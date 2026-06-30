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Erdogan cere includerea Turciei în noile planuri de apărare ale Europei. Ankara vizează accesul la fondul european de 150 de miliarde de euro

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Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea, susținând că rolul țării sale în protejarea continentului este adesea subestimat. Declarația vine într-un moment în care statele europene își accelerează reînarmarea pe fondul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind angajamentul viitor al Statelor Unite față de NATO.

Președintele Turciei Recept Erdogan/FOTO:EPA/EFE
Președintele Turciei Recept Erdogan/FOTO:EPA/EFE

Liderul turc și-a exprimat poziția în fața delegaților parlamentelor celor 32 de state membre NATO, reuniți la Istanbul, cu doar o săptămână înaintea summitului Alianței programat pentru 7-8 iulie.

„Contribuția indispensabilă a Turciei la securitatea Europei este, uneori, trecută cu vederea”, a declarat Erdogan, adăugând că Ankara dorește să participe la toate inițiativele europene din domeniul apărării și securității.

Ankara urmărește accesul la programul european SAFE

Declarația președintelui turc are și o miză concretă: participarea Turciei la programul european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de 150 de miliarde de euro.

Inițiativa Uniunii Europene are ca obiectiv finanțarea achizițiilor comune de armament și consolidarea industriei europene de apărare, în contextul deteriorării mediului de securitate de pe continent.

Din punct de vedere tehnic, Turcia îndeplinește condițiile necesare pentru a se alătura programului. Totuși, accesul Ankarei necesită aprobarea unanimă a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, iar Grecia a anunțat deja că ar putea bloca o astfel de decizie.

„Contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru includerea Turciei în inițiativele de apărare și securitate lansate de Uniunea Europeană”, le-a transmis Erdogan parlamentarilor prezenți la reuniune.

Erdogan cere eliminarea restricțiilor din industria de apărare

Liderul de la Ankara a lansat și un apel către NATO pentru eliminarea tuturor restricțiilor care afectează comerțul cu produse din industria de apărare între statele membre ale Alianței.

Potrivit acestuia, provocările actuale de securitate nu pot fi gestionate eficient fără o cooperare mai strânsă între aliați și fără o distribuire echitabilă a responsabilităților.

„Dacă vrem să depășim provocările cu care ne confruntăm, trebuie să eliminăm barierele din comerțul cu produse ale industriei de apărare și, în același timp, să asigurăm o împărțire echilibrată și corectă a responsabilităților între aliați”, a afirmat președintele turc.

Relațiile dintre UE și Turcia capătă o nouă dimensiune

Apelul lui Erdogan vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze capacitățile militare, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al temerilor că Washingtonul și-ar putea reduce implicarea în apărarea Europei.

Președintele turc susține de mai mult timp că viitoarea arhitectură de securitate a continentului nu poate fi construită fără participarea Ankarei. În luna mai, acesta declara că Europa va avea o structură de apărare „incompletă” dacă Turcia va rămâne în afara noilor proiecte strategice.

În ultimul an, mai mulți oficiali NATO au încurajat apropierea dintre Uniunea Europeană și Turcia, apreciind că actualul context de securitate impune o cooperare mai strânsă între cele două părți.

La începutul acestui an, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a efectuat o vizită oficială la Ankara pentru relansarea dialogului bilateral. Oficialul european a descris Turcia drept un partener strategic al Uniunii Europene, inclusiv în eforturile privind încheierea războiului din Ucraina.

Declarațiile lui Erdogan confirmă că Ankara intenționează să joace un rol mai important în noua arhitectură de securitate europeană, pe măsură ce statele europene își sporesc investițiile în apărare și își reduc dependența de sprijinul militar american.

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