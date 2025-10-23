Șoșoacă a lăudat Rusia la întoarcerea de la Moscova. „Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină”

La întoarcerea de la Moscova, șefa S.O.S. România a avut numai cuvinte de laudă la adresa Rusiei și i-a invitat pe români să meargă și să vadă cum e acolo.

"Uite că n-am cerut nici azil politic și uite că m-am întors acasă. Moscova este una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume. Este o curățenie de lingi pe jos. Este ordine, disciplină. Cel mai frumos parc de distracții pe care l-am văzut, unul din cele mai mari din lume 330.000 de metri pătrați. Acolo i-am făcut fetiței mele ziua", a afirmat Șoșoacă pe aeroport, la revenirea în România.

Ea a adăugat: "Dacă vreți să vedeți cine are dreptate - eu sau narativul UE - urcați-vă frumos în avion și duceți-vă la Moscova, Nu vă omoară nimeni."

Reacțiile nu au întârziat să apară, șefa S.O.S. România atrăgând inclusiv atenția lui Eugen Tomac, consilierul președintelui României, Nicușor Dan.

"Cred că este o dovadă în plus că Rusia duce un război hibrid, agresiv împotriva Europei, folosind toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv actori politici, așa cum este cazul doamnei Șoșoacă, care s-a transformat într-o trambulină a Federației Ruse.

Dacă până acum încerca să mimeze că nu are nicio legătură cu Moscova, iată acum dovada supremă că, de fapt, doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește pentru a destabiliza și a promova o serie de narative antinaționale", a spus Eugen Tomac la Antena 3.

El a acuzată că afirmațiile șefei S.O.S. reprezintă "o dovadă cât se poate de clară că doamna Șoșoacă este un instrument pe care Federația Rusă îl folosește împotriva României, împotriva Uniunii Europene."

"Această vizită este o confirmare clară că doamna Șoșoacă își ia temele de la Moscova, că este un agent propagandist al Federației Ruse în Europa și evident că acest lucru este inacceptabil din toate punctele de vedere, în condițiile în care știm foarte bine că la est de România, în Republica Moldova, de peste 30 de ani, Federația Rusă menține ilegal trupe în regiunea transnistreană, acolo unde românii sunt supuși unui proces de deznaționalizare greu de imaginat de către oricine", a adăugat consilierul prezidențial.

Diana Șoșoacă a participat, la Moscova, la gala aniversară a postului Russia Today, post interzis în UE, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Putin și a făcut declarații controversate privind Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare în Europa.

Întoarsă de la gala aniversară, Șoșoacă a fost invitată, ca vorbitor principal, la reuniunea Asociației Internaționale „Prietenii Rusiei” — Pietro Stramezzi, unde a ținut un discurs delirant. „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele”, a declarat ea.