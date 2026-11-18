Estonia a decis să-și închidă granița terestră cu Rusia, într-un moment în care Europa discută cu Moscova despre o „nouă arhitectură de securitate”. Pretextul nu e diplomatic, ci foarte concret: o canistră cu lichid inflamabil, ferestre sparte și opt oameni arestați în fața unei fabrici de drone de lângă Tallinn.

Foto: ChatGPT

Autoritățile estoniene spun că tentativa de incendiere din weekend a fost un act criminal comandat de GRU (Direcția Principală de Informații a Statului Major rus, adică serviciul de informații militare al Rusiei). Prim-ministrul Kristen Michal a răspuns imediat: de la 1 decembrie, punctele de trecere a frontierei cu Rusia se închid. „Rusia trebuie să înțeleagă că acțiunile ostile împotriva Estoniei au consecințe”, a spus șeful guvernului de la Tallinn. Estonia este o fostă republică sovietică cu 1,36 milioane de locuitori, dintre care aproape 5% au cetățenie rusă.

Noaptea de la Viimsi

Pe 14 noiembrie, în jurul orei trei dimineața, opt cetățeni letoni au fost reținuți după ce au încercat să pătrundă pe proprietatea companiei Threod Systems din Viimsi, la nord de Tallinn. Scopul lor ar fi fost să provoace o explozie și să incendieze clădirea. Threod Systems este un actor important al industriei estoniene de apărare și robotică militară. Produce drone de recunoaștere și de atac cu rază lungă, iar produsele sale sunt folosite în 32 de țări, inclusiv în Ucraina și în 18 state membre NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord). Poliția de Securitate estoniană, cunoscută ca KAPO (Kaitsepolitseiamet), a declarat că atacul a fost executat la ordinul GRU. Un detaliu contează. Directoarea KAPO, Margo Palloson, a precizat pentru radioteleviziunea publică ERR (Eesti Rahvusringhääling) că atacul nu a fost dejucat de oamenii ei, ci de un paznic local al firmei. Palloson a lăudat măsurile de securitate ale companiei. După cum notează editorialul cotidianului Postimees, Threod își revizuise apărarea după atacul din august asupra Milrem Robotics, care arătase deja tipul de ținte și metodele atacatorilor. Este a doua tentativă de acest fel în câteva luni. În august, Milrem Robotics, furnizor de drone terestre pentru Ucraina, a fost ținta unui atac incendiar la Tallinn, atribuit tot Rusiei, potrivit The Guardian. Iar cel mai îngrijorător lucru spus după incidentul de la Viimsi vine tot de la șefa KAPO: Rusia vizează în prezent în jur de zece companii din industria de apărare a Estoniei.

Anatomia unei campanii hibride

Recrutarea executanților urmează un tipar cunoscut în toată Europa. Palloson spune că recrutorii caută oameni în rețelele criminale, pe rețelele sociale și printre persoanele vulnerabile economic. Sunt vizați și cei care călătoresc în Rusia și pot fi presați acolo. Unii autori ai sabotajelor au primit doar câteva sute de euro. Potrivit KAPO, peste 50 de persoane din Estonia au acceptat de-a lungul anilor să colaboreze cu serviciile ruse. Aici apare legătura directă cu granița. Michal spune că serviciile de informații ruse folosesc punctele de trecere pentru a influența populația și că Estonia trebuie să reducă aceste riscuri. Președinta Ülle Madise a observat și ea că recrutarea în timpul trecerii frontierei este un factor pe care publicul poate nu îl cunoaște pe deplin. Operațiunea a avut și o dimensiune baltică. Postimees arată că Serviciul de Securitate de Stat al Letoniei, VDD (Valsts drošības dienests), a ajutat Estonia să prevină și să investigheze operațiunea. Ziarul amintește și alt exemplu de cooperare între servicii: complotul dejucat în 2024 împotriva lui Armin Papperger, directorul general al grupului german Rheinmetall.

Ministrul de externe Margus Tsahkna a spus că tentativa de sabotaj arată încă o dată că activitățile ostile ale Rusiei depășesc cu mult Ucraina. Lista europeană e lungă: stelele lui David albastre pictate pe zidurile Parisului la sfârșitul lui 2023, incendierea unui depozit londonez cu materiale pentru Ucraina în 2024, comandată de grupul de mercenari Wagner, și, mai recent, acuzațiile Olandei privind sabotarea a peste 35 de șantiere feroviare. După atacul asupra Milrem, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand, spunea că Moscova încearcă să intimideze Europa ca să-și reducă sprijinul pentru Ucraina, „dar acest lucru nu se va întâmpla”. Michal leagă explicit atacurile de sprijinul Estoniei pentru Kiev. Potrivit lui, Rusia vrea să-i sperie pe estonieni, să-i facă să ezite și să le slăbească sprijinul pentru Ucraina, iar răspunsul Estoniei este exact opusul.

