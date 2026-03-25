Alertă într-o țară NATO: o dronă rusească a lovit coşul de fum al unei centrale electrice

O dronă provenită din Rusia a lovit, miercuri, coșul de fum al centralei Auvere din Estonia, generând îngrijorare în contextul războiului din Ucraina și al securității la granițele NATO.

O dronă care a intrat din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum al centralei electrice Auvere, situată în nord‑estul Estoniei, în primele ore ale zilei de miercuri, 25 martie, incidentul fiind perceput ca un semnal clar al efectelor periculoase ale războiului din Ucraina asupra regiunii baltice și frontierelor NATO.

Autoritățile estoniene și compania energetică Enefit Power, care operează centrala, au precizat că nimeni nu a fost rănit și că sistemul de electricitate al Estoniei nu a fost afectat de incident.

Serviciul de Securitate Internă al Estoniei (KaPo) a anunțat că drona a lovit coșul centralei la ora 03:43 dimineața şi imediat la faţa locului au fost trimişi specialiștii pentru dezamorsarea munițiilor din cadrul Consiliului de Salvare. Totodată, Procuratura Generală a deschis proceduri legale, iar Serviciul de Securitate Internă a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte, potrivit estonianworld.

Astrid Asi, procuror general al Estoniei, a declarat că, pe baza informațiilor preliminare, drona nu fusese direcționată intenționat împotriva Estoniei. „Procedurile inițiale sunt acum în desfășurare, iar ancheta va stabili circumstanțele precise”, a spus ea într-un comunicat.

Incidentul a survenit în contextul unor atacuri nocturne cu drone lansate de Ucraina asupra portului rus Ust-Luga, în regiunea Leningrad, astfel că oficialii estonieni au subliniat că obiectul care a lovit centrala Auvere este mai degrabă un efect indirect al războiului, și nu rezultatul unei tentative deliberate a Rusiei de a ținti Estonia.

„Acesta este unul dintre efectele războiului de agresiune la scară largă al Rusiei. Este rezonabil să presupunem că vom mai vedea incidente de acest gen”, a declarat Margo Palloson, director general al Serviciului de Securitate Internă.

Liisa-Ly Pakosta, ministrul Justiției din Estonia, a declarat, la rândul său, că guvernul va convoca o ședință extraordinară ca răspuns la incidentul de securitate.

Enefit Power a precizat că evaluarea preliminară nu a indicat daune imediate ale centralei și nici un impact semnificativ asupra sistemului energetic național.

Serviciul de Securitate Internă a făcut apel către orice persoană care ar fi putut observa drona să transmită informații prin e-mail și a avertizat publicul să nu se apropie de locul incidentului sau de eventualele resturi, care ar putea conține materiale explozive. Orice descoperire trebuie raportată prin apelarea numărului de urgență 112.

În plus, oficialii estonieni au precizat că o dronă prăbușită a fost raportată și în Letonia, în satul Dobročina, ceea ce sugerează o activitate mai amplă în regiunea baltică.