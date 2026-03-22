România, acuzată de ruși că ar crea un „coridor” de rachete antinavă în Marea Neagră și Marea Baltică, alături de alte state NATO

România, SUA și alte state membre NATO sunt acuzate, într-un articol publicat în presa rusă, că pun la cale un complot care presupune crearea unui „coridor” de sisteme de rachete antinavă (NSM) în regiunea Mării Negre, a Mării Baltice, dar și în Indo-Pacific, „sub pretextul amenințării militare ruse”.

Intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, articolul publicat de mk.ru susține că țări NATO plănuiesc „să controleze mări cheie pentru Rusia”, prin staționarea unor rachete antinavă Naval Strike Missile pe coasta letonă a Mării Baltice.

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD - conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific”, se arată în articol.

Printre țările menționate în mod special de presa rusă se numără și țara noastră, alături de Bulgaria.

„Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”, susțin jurnaliștii ruși.

Rușii se declară îngrijorați că s-ar putea confrunta la un moment dat cu un sistem de rachete care s-ar întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

„Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”, mai susțin aceștia.

Acuzații similare sunt aduse și Statelor Unite, despre care rușii scriu că: „Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest”.

Rușii estimează că până în 2028 „capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an”, acuzând că „acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”.

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești. Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier - una bazată pe tehnologia rachetelor”, mai arată publicația rusă, fără să prezinte dovezi în acest sens.