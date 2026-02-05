Discuții „productive” între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi. Negocierile continuă joi

Negocierile de la Abu Dhabi dintre oficialii ucraineni și ruși, mediate de SUA, s-au încheiat miercuri, 4 februarie, într-un mod „productiv”, discuțiile urmând să continue joi.

„Lucrările au fost substanţiale şi productive, axate pe măsuri concrete şi soluţii practice”, a scris Rustem Umerov, şeful Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, pe X, potrivit News.ro.

Un oficial american, care a oferit comentarii sub condiţia anonimatului, a calificat, de asemenea, discuţiile ca fiind productive şi a declarat că acestea vor continua joi dimineaţă.

Înainte să înceapă noile runde de negocieri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara marți, 3 februarie, că Rusia a profitat de propunerile de pace ale SUA pentru a câștiga timp, a acumula rachete și drone și a lansa ulterior atacuri de amploare, chiar în cele mai reci zile de iarnă.

„Americanii au crezut că acest lucru va funcționa timp de o săptămână”, a spus Volodimir Zelenski.

În noaptea de marți, Rusia a lansat peste 450 de drone și aproximativ 70 de rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene. Atacurile au rănit nouă persoane și au lăsat fără electricitate mii de clădiri, în condițiile în care temperaturile au coborât sub minus 20 de grade Celsius.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că sistemele de apărare aeriană au interceptat 450 de ținte, printre care 38 de rachete și 412 drone de diferite tipuri.

„Dacă vă uitați la pachetul de atac pe care Rusia intenționa să îl utilizeze imediat după încheierea discuțiilor anterioare de la Abu Dhabi, acesta era semnificativ mai mic la momentul respectiv”, a declarat Zelenski. „Au amânat atacul, au crescut numărul de rachete și drone și au atacat în cele mai reci zile”, a adăugat președintele ucrainean.

Administrația Trump a intensificat presiunile asupra Kievului și Moscovei pentru a ajunge la un compromis care să pună capăt războiului, însă pozițiile celor două părți rămân profund divergente pe teme esențiale.

Deși au avut loc mai multe runde de negocieri cu participarea oficialilor americani, progresele sunt limitate.

În paralel, Franța și-a intensificat eforturile diplomatice, președintele Emmanuel Macron trimițând un consilier la Moscova pentru discuții pe tema Ucrainei.

Principalele blocaje vizează cererile Rusiei ca Ucraina să renunțe la teritorii din regiunea Donețk și statutul centralei nucleare de la Zaporojie.

Moscova condiționează orice acord de pace de retragerea completă a trupelor ucrainene din Donețk, în timp ce Kievul propune înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului și respinge orice retragere unilaterală.

Rusia afirmă că va continua luptele până când Ucraina va lua decizii care să ducă la încheierea războiului.

În prezent, Moscova ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, deși câștigurile teritoriale recente sunt limitate, iar oficialii ucraineni susțin că Rusia nu câștigă războiul.