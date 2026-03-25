Dublă lovitură a Ucrainei în Marea Baltică: nava „Purga” folosit de Rusia în misiuni de patrulare a fost avariat, la fel şi portul Ust-Luga

Flota Rusiei a suferit o pierdere grea după ce forțele ucrainene au lovit în mod coordonat spărgătorul de gheaţă „Purga” și au vizat infrastructura portuară de la Ust-Luga, afectând astfel importante obiective strategice rusești din Marea Baltică.

Flota rusă a suferit o lovitură puternică după ce forțele ucrainene au lovit în mod coordonat nava „Purga”, un spargător de gheață cu funcții de patrulare, care era folosit de armata rusă pentru supravegherea zonei arctice, interceptarea dronelor și blocarea navelor.

Operațiunea a avut loc în noaptea de 25 martie și a vizat și Șantierul Naval din Vyborg, conform informațiilor publicate de Statul Major al Forțelor Armate ucrainene pe canalul oficial de Telegram. Potrivit aceleiaşi surse, „Purga” urma să fie preluată de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei și să acționeze împotriva Ucrainei, dar atacul dronelor ucrainene a cauzat avarii semnificative.

Proiectul „Ermak”

Spărgătorul de gheaţă „Purga”, folosit în misiuni de patrulare, aparține proiectului 23550, cunoscut sub numele de cod „Ermak”, și face parte din clasa de nave Arc7, capabile să funcționeze simultan ca spargătoare de gheață și nave de patrulare, relatează focusua.

Lungă de 114 metri și lată de 19,5 metri, cu un echipaj standard de 60 de persoane și posibilitatea de a transporta încă 50 suplimentar, nava este echipată cu armament defensiv precum tunuri AK-630M de 30 mm, mitraliere „Kord” și rachete sol-aer portabile.

Ea poate naviga cu viteza de până la 18 noduri și poate găzdui două elicoptere Ka-52, două bărci „Raptor” și un hovercraft.

Proiectul „Ermak” prevede construirea a două nave care îi Permite Rusiei să controleze zona arctică: „Purga”, care a fost lansată la apă în 2022, şi „Dzerjinski”, care se află încă în proces de fabricație.

Avarii şi la infrastructura portului Ust-Luga

În paralel, dronele ucrainene au vizat și portul Ust-Luga, unde ar fi fost avariate instalațiile Novatek, inclusiv rezervoarele și echipamentele de încărcare a petrolului pe nave.

Potrivit generalului-maior Evgheni Khmara, aflat temporar la conducerea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), operațiunea reprezintă un „cadou” pentru Rusia, prin care se reduce capacitatea Kremlinului de a exporta petrol prin navele-fantomă.

El a precizat că atacul a fost efectuat de o echipă comună SBU, SBS, GUR, DPSU și Serviciul de Informații Externe. De altfel, biroul de presă al SBS a publicat o grafică computerizată a loviturii: cinci drone au lovit obiective importante ale Rusiei pe coasta Mării Baltice. S-a menționat că au acționat luptătorii Regimentului 1 separat al SBS și Regimentul 413 „Raid”.

Presa ucraineană a publicat grafice și materiale video care ilustrează dronelor atacând cinci obiective importante ale Rusiei de pe coasta Mării Baltice, inclusiv șantierul naval din Vyborg.

Analizând amploarea operațiunii, analiștii militari consideră că distrugerea „Purga” este una dintre cele mai semnificative pierderi suferite de flota rusă în zona arctică și baltică, reflectând capacitatea Ucrainei de a lovi direct obiective strategice rusești chiar la mare distanță de frontul principal de conflict.