 Care sunt cele mai ieftine destinații de city-break din Europa. Pe ce loc se clasează Bucureștiul | adevarul.ro
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Care sunt cele mai ieftine destinații de city-break din Europa. Pe ce loc se clasează Bucureștiul

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Capitala Albaniei, Tirana, este cea mai ieftină destinație de city-break din Europa, cu un cost mediu de 59 de euro pe zi de persoană. Cazarea la un hotel de trei stele costă, în medie, 32 de euro pe noapte. Bucureștiul ocupă locul al doilea în clasament.

Centrul Vechi din București
Centrul Vechi din București Foto: Shutterstock

Potrivit Euronews, în ultimul an, obiceiurile de călătorie s-au schimbat semnificativ, în condițiile în care zborurile pe distanțe lungi au devenit mai puțin atractive pe fondul creșterii prețurilor combustibilului de aviație.

Agenția de turism Thomas Cook a analizat peste 50 de destinații populare pentru a identifica cele mai bune variante pentru călătorii cu un buget de sub 100 de euro pe noapte, în luna următoare. 

Pentru calcularea costurilor au fost luate în considerare prețul mediu al unei nopți la un hotel de trei stele, al unei mese la un restaurant ieftin, al unei cafele, al unui abonament de transport public pentru o zi și al biletelor pentru atracții turistice cu plată.

„Destinațiile din Europa de Est și Turcia oferă în mod constant prețuri accesibile, iar pe măsură ce numărul turiștilor crește, nu vor mai rămâne un secret pentru mult timp”, a declarat Nicholas Smith, directorul pentru pachete turistice dinamice al Thomas Cook.

Potrivit clasamentului, Tirana ocupă primul loc, cu un cost zilnic mediu estimat la 59 de euro de persoană. Cazarea la un hotel de trei stele costă, în medie, 32 de euro de persoană pe noapte, în timp ce o cină la un restaurant accesibil costă 8,50 euro, iar o bere locală 1,50 euro.

Pe locul al doilea se află Bucureștiul, unde o cină în oraș costă în medie puțin peste 12 euro, iar un abonament de transport public pentru o zi aproximativ 1,50 euro. Topul este urmat de două orașe din Turcia și două din Polonia.

Hotelurile din Istanbul se numără printre cele mai ieftine din clasament, cu un preț mediu de 28 de euro de persoană, în timp ce o masă la un restaurant ieftin costă între 8 și 9 euro.

Care sunt cele mai accesibile orașe pentru un city-break:

  1. Tirana, Albania – 59 euro
  2. București, România – 66 euro
  3. Antalya, Turcia – 78 euro
  4. Varșovia, Polonia – 78 euro
  5. Istanbul, Turcia – 82 euro
  6. Muğla, Turcia – 87 euro
  7. Cracovia, Polonia – 87 euro
  8. Vilnius, Lituania – 90 euro
  9. Frankfurt, Germania – 90 euro
  10. Lyon, Franța – 91 euro
  11. Tallinn, Estonia – 93 euro
  12. Heraklion, Grecia – 99 euro
  13. Porto, Portugalia – 100 euro

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