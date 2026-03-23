Video Lovitură directă în inima exporturilor rusești: incendiu masiv la Primorsk după un atac cu drone asupra unui rezervor de combustibil

Un incendiu puternic a izbucnit luni, 23 martie, la un rezervor de combustibil din portul Primorsk, situat la Marea Baltică, în urma unui atac cu drone, potrivit declarațiilor făcute de guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, pe Telegram.

Portul Primorsk este considerat cel mai mare centru de export de petrol din vestul Rusiei, având o capacitate de peste un milion de barili de țiței pe zi.

Acesta joacă un rol esențial în livrările de petrol Urals și motorină de înaltă calitate către piețele internaționale.

Potrivit datelor din industrie, exporturile de motorină prin acest terminal au atins anul trecut aproximativ 16,8 milioane de tone metrice, scrie reuters.

Atacul face parte dintr-o serie mai amplă de lovituri lansate de Ucraina asupra infrastructurii energetice rusești, vizând în special rafinăriile și punctele-cheie de export, cu scopul de a afecta capacitatea economică și logistică a Moscovei în contextul războiului.

Guvernatorul Drozdenko a precizat că sistemele de apărare aeriană au doborât 35 de drone deasupra regiunii Leningrad în timpul atacurilor recente.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cursul nopții, nu mai puțin de 249 de drone au fost interceptate și distruse pe teritoriul Rusiei.

Nu este pentru prima dată când portul Primorsk este vizat.

În luna septembrie a anului trecut, un alt atac a dus la suspendarea temporară a încărcărilor de petrol, afectând fluxurile de export.