Ce înseamnă concret închiderea

Granița dintre Estonia și Rusia are 294 de kilometri și trece mai ales prin zone naturale, inclusiv prin imensul lac Peipus. Decizia privește trei puncte de trecere: Narva, la nord de lac, și Koidula și Luhamaa, la sud. Toate admit pietoni și transport de marfă și funcționează 12 ore pe zi, de la 7 la 19. Ministrul de interne Igor Taro, din partidul Eesti 200, va propune ca toate punctele rutiere să fie închise pentru pietoni și vehicule de la 1 decembrie. Guvernul urmează să decidă săptămâna viitoare dacă închiderea va fi temporară sau pe termen nedeterminat. Estonienii aflați acum în Rusia au două săptămâni să se întoarcă. După aceea, a avertizat Taro, drumul spre casă ar putea deveni lung și complicat. În ianuarie 2026, Estonia terminase deja 110 kilometri de gard dotat cu sisteme de supraveghere, iar lucrările ar urma să continue până în 2027. Pe lângă securitate, guvernul invocă și sancțiunile. Ministerul de Externe spune că închiderea va reduce capacitatea Rusiei de a desfășura activități ostile în Estonia și va întări lupta împotriva ocolirii sancțiunilor. Taro minimalizează costul social. El susține că închiderea afectează direct puțini oameni, deși recunoaște impactul asupra celor care trăiau din transportul pasagerilor la frontieră sau din vânzarea locurilor la coadă la Narva. Același lucru, spune el, este valabil pentru cei care treceau zilnic mărfuri de consum în valize. Cozile de la Narva s-au format tocmai din cauza acestor oameni și a celor sosiți din Finlanda, iar asta nu se va mai întâmpla.

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Dezbaterea din Estonia nu este despre vinovăția Moscovei, asupra căreia există consens. Este despre proporționalitate și despre prețul plătit de Narva. Postimees: „răspunsul nostru la actele teroriste ale Rusiei.” Cel mai mare cotidian estonian susține ferm decizia. În editorialul său, ziarul consideră închiderea un răspuns adecvat la atacurile de origine rusă de pe teritoriul estonian. Amintește că Estonia a servit drept rută de tranzit pentru cetățenii ruși care intră în UE (Uniunea Europeană) și că Postimees ceruse închiderea încă din iulie, așa cum făcuse mai devreme Finlanda. Editorialiștii cer ca granița să fie închisă împreună cu Letonia: alături de frontiera finlandeză deja închisă, efectul asupra Rusiei ar fi semnificativ.

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Postimees răspunde și principalei obiecții, costul pentru Narva. Ziarul sugerează că unele plângeri ale politicienilor locali, inclusiv ale lui Katri Raik și Urbo Vaarmann, ar putea fi apeluri politice pentru fonduri. Concluzia lui este totuși că statul trebuie să acorde Narvei mult mai multă atenție începând cu 1 decembrie.

Președinta Madise: „cu capul limpede”. Cea mai importantă voce critică vine chiar de la vârful statului, într-o formă reținută. Pentru ERR, Ülle Madise a spus că decizia trebuie să se bazeze pe o analiză a efectelor economice, umanitare, diplomatice și de securitate și i-a cerut guvernului să lase emoțiile deoparte. Ea înțelege pornirea de a reacționa când inamicul „a făcut iar necazuri”, dar întreabă dacă acesta este răspunsul corect, dacă este proporțional și dacă servește interesele Estoniei pe plan internațional. Madise consideră că turismul și călătoriile pentru mărfuri ieftine trebuiau oprite de mult, dar insistă ca deplasările diplomatice și umanitare să continue, de exemplu pentru cei cu părinți în vârstă sau copii de cealaltă parte a graniței. Întrebată dacă închiderea ar fi împiedicat atacurile asupra Milrem și Threod, a răspuns: „categoric nu”. A mai spus că situația Finlandei este diferită și că granița deschisă a fost „foarte benefică pentru Estonia”. Madise a încercat să calmeze și temerile din Narva. Ea a amintit că, potrivit directorului executiv adjunct al Frontex (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă), Uku Sarekanno, 60 de angajați ai agenției stau, cu familiile lor, la Narva și Narva-Jõesuu pentru a urmări evoluțiile de la frontieră.

Narva: de la „oraș-pod” la „fundătură”. Pentru orașul de pe malul râului cu același nume, majoritar rusofon, decizia e resimțită direct. Primarul Jaan Toots, din Partidul de Centru, ridică trei probleme. Prima ține de securitate: dacă amenințarea e destul de gravă încât să închizi granița cu Rusia, ar trebui reintroduse și controalele la frontiera cu Letonia, mai ales că trecerile ilegale recente au venit dinspre partea letonă. A doua e umanitară: estonienii trebuie să poată merge în Rusia la rude în vârstă, la înmormântări sau pentru urgențe familiale. A treia e economică: șomajul ar putea crește, pentru că mulți polițiști de frontieră și vameși sunt localnici, iar orașul ar putea pierde turiștii din Finlanda și Letonia. Fosta primăriță Katri Raik, fost ministru de interne, a scris cel mai dur text. Pentru ea, închiderea nu e o surpriză, dar e dureroasă: „Narva nu mai este un oraș-pod, ci o fundătură. La începutul Europei.” După expirarea celor două săptămâni, drumul de la Sankt Petersburg la Narva va trece practic prin Istanbul. Traficul de marfă va dispărea complet, iar coada de la frontieră, mult criticată, aducea oameni care mâncau, dormeau și luau taxiuri în oraș. Raik se teme și că investițiile vor fi mai greu de atras într-un oraș cu un șomaj de aproximativ două ori mai mare decât media națională. Președintele consiliului local, Urbo Vaarmann, cere statului să-i sprijine pe locuitori și pe antreprenori și să ajute la atragerea de investiții.

Reuters a arătat costul uman de la fața locului. De cum s-a anunțat închiderea, Alla Guseva a decis să-și ducă mama de 86 de ani, care locuia singură la Tallinn, înapoi la Sankt Petersburg. Mii de oameni din Estonia au familie în Rusia sau invers, ca moștenire a perioadei sovietice.

Parlamentul: opoziția vrea mai mult.Decizia a ajuns și în Riigikogu, parlamentul estonian. Partidul Isamaa (Patria) a depus un proiect de hotărâre prin care cere guvernului să închidă linia de control temporară dintre Estonia și Federația Rusă, pentru a preveni incidente și a garanta securitatea statului și a cetățenilor. În aceeași ședință, social-democrații au deschis o dezbatere pe tema situației securității europene și a acțiunilor Estoniei.

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Moscova: „rusofobie”

Rusia neagă orice implicare a serviciilor sale și numește decizia „rusofobă”. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru agenția de stat TASS că Moscova va verifica dacă informațiile sunt adevărate și că închiderea ar fi încă o manifestare a „rusofobiei agresive și nestăvilite”. Tallinnul a răspuns convocând însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Lecția pentru flancul estic

Cazul Estoniei are relevanță mult dincolo de Narva. În aceeași săptămână în care Moscova propune la Abu Dhabi „pacte de neagresiune” și o nouă arhitectură de securitate europeană, serviciile ei militare plătesc câteva sute de euro unor tineri recrutați ca să incendieze fabrici de drone dintr-un stat NATO. Contrastul dintre discursul diplomatic și practica operațională este cel mai bun argument împotriva oricărei negocieri despre ordinea continentală înaintea unui armistițiu. Dezbaterea estoniană arată și dilema oricărei democrații de pe linia frontului. Președinta Madise are dreptate că închiderea graniței nu ar fi oprit nici atacul asupra Milrem, nici pe cel asupra Threod, iar executanții au venit, de altfel, prin Letonia. Postimees are și el dreptate că punctele de trecere sunt locuri de recrutare și de ocolire a sancțiunilor și că un răspuns care nu costă nimic nu descurajează pe nimeni. Adevărul probabil e la mijloc: închiderea graniței este un semnal politic necesar, dar nu și suficient. Fără controale coordonate cu Letonia, așa cum cer atât primarul Narvei, cât și șefa KAPO, și fără un plan serios pentru Narva, Estonia riscă să plătească prețul unei măsuri pe care Kremlinul o poate ocoli prin vecini. Pentru România, care are propria industrie de apărare în plină expansiune și o frontieră lungă cu Ucraina și Republica Moldova, ideea că Rusia „vizează în jur de zece companii de apărare” dintr-un stat mic de pe flanc ar trebui citită ca un avertisment, nu ca o știre din Baltica.

Post-scriptum: Postimees („Poștașul”, în estonă) este cel mai vechi și cel mai mare cotidian din Estonia. A apărut în 1857, la Tartu, și are sediul la Tallinn. Este un ziar de centru-dreapta, cu ediții în estonă și în rusă, și are cea mai mare audiență online din țară. Îl puteți considera echivalentul estonian al unui cotidian de referință, iar editorialele lui („juhtkiri”) reprezintă poziția redacției.