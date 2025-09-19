Rusia include „mişcarea satanistă internaţională” pe lista organizaţiilor teroriste, deşi aceasta nu există oficial

Rusia a clasificat „mișcarea satanistă internațională”, o entitate care nu există oficial, ca organizație teroristă, permițând astfel condamnări la închisoare pentru cei asociați cu ea.

Autoritățile ruse au adăugat vineri „mișcarea satanistă internațională” pe lista oficială a organizațiilor „teroriste și extremiste”, ceea ce deschide calea unor posibile pedepse severe pentru persoanele considerate membre, transmite AFP. Această decizie urmează unui precedent similar de la sfârșitul lui 2023, când Moscova a inclus „mișcarea internațională LGBT” pe aceeași listă, măsură care a stârnit temeri privind o reprimare mai amplă a comunității LGBT în Rusia.

O organizație care nu există

„Mişcarea satanistă internaţională” figurează acum pe lista oficială disponibilă pe site-ul serviciului rus pentru supravegherea tranzacțiilor financiare. Această includere urmează unei decizii a Curții Supreme, care în iulie a interzis oficial „mișcarea satanistă internațională”, deși nu există nicio organizație recunoscută cu acest nume.

Curtea a explicat că „s-a stabilit că această mişcare este fondată pe o ideologie extremistă, pe ura şi pe ostilitatea faţă de confesiuni religioase tradiţionale”, potrivit Parchetului general rus, care a solicitat interzicerea. Documentul mai precizează că „adepţii mişcării practică ritualuri oculte şi crime ritualice, comit alte infracţiuni, în special faţă de minori” potrivit Agerpres.

Context politic și religios

Președintele rus Vladimir Putin, care menține legături strânse cu influenta Biserică Ortodoxă Rusă, a acuzat frecvent Occidentul de „decadență și satanism”, criticând în special toleranța manifestată față de persoanele LGBT+.