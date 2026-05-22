Lagarde avertizează: inflația rămâne sub control, dar șocul energetic ține Europa sub presiune

Inflația din zona euro rămâne, în linii mari, ancorată pe termen lung, însă șocul energetic generat de tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să pună presiune asupra economiei europene, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. În ciuda unei ușoare accelerări a prețurilor și a incertitudinilor crescute privind evoluția economică, BCE își menține angajamentul de a readuce inflația la ținta de 2%, avertizând totodată că politica monetară va rămâne strict dependentă de datele economice și de evoluția șocurilor externe.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat vineri că aşteptările inflaţioniste pe termen lung în zona euro rămân în linii mari ancorate, chiar dacă criza energiei provocată de evoluţiile din Orientul Mijlociu continuă să majoreze inflaţia şi să afecteze economia, transmite agenţia turcă de presă Anadolu şi Reuters.

Adresându-se jurnaliştilor după reuniunea Eurogrup (miniştrii de Finanţe din zona euro), Lagarde a afirmat că BCE îşi menţine angajamentul ferm în privinţa stabilităţii preţurilor, pe fondul incertitudinii ridicate provocate de şocul energetic. Acest şoc are efecte semnificative directe şi indirecte asupra economiilor UE, a avertizat Lagarde, adăugând că i-a informat pe miniştri în legătură cu evoluţiile recente privind inflaţia şi decizia de politică monetară a BCE din aprilie.

Analiştii se aşteaptă ca BCE să majoreze costurile de împrumut la reuniunea de politică monetară din 11 iunie, după ce rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 3% în aprilie, de la un nivel de 2,6% în martie, mult ţinta pe termen mediu a BCE, de 2%.

Aşteptările inflaţioniste pe termen lung în zona euro rămân în linii mari ancorate, în pofida presiunilor în sens ascendent asupra inflaţiei şi în sens descendent asupra activităţii economice. Implicaţiile războiului asupra inflaţiei pe termen mediu şi asupra activităţii economice depind de intensitatea şi durata şocului energetic, precum şi de magnitudinea efectelor sale indirecte, a explicat Lagarde.

Oficialul a dat asigurări că BCE este determinată să stabilească politica monetară într-un mod care să asigure stabilizarea inflaţiei la ţinta instituţiei pe termen mediu de 2%.

Întrebată despre viitoarea reuniune a BCE din 11 iunie, Lagarde a refuzat să dea indicii clare: „Vom continua să urmăm la fiecare şedinţă o abordare în funcţie de date pentru a stabili cea mai adecvată politică monetară pentru a ajunge la ţinta noastră de inflaţie pe termen mediu de 2%".

Lagarde le-a spus miniştrilor de Finanţe din zona euro că dacă vor relaxa prea mult politica fiscală pentru a atenua impactul preţurilor la energie, BCE va reacţiona cu dobânzi mai ridicate. Măsurile de politică fiscală menite să ţină sub control şocul preţurilor energiei ar trebui să fie temporare, direcţionate şi proporţionale. Orice deviere de la aceste principii va avea efecte negative şi va duce la o modificare a politicii monetare, a apreciat şeful BCE.

În aprilie, Banca Centrală Europeană a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, pentru a şaptea şedinţă consecutivă, dar a semnalat preocupările sale crescânde privind majorarea inflaţiei, întărind pariurile că vor fi mai multe majorări de dobânzi anul acesta, începând din iunie.

„Consiliul guvernatorilor a decis ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%. Riscurile de creştere a inflaţiei şi riscurile de scădere a economiei s-au intensificat. Cu cât mai mult va continua războiul şi cu cât mai mult preţurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflaţiei şi a economiei", se arată în comunicatul de presă publicat după a treia reuniune a BCE din acest an.