția unei metode de fraudă tot mai sofisticate: infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea unor persoane apropiate și a convinge victimele să trimită bani.

Fraude prin telefon FOTO: arhivă, adevărul

Potrivit autorităților, escrocii au nevoie doar de câteva secunde de înregistrare audio, de obicei preluate de pe rețelele sociale, pentru a genera apeluri telefonice extrem de convingătoare.

La celălalt capăt al firului, victima aude vocea unei rude sau a unui prieten care pretinde că a avut un accident sau se află într-o urgență gravă și cere ajutor financiar imediat.

„Nu este real. Este o voce falsă. Și totuși… sună exact ca el/ea. «Am avut un accident…» «Ajută-mă, te rog! Am nevoie de bani. ACUM!» STOP. Respiră. Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea celor dragi, folosind doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale”, au transmis reprezentanții MAI, pe FB.

Ministerul explică faptul că scenariul este construit pentru a crea panică și grabă. Victimei nu i se lasă timp să verifice informația sau să gândească limpede, iar mesajul este mereu unul de tipul „accident” sau „situație care nu suportă amânare”. Scopul este obținerea rapidă de bani.

Autoritățile recomandă ca, în cazul unui astfel de apel, oamenii să închidă imediat, să sune persoana respectivă pe numărul cunoscut pentru a verifica situația și să nu trimită bani și nici să ofere date personale sau bancare.

„Ajută-mă, te rog! Am nevoie de bani. ACUM!”

„Scenariul e mereu unul de panică: accident ori altă urgență „care nu suportă amânare”. Ce vor? Bani. Rapid. Fără să te lase să gândești. 

CE FACI DACĂ PRIMEȘTI UN APEL DE ACEST TIP?

- Închizi IMEDIAT

- Suni persoana care îți cere ajutorul (de multe ori, cineva foarte drag) pe numărul cunoscut

- NU trimiți bani

- NU oferi date personale sau bancare”, se mai arată în postare.

MAI îndeamnă îi încurajează pe cetățeni să distribuie acest avertisment pentru a preveni alte posibile victime. „Poate salva liniștea unei familii”, subliniază ministerul.

