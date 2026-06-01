Spionii Kremlinului devin tot mai agresivi. Cum încearcă Rusia să fure secrete militare și tehnologii strategice din Europa

Război în Ucraina
Sub presiunea sancțiunilor occidentale și a costurilor uriașe generate de războiul din Ucraina, Rusia își intensifică operațiunile de spionaj în Europa, încercând să obțină tehnologii avansate și informații sensibile necesare industriei sale militare.

Spioni ruși/FOTO:Arhiva

Potrivit unei investigații realizate de Associated Press, care citează trei înalți oficiali din serviciile de informații europene, agenții ruși recurg la metode din ce în ce mai sofisticate și mai agresive: înființează companii-paravan, recrutează intermediari și folosesc rețele de hackeri pentru a colecta informații despre infrastructura critică și programele tehnologice occidentale.

Rusia vânează tehnologie militară și cercetare de ultimă generație

Oficialii europeni susțin că Moscova urmărește cu prioritate accesul la echipamente industriale moderne, tehnologii cu utilizare duală – civilă și militară – și proiecte de cercetare care ar putea contribui la dezvoltarea armamentului rus.

„Rușii știu foarte clar ce caută și depun eforturi considerabile pentru a obține utilaje avansate, echipamente industriale, rezultate ale cercetării științifice și tehnologii care pot avea aplicații militare”, a declarat Christopher Wedelin, adjunctul șefului operațiunilor din cadrul serviciului de securitate al Suediei.

Potrivit acestuia, una dintre principalele ținte ale serviciilor secrete ruse în Suedia este industria de apărare, inclusiv proiectele legate de avionul de luptă Gripen, unul dintre cele mai moderne aparate dezvoltate în Europa.

De asemenea, agenții ruși sunt interesați de tehnologii optice, sisteme laser și alte inovații create inițial pentru uz civil, dar care ar putea fi adaptate pentru sisteme de armament.

Moscova caută să recupereze decalajul tehnologic față de Occident

Șeful Serviciului de Securitate și Informații al Finlandei, Juha Martelius, afirmă că interesul Kremlinului depășește domeniul militar tradițional.

„Vorbim despre tehnologii spațiale, tehnologii cuantice, soluții pentru zona arctică și tehnologii maritime”, a explicat oficialul finlandez.

În plus, Rusia încearcă să obțină echipamente informatice aflate sub regimul sancțiunilor și actualizări software pentru utilajele industriale de care depinde producția militară.

Potrivit surselor citate de Associated Press, toate serviciile de informații rusești sunt implicate în această campanie coordonată de colectare a tehnologiilor occidentale.

Atacurile cibernetice devin tot mai periculoase

Pe lângă operațiunile clasice de spionaj, Rusia intensifică și atacurile cibernetice asupra companiilor europene și a infrastructurii critice.

Un exemplu alarmant a fost înregistrat în 2025, când actori cibernetici asociați Rusiei au încercat să compromită funcționarea unei centrale electrice din Suedia.

Tentativa a eșuat după ce sistemele de securitate au detectat și blocat intruziunea înainte ca aceasta să provoace daune.

Pentru serviciile suedeze de informații, incidentul a reprezentat un semnal de alarmă privind schimbarea de tactică a Moscovei.

„Până acum observam în principal activități de recunoaștere, colectare de informații sau colaborări cu grupări de criminalitate informatică. Acum vedem o disponibilitate mai mare de a trece la acțiuni directe”, a explicat Wedelin.

Serviciile europene: Rusia își asumă riscuri mai mari

Experții în securitate afirmă că Moscova pare din ce în ce mai puțin preocupată de posibilitatea ca operațiunile sale să fie descoperite.

„Nu mai sunt atât de preocupați de consecințele unei eventuale expuneri. Sunt dispuși să își asume riscuri mai mari pentru a-și atinge obiectivele”, a avertizat oficialul suedez.

La rândul său, directorul Serviciului de Informații Externe al Estoniei, Kaipo Rosin, consideră că agresivitatea crescândă a Rusiei reflectă și dificultățile economice cu care se confruntă țara.

Potrivit acestuia, economia rusă suportă o presiune uriașă, în condițiile în care aproximativ o treime din produsul intern brut este direcționată către efortul de război.

„Economia Rusiei se află într-o situație foarte dificilă, iar nevoia de tehnologii și resurse externe devine tot mai mare”, a subliniat oficialul estonian.

Europa, în alertă

Avertismentele serviciilor de informații europene vin într-un moment în care statele occidentale își consolidează măsurile de protecție împotriva amenințărilor hibride venite din partea Rusiei.

Experții atrag atenția că obiectivul Kremlinului nu este doar obținerea de informații militare, ci și accesul la tehnologii capabile să mențină competitivitatea industriei ruse în următoarele decenii.

În acest context, spionajul economic, atacurile cibernetice și operațiunile clandestine devin instrumente tot mai importante pentru Moscova, pe fondul izolării internaționale și al dificultăților provocate de sancțiunile occidentale.

