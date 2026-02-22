Financial Times: Iranul a încheiat un contract confidențial de armament cu Rusia, în valoare de 500 de milioane de euro

Iranul a încheiat un contract confidenţial de armament, în valoare de 500 milioane de euro, cu Rusia pentru achiziţia de lansatoare portabile şi rachete sol-aer avansate.

Potrivit Agerpres, un contract semnat în decembrie la Moscova prevede ca Rusia să livreze 500 de lansatoare portabile „Verba” și 2.500 de rachete „9M336” pe o perioadă de trei ani, potrivit Financial Times (FT).

Reuters precizează că nu a putut verifica informaţiile. Potrivit FT, contractul prevede ca livrările să aibă loc în trei tranşe, din 2027 până în 2029.

Contractul a fost negociat între exportatorul rus de armament Rosoboronexport şi reprezentantul la Moscova al Ministerului Apărării iranian şi Logisticii Forţelor Armate (MODAFL), mai scrie publicaţia britanică.

Conform contractului consultat de FT, Teheranul a solicitat în mod oficial aceste sisteme în iulie 2025.

În iunie 2025, președintele Donald Trump anunțase că, în cursul nopții, SUA au efectuat un atac „foarte reuşit” asupra a trei situri nucleare iraniene.

Atacurile au vizat șase clădiri, însă acestea conțineau puțin sau deloc material nuclear, a transmis Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

„Instalațiile vizate astăzi fie nu conțineau material nuclear, fie doar cantități mici de uraniu natural sau slab îmbogățit, ceea ce înseamnă că orice contaminare radioactivă este limitată la clădirile care au fost avariate sau distruse”, a precizat AIEA.

Rusia are un tratat de parteneriat strategic cu Iranul, chiar dacă el nu include o clauză de apărare reciprocă. Săptămâna trecută, o corvetă a marinei ruse a efectuat manevre comune cu nave iraniene în Golful Oman, a indicat Ministerul Apărării de la Moscova.