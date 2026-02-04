search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Fisura din planul lui Trump de a folosi petrolul din Venezuela pentru a pune presiune pe Rusia să încheie războiul

Război în Ucraina
Președintele american Donald Trump mizează pe acordul comercial încheiat recent cu India pentru a pune presiune pe Moscova să încheie războiul din Ucraina, întrucât această țară nu ar mai importa petrol din Rusia, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple, relatează CNN.

India este unul dintre marii importatori de țiței rusesc ieftin, iar alternativele oferite de SUA nu sunt la fel de atrăgătoare, cel puțin nu pe termen scurt, spun experți citați de CNN.

Acordul comercial între SUA și India se bazează pe un calcul simplu: America reduce substanțial tarifele vamale la mărfurile indiene; India renunță la petrolul rusesc și cumpără țiței din Venezuela și SUA; Rusia rămâne fără un cumpărător major și o importată sursă de finanțare pentru războiul din Ucraina.

În realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple cum par pe hârtie: operațiunile de extracție a țițeiului din Venezuela nu sunt facile și nu e de așteptat ca India să întoarcă pur și simplu spatele Rusiei.

Dar este un început. Trump poate începe să folosească industria petrolieră a Venezuelei, recent deschisă pentru afaceri, pentru a lupta împotriva Rusiei în termeni economici și a-i limita astfel capacitatea de a continua războiul devastator în Ucraina.

Petrolul din Venezuela, o ofertă atractivă dar care nu este imediat disponibilă

Grosul vânzărilor de petrol ale Rusiei merg către India și China. Cum petrolul rusesc se află sub sancțiuni, aceste achiziții sunt cruciale pentru Moscova pentru a-și menține economia pe linia de plutire.

O alternativă oferită de SUA Indiei este țițeiul din Venezuela. La prima vedere, este o ofertă atractivă, fiind destul de asemănător celui din Rusia. Ultra-greu și vâscos, acesta este ideal pentru a obține păcură, motorină asfalt și alte derivate de care are nevoie economia înfloritoare a Indiei. Țițeiul ușor al SUA, în schimb, este excelent pentru a produce benzină - și cam atât. Totuși rafinăriile Indiei au capacitatea a procesa petrolul greu venezuelean.

După capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro, Trump a început să pregătească terenul pentru ca companiile petroliere americane să înceapă forajele îm această țară. Venezuela a venit recent în întâmpinarea acestui plan adoptând reforme care să permită accesul companiilor petroliere străine și revitalizarea infrastructurii.

„Este cu siguranță un pas în direcția corectă și va ajuta la pavarea drumului pentru investiții mai importante în țară”, a estimat Homayoun Falakshahi, analist la Kpler.

Venezuela are rezerve uriașe de petrol, dar nu are capacitate de producție imediată

Însă veștile bune se opresc aici. Motivul: infrastructura precară a Venezuelei și nevoile substanțiale ale Indiei.

Venezuela produce puțin peste un milion de barili de petrol pe zi, iar marea majoritate merge către cel mai mare client al său: China.

Or, chiar dacă Venezuela ar trimite 100% din petrolul său către India, tot nu ar compensa cele 1,5 milioane de barili de petrol pe care India le importă zilnic din Rusia.

Venezuela are potențial, fiind țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume. Înainte de preluarea puterii de către guvernul socialist al fostului președinte Hugo Chavez în 1999, țara producea peste 3 milioane de barili de petrol pe zi.

Însă infrastructura țării este la pământ. Potrivit experților din industrie, ar fi necesare investiții de miliarde de dolari anual pe parcursul unui deceniu pentru acest nivel de producție. Iar până acum marile companii petroliere occidentale au fost reticente.

Industria energetică americană a semnalat că, pentru a-i convinge pe giganții petrolieri să revină, Venezuela va trebui să instaureze statul de drept, să asigure stabilitatea politică pe termen lung, să abroge legile naționaliste privind petrolul și să ramburseze datorii de miliarde de dolari.

Trump a declarat că rambursarea datoriilor și garanțiile financiare nu vor fi parte a acordul cu companiile petroliere care decid să se întoarcă în Venezuela. 

Pe de altă parte, companiile petroliere americane vor trebui să plătească țării o redevență considerabilă pentru producția de petrol. Acest lucru pune sub semnul întrebării măsura în care marile companii petroliere pot obține același randament al investițiilor lor acolo ca în alte țări - în special când prețurile petrolului sunt atât de mici - a remarcat Rob Thummel, manager senior de portofoliu la Tortoise Capital.

India nu poate renunța la Rusia peste noapte

Trump a declarat că prim-ministrul indian Narendra Modi a promis că va înceta să cumpere petrol rusesc, dar asta nu se poate întâmpla peste noapte. India va trebui să facă modernizări majore ale infrastructurii, a observat Rob Haworth, director senior de strategie de investiții la US Bank Asset Management.

„Ajustarea lanțului global de aprovizionare va necesita timp, mai ales având în vedere diferențele de timp de tranzit dintre importurile rusești și importurile venezuelene în India”, a explicat el.

Totodată, India ar trebui să plătească mai mult decât plătește pentru petrolul rusesc din Ural pe care îl cumpără acum.

Petrolul rusesc se tranzacționează la un discount semnificativ - aproximativ 16 dolari pe baril - față de petrolul OPEC sau american, ceea ce face dificil pentru India să renunțe imediat la aceste importuri.

India a redus importurile de petrol rusesc în ultima vreme, probabil ca monedă de schimb pentru un acord comercial cu Statele Unite, a remarcat Falakshahi.

Pe de altă parte, India cumpără țiței rusesc de la navele flotei din umbră de ani de zile - și nu există semne că un acord cu Trump va schimba situația, chiar dimpotrivă, susțin analiștii.

„Rusia a ocolit ultimele sancțiuni americane impuse Rosneft și Lukoil și acum furnizează cea mai mare parte a țițeiului prin intermediul unor noi intermediari”, a explicat Falakshahi.

Lovirea Rusiei unde o doare mai tare

Dar asta nu înseamnă că ultima mișcare a lui Trump nu este promițătoare. Petrolul venezuelean adaugă un factor necunoscut binevenit în ecuația Rusiei, care ar putea într-o zi schimba status quo-ul, cel puțin într-o oarecare măsură.

Rusia este deja afectată de scăderea prețurilor petrolului, iar economia sa se confruntă cu dificultăți din cauza sancțiunilor globale. Inflația ridicată și datoria în creștere își fac simțite efectele asupra traiului zilnic al rușilor.

Economia Rusiei este sub presiune, dar nu este în prag de colaps, spun experții, Moscova luând măsuri precum creșterea taxelor. Pe termen scurt, pierderea unui client precum India este puțin probabil să-i dea o lovitură fatală.

Totuși, pe termen lung, reducerea vânzărilor de petrol ar putea face diferența.

„În timp, acest lucru ar putea crea provocări suplimentare pentru economia rusă”, a spus Haworth. 

