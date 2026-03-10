Țara care respinge interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani: „Solicităm opinii care să ne ajute”

Deputații britanici din Camera Comunelor au respins o propunere de interzicere a utilizării rețelelor de socializare de către copiii sub 16 ani, o inițiativă susținută anterior de membri ai Camerei Lorzilor și de mai multe persoane publice, printre care actorul Hugh Grant.

Propunerea, inspirată de modelul adoptat în Australia, a fost respinsă luni cu 307 voturi împotrivă și 173 pentru. Amendamentul fusese introdus la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlile de fostul subsecretar de stat conservator John Nash, relatează marți agențiile dpa și Agerpres.

Susținătorii interdicției au argumentat că părinții sunt puși într-o „situație imposibilă” din cauza riscurilor online la care sunt expuși copiii lor. În schimb, criticii măsurii – inclusiv Societatea Națională pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii (NSPCC) – au avertizat că o astfel de interdicție i-ar putea împinge pe adolescenți către zone nereglementate ale internetului.

Chiar dacă propunerea a fost respinsă, o interdicție ar putea fi introdusă în viitor. Camera Comunelor a susținut o inițiativă a guvernului prin care secretarul de stat pentru știință ar putea primi puteri suplimentare pentru a restricționa sau interzice accesul copiilor de anumite vârste la rețelele de socializare și la roboți de chat. În prezent, funcția este deținută de Liz Kendall.

În timpul dezbaterilor parlamentare, ministra educației, Olivia Bailey, a reamintit că executivul britanic a lansat săptămâna trecută o consultare publică privind siguranța copiilor în mediul online.

„Solicităm opinii care să ne ajute să conturăm următorii paşi şi să ne asigurăm că toţi copiii pot creşte având o relaţie mai sigură, mai sănătoasă şi mai valoroasă cu lumea online”, a declarat aceasta în Parlament.

Consultarea analizează inclusiv posibilitatea introducerii unor cerințe de vârstă minimă pentru utilizarea platformelor de socializare și dezactivarea unor funcții considerate generatoare de dependență, precum redarea automată a conținutului.

În cadrul dezbaterii, secretarul „din umbră” pentru educație din partea opoziției, Laura Trott, a cerut guvernului să introducă și o interdicție a telefoanelor mobile în școli, atrăgând atenția că sondajele indică faptul că aproximativ 40% dintre copii primesc conținut explicit în timpul orelor.

Proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlile urmează să revină la Camera Lorzilor pentru o nouă analiză și va deveni lege doar dacă forma finală va fi aprobată de ambele camere ale Parlamentului britanic.

Tot mai multe state europene își exprimă îngrijorarea față de impactul negativ al rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. În acest context, Cehia ar putea deveni următoarea țară care introduce restricții stricte privind accesul minorilor la platformele online.

Anul trecut, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. În Europa, mai multe guverne fie au introdus deja măsuri similare, fie iau în calcul restricții comparabile. Pe lângă Marea Britanie, Spania, Grecia, Slovenia și Franța se numără printre statele care discută înăsprirea legislației, pe fondul temerilor legate de efectele timpului petrecut în fața ecranelor asupra dezvoltării și sănătății mintale a copiilor.