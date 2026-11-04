 Declarația tranșantă a liderului extremist italian Roberto Vannacci despre români: „Nu am nimic împotriva celor care muncesc. Și soția mea este din România” | adevarul.ro
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Video Declarația tranșantă a liderului extremist italian Roberto Vannacci despre români: „Nu am nimic împotriva celor care muncesc. Și soția mea este din România”

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Roberto Vannacci, politicianul italian cunoscut pentru pozițiile sale radicale în privința imigrației, a vorbit despre românii stabiliți în Italia, într-un interviu acordat în limba română.

Acesta a afirmat că nu are nimic împotriva cetățenilor români care muncesc și contribuie la economia italiană, precizând că soția sa este, la rândul ei, din România.

„Și soția mea este din România, așa că nu am nimic împotriva cetățenilor din România care sunt muncitori. (...) Sigur că sunt o resursă. Sunt o resursă toți cetățenii străini care vin în Italia să muncească, nu cei care vin să o facă pe criminalii”, a declarat Roberto Vannacci.

Politicianul a explicat că, în opinia sa, autoritățile italiene trebuie să adopte o politică fermă față de imigrație și a enumerat trei categorii de străini care, consideră el, nu ar trebui să rămână în Italia.

Liderul extremist italian Vannacci
