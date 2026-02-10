search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Gaură neagră în bugetul britanic: 13 miliarde de lire sterline din credite studențești sunt de negăsit: „O escrocherie în special din România”

Publicat:

Sistemul de împrumuturi pentru studii din Marea Britanie traversează o criză fără precedent, după ce Compania de Împrumuturi Studențești (SLC) a recunoscut că a pierdut urma a peste 370.000 de beneficiari. Acești absolvenți datorează statului britanic o sumă colosală, de aproape 13 miliarde de lire sterline, însă autoritățile nu mai dețin date actualizate despre locul de muncă sau veniturile lor, ceea ce face recuperarea banilor practic imposibilă.

13 miliarde de lire sterline din credite studențești sunt de negăsit FOTO: Arhivă
Conform datelor oficiale, instituția nu mai poate verifica dacă acești debitori își respectă obligațiile de plată. Fenomenul îi vizează în special pe cetățenii din Uniunea Europeană care s-au întors în țările de origine după finalizarea studiilor, dar și pe britanicii care s-au mutat în străinătate. Deși unii dintre aceștia ar putea avea venituri sub pragul legal de rambursare sau ar putea beneficia de ajutoare sociale, lipsa totală a informațiilor transformă aceste datorii într-o pierdere uriașă pentru bugetul public.

Nick Hillman, directorul Institutului de Politici în Învățământul Superior (HEPI), trage un semnal de alarmă și avertizează că nota de plată va fi achitată, în final, de contribuabili. „Aceste cifre mari arată o potențială scurgere uriașă din sistemul de credite pentru studenți”, a subliniat Hillman, potrivit Daily Mail.

Acesta a adăugat că situația este cu atât mai nedreaptă cu cât mulți absolvenți se chinuie să își plătească datoriile, în timp ce alții dispar pur și simplu: „Am văzut în ultimele săptămâni cât de furioși sunt absolvenții că trebuie să plătească atât de mult pentru propria educație, dar, în cele din urmă, cineva va trebui să achite și cheltuielile pentru cei care dispar complet din sistem”.

Acuzații grave de „escrocherie industrială” și vizarea comunității române

Situația a stârnit o furtună politică în Parlamentul de la Londra. Deputatul independent Rupert Lowe a solicitat o anchetă oficială urgentă, folosind termeni extrem de duri la adresa modului în care au fost gestionate fondurile. „Vreau să știu exact câți dintre acești studenți pierduți sunt cetățeni străini. Cred că există o escrocherie industrială în curs de desfășurare, în care străinii, în special din România, iau împrumuturi cu intenția de a nu le rambursa niciodată”, a declarat Lowe.

Parlamentarul consideră că este vorba despre o deficiență sistemică gravă și cere măsuri radicale pentru a proteja banii publici. „Miliarde și miliarde pierdute. Cine este responsabil? Cine a fost concediat? Unde este ancheta? În cel mai bun caz, este vorba de incompetență gravă, în cel mai rău caz, de fraudă industrială. Trebuie să existe consecințe severe”, a mai adăugat acesta, propunând restricționarea creditelor doar pentru cetățenii britanici.

Impactul asupra contribuabililor și discrepanțele din sistem

Richard Fuller, purtător de cuvânt al conservatorilor pentru educație, susține că fiecare liră oferită sub formă de împrumut ar trebui gestionată cu maximă responsabilitate. El a punctat că „fiecare bănuț al contribuabililor și fiecare împrumut suplimentar acordat în numele contribuabililor noștri ar trebui tratat cu aceeași seriozitate și grijă pe care cetățenii noștri o au cu propriile finanțe ale gospodăriilor”.

În prezent, datoria totală din sistemul de credite studențești se ridică la 226 de miliarde de lire sterline, ceea ce înseamnă că cele 12,8 miliarde pierdute reprezintă aproximativ 5,7% din întregul portofoliu. Aceasta se traduce prin faptul că unul din 15 debitori este, în acest moment, imposibil de verificat de către statul britanic.

Suspiciuni de fraudă organizată: Cazul studenților din România

Problema nu este nouă, însă dimensiunea ei a crescut alarmant în ultimii ani. O anchetă anterioară a publicației The Sunday Times a scos la iveală rețele de persoane care se înscriau la facultate doar pentru a accesa împrumuturile și granturile de întreținere, fără a avea nicio intenție de a finaliza studiile. Datele arată o explozie a cererilor venite din partea cetățenilor români: de la 5.000 de solicitări în urmă cu un deceniu, s-a ajuns la 84.000 în ultimul an academic.

Această creștere masivă a determinat unitatea antifraudă a SLC să monitorizeze mai atent fluxul de aplicații. În contextul în care un student poate accesa până la 45.000 de lire pe an pentru taxe și întreținere, iar datoria se șterge automat după 40 de ani dacă veniturile nu depășesc un anumit prag, sistemul a devenit extrem de vulnerabil în fața celor care părăsesc Regatul Unit imediat după încasarea banilor.

