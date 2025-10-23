Video Doi jurnaliști au murit în Ucraina, după ce mașina lor a fost lovită de o dronă rusească

Doi jurnalişti ai postului Freedom TV au fost ucişi la Kramatorsk, în regiunea Doneţk, după ce vehiculul lor a fost lovit de o dronă rusească Lancet. Un al treilea bărbat, corespondent al aceluiași post de televiziune, a fost rănit şi transportat la spital.

Jurnalista Freedom TV Elena Gubanova și operatorul de cameră Ievgheni Karmazin au fost uciși într-un atac al unui UAV rusesc de tip Lancet, la Kramatorsk, în regiunea Donețk, scrie Ukrainska Pravda

„Încă din primele zile ale invaziei ruse la scară largă, ei au relatat despre situația din regiune, spunând adevărul despre crimele inamicului, despre evacuarea civililor și despre poveștile apărătorilor noștri. Au lucrat în cele mai fierbinți zone din Donețk și au fost mereu primii peste tot”, a declarat pe rețelele sociale Vadim Filașkin, șeful Administrației Militare Regionale Donețk.

Acesta nu a oferit alte detalii, dar a publicat o fotografie cu vehiculul distrus de dronă și cu obiecte personale care ar fi aparținut jurnaliștilor – printre care veste antiglonț inscripționate cu „Presa”.

Filașkin și-a exprimat condoleanțele față de familiile, prietenii și colegii celor decedați.

Freedom TV a confirmat moartea jurnaliștilor săi la Kramatorsk. S-a mai raportat că un alt jurnalist, corespondentul special Aleksandr Kolîcev, în vârstă de 47 de ani, a fost transportat la spital cu răni. În momentul atacului, jurnaliștii se aflau într-o mașină, la o benzinărie.

Poliția a precizat că, la acel moment, aceștia filmau consecințele unui atac anterior asupra orașului. Forțele de ordine au făcut public un videoclip de la locul tragediei.

Comisarul pentru Drepturile Omului al Radei Supreme, Dmitro Lubineț, a reacționat la această tragedie, reamintind că jurnaliștii sunt civili protejați de dreptul internațional umanitar. Ei își îndeplineau datoria profesională – documentând consecințele agresiunii ruse în Ucraina și aducând adevărul în fața lumii, în ciuda pericolului constant.

„Îmi exprim sincerele condoleanțe familiilor, prietenilor și colegilor victimelor. Această tragedie reprezintă o nouă dovadă a crimelor de război sistematice comise de Rusia împotriva civililor. Cei responsabili trebuie pedepsiți inevitabil, în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat Lubineț.