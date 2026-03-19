Submarinele nucleare ale Rusiei sunt în alertă maximă. Planurile Moscovei de descurajare strategică

Forțele de submarine purtătoare de rachete strategice ale Federației Ruse se află în stare de alertă maximă de luptă, a declarat comandantul flotei ruse, amiralul Aleksandr Moiseev.

„Sunt în stare de alertă maximă de luptă, ceea ce a fost confirmat în mod repetat în timpul inspecțiilor de control prin exerciții desfășurate anual sub comanda președintelui Rusiei”, a afirmat acesta într-un interviu acordat publicației Krasnaia Zvezda, citat de EFE și preluat de Agerpres.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înființarea flotei de submarine ruse, creată prin decretul țarului Nicolae al II-lea, care a introdus submarinul ca o nouă clasă de nave militare.

Amiralul Moiseev a subliniat rolul central al submarinelor nucleare din clasa Borei, care pot lansa rachete balistice intercontinentale Bulava și torpile. Potrivit acestuia, aceste nave vor rămâne în serviciu până la mijlocul secolului și chiar mai mult, datorită capacităților extinse de modernizare.

În prezent, Rusia dispune de opt submarine operaționale din această clasă, iar șantierul naval Sevmash construiește alte două unități modernizate Borei-A, „Dmitri Donskoi” și „Kniaz Potemkin”.

În paralel, Moscova își propune să înlocuiască, în următorul deceniu, submarinele multifuncționale de generația a treia cu noile modele Yasen și Yasen-M, considerate mai greu detectabile datorită semnăturii acustice reduse. Acestea vor fi echipate cu sisteme moderne de rachete, inclusiv Kalibr, Onix și Tsirkon, pe lângă armamentul subacvatic.

În contextul tensiunilor geopolitice și al competiției pentru influență în Arctica și pe oceanele lumii, forțele submarine ruse joacă „un rol important în descurajarea strategică și în asigurarea securității la nivel mondial”, a mai declarat Moiseev, descriind aceste trupe drept „elita marinei ruse”.