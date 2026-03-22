search
Duminică, 22 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Război în Ucraina

România, acuzată de ruși că ar crea un „coridor” de rachete antinavă în Marea Neagră și Marea Baltică, alături de alte state NATO

0
0
Publicat:

România, SUA și alte state membre NATO sunt acuzate, într-un articol publicat în presa rusă, că pun la cale un complot care presupune crearea unui „coridor” de sisteme de rachete antinavă (NSM) în regiunea Mării Negre, a Mării Baltice, dar și în Indo-Pacific, „sub pretextul amenințării militare ruse”.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, articolul publicat de mk.ru susține că țări NATO plănuiesc „să controleze mări cheie pentru Rusia”, prin staționarea unor rachete antinavă Naval Strike Missile pe coasta letonă a Mării Baltice.

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD - conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific”, se arată în articol.

Printre țările menționate în mod special de presa rusă se numără și țara noastră, alături de Bulgaria.

„Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”, susțin jurnaliștii ruși.

Rușii se declară îngrijorați că s-ar putea confrunta la un moment dat cu un sistem de rachete care s-ar întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

„Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”, mai susțin aceștia.

Acuzații similare sunt aduse și Statelor Unite, despre care rușii scriu că: „Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest”.

Rușii estimează că până în 2028 „capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an”, acuzând că „acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”.

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești. Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier - una bazată pe tehnologia rachetelor”, mai arată publicația rusă, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
digi24.ro
image
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament cu 3 camere se vinde cu 12.500€ acum, în martie 2026. Are garaj, beci și 88 mp
gandul.ro
image
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
mediafax.ro
image
Câți bani a pierdut Valeriu Iftime în fotbal. Orașul Botoșani, locul 2 după București într-un clasament surprinzător
fanatik.ro
image
Striptease cu tricolorul la Circul de Stat din București. Preludiu, excitare, delir: „Cum e România acum?”
libertatea.ro
image
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul puterii: mărturiile fiului președintelui iranian
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
observatornews.ro
image
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Cum îți dai seama dacă altcineva îți folosește contul Netflix și ce ai de făcut imediat
playtech.ro
image
Tot adevărul despre plecarea lui Tommy Neubert de la FCSB. Mihai Stoica nu a omis niciun detaliu. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a aflat tot: Ronaldo și Georgina au semnat contractul, înainte de nuntă! Portughezul îi plătește o avere, pe viață
digisport.ro
image
Fenomenul Flightradar24: de ce a devenit urmărirea avioanelor online o pasiune globală
stiripesurse.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Toate zborurile au fost ANULATE până la Paște... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Fiul Marei Bănică, agresat la școală de un profesor! Jurnalista a cerut ordin de protecție, după ce Dima a fost lovit cu picioarele: „Sunt șocată”
wowbiz.ro
image
S-a mutat Andreea Popescu din penthouse-ul de lux, de 4 milioane de euro? Vedeta s-a dat de gol cu un DETALIU bizar. Fanii au observat imediat! / VIDEO
romaniatv.net
image
Benzina și motorina vor costa 13 lei litrul. Anunțul lui Negrescu
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile
click.ro
image
Cum poți curăța draperiile fără să le dai jos. Trucuri simple și rapide pentru a le menține mereu fresh și curate
click.ro
image
Micul dejun preferat al Elwirei Petre: „Simplu, gustos și exact pe placul meu”
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Prințesa Anne Profimedia jpg
Ce prințesă poartă haine vechi de 57 de ani?! Sora Regelui Charles are aceeași siluetă ca în adolescență!
clickpentrufemei.ro
Deschiderea mormântului din Lepoglava, în care se află osemintele lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin, împreună cu cele ale fiului acestuia, Cristofor (© captură video Magyarságkutató Intézet)
Decesul lui Cristofor Corvin, ultimul descendent pe linie masculină al familiei Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
image
Trei zodii își schimbă destinul până la finalul lunii martie. Ei sunt nativii care au noroc pe toate planurile

OK! Magazine

image
„Am fost manipulată și înșelată de Epstein”. Ce a spus printre lacrimi viitoarea regină a Norvegiei despre scandalul în care e implicată

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
6 semne subtile ale pierderii auzului pe care să nu le ignori