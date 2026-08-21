 Depozit secret de arme care ar avea legătură cu Rusia, descoperit lângă Berlin. Un suspect a fost arestat în România | adevarul.ro
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Depozit secret de arme care ar avea legătură cu Rusia, descoperit lângă Berlin. Un suspect a fost arestat în România

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Autoritățile germane suspectează că armele găsite anul trecut într-o pădure de lângă Berlin făceau parte dintr-un depozit clandestin al serviciilor de informații ruse, destinat unor posibile atentate. Potrivit presei, un suspect în acest caz ar fi fost arestat în România.

Autorităţile germane au descoperit un depozit secrete de arme. FOTO: arhivă
Autorităţile germane au descoperit un depozit secrete de arme. FOTO: arhivă

Autoritățile germane suspectează că două pistoale descoperite într-o ascunzătoare din apropierea Berlinului făceau parte dintr-o operațiune a serviciilor de informații ruse. Presa germană vorbeşte despre arestarea unui suspect în România.

Descoperirea a avut loc la sfârșitul verii trecute, într-o zonă împădurită de la granița dintre Berlin și Brandenburg. Autorităţile au găsit acolo o ascunzătoare amenajată cu grijă, în care erau depozitate două pistoale funcționale, după ce primiseră informațiile despre locul exact dintr-o sursă considerată suficient de credibilă pentru ca agenții să meargă direct la țintă.

La mai bine de un an de la acest incident, investigația care a urmat a ajuns la o concluzie pe care autoritățile germane o tratează cu maximă seriozitate: depozitul ar fi fost amenajat pentru serviciile de informații ruse.

Potrivit informațiilor publicate de Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) consideră că armele făceau parte dintr-un depozit clandestin al serviciilor ruse şi urmau să ajungă la agenți însărcinați de Moscova să desfășoare în Germania ceea ce serviciile numesc „operațiuni cinetice”, adică atentate și asasinate.

După descoperirea depozitului, experții au montat pe cele două pistoale dispozitive de urmărire GPS și le-au făcut inutilizabile, potrivit unor oficiali citaţi de presa germană. Ascunzătoarea a rămas intactă, iar agenții au monitorizat-o de la distanță cu ajutorul unor mijloace tehnice, sperând să afle cine vine să recupereze armele și, astfel, să ajungă la persoanele care coordonaseră operațiunea.

Așteptarea nu a dat însă rezultate, pentru că în tot acest timp nimeni nu a venit după pistoale

Surse din cadrul anchetei consideră acum că depozitul este „mort”, în sensul că, cel mai probabil, cei care îl amenajaseră au aflat despre intervenția autorităților și au înțeles că locul a fost compromis, astfel că l-au abandonat.

Potrivit informațiilor SZ, NDR și WDR, autoritățile germane au ajuns totuşi la un suspect care ar putea avea legătură directă cu ascunzătoarea. Bărbatul a fost arestat în România, iar anchetatorii germani cred că este posibil ca el să fi amenajat depozitul subteran, scrie presa germană.

Posibile ţinte

Oficiul Federal pentru Protecția Constituției nu a dorit să ofere detalii despre dosar, purtătoarea de cuvânt a instituției transmiţând că autoritatea nu face, în principiu, declarații despre „chestiuni care vizează eventuale activități concrete ale serviciilor de informații”.

Nici Ambasada Rusiei nu a răspuns solicitării de comentarii cu privire la depozitul de arme.

Investigația se înscrie într-un context în care serviciile germane avertizează de mai multe luni asupra intensificării operațiunilor ruse în Europa. Președintele Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, Sinan Selen, a avertizat în cadrul unor întâlniri restrânse la Berlin că serviciile ruse și-au schimbat abordarea și ar putea trece la operațiuni mai agresive, inclusiv atentate țintite pe teritoriul Germaniei.

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Printre posibilele ținte s-ar afla manageri din industria de apărare, membri ai opoziției ruse aflați în exil și persoane care susțin Ucraina.

Declarația îngrijorătoare a lui Lavrov, după incidentul de la Leipzig

De-a lungul timului, Moscova a respins constant toate acuzațiile privind implicarea sa în acte de sabotaj și spionaj în țările care sprijină Ucraina, catalogându-le drept manifestări ale paranoiei occidentale.

Cu toate acestea, cele mai recente declaraţii ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, după incidentul în care o dronă ar fi vizat un avion ucrainean de transport de marfă la Leipzig, pune autorităţile pe gânduri.

„Ne vom înăspri semnificativ metodele pentru a distruge tot ceea ce mașinăria de război a Kievului primește din Occident. Și deja facem acest lucru”, a spus acesta.

Declarația nu dovedește o legătură între Rusia și depozitul descoperit lângă Berlin, însă autoritățile germane analizează cazul într-un context în care îngrijorările legate de securitate sunt tot mai mari..

Ecouri din perioada sovietică

Ideea de a ascunde arme și echipamente în depozite clandestine este o metodă clasică folosită de serviciile ruse. Uniunea Sovietică folosea astfel de ascunzători încă din timpul Războiului Rece, inclusiv în Europa Occidentală. Unele erau amplasate în zone izolate sau în apropierea unor repere ușor de identificat și puteau fi folosite de agenți care operau sub identități false.

Informațiile furnizate atunci de fostul ofițer KGB Vasili Mitrohin au oferit ulterior detalii despre amploarea acestor pregătiri. Potrivit documentelor și mărturiilor sale, Moscova pregătise scenarii pentru un eventual conflict cu NATO în cadrul Războiului Rece și pentru operațiuni desfășurate inclusiv în Germania de Vest.

Militarii sovietici identificaseră încă de atunci obiective considerate strategice: baze militare, instalații ale industriei de apărare și infrastructură esențială. În depozitele clandestine nu se găseau doar arme și echipamente de comunicații. Agenții ascundeau și explozibili care puteau fi utilizați, în cazul unui conflict, pentru sabotarea unor obiective precum căile ferate.

Un caz descoperit în urmă cu doi ani în Renania-Palatinat arată că asemenea depozite încă pot apărea. În timpul unor lucrări de construcție din apropiere de Bellheim, muncitorii au găsit întâmplător explozibili și grenade de mână. Obiectele fuseseră ambalate profesionist și ascunse în apropierea unei conducte NATO folosite pentru alimentarea cu combustibil a forțelor alianței.

Autoritățile nu au exclus atunci posibilitatea ca materialele să fie o rămășiță a infrastructurii clandestine din perioada Războiului Rece.

Descoperirea, anul trecut, a depozitului de lângă Berlin arată însă că metodele de acest tip au intrat din nou în atenție, într-un moment în care confruntarea dintre Rusia și Occident a căpătat o dimensiune mult mai directă.

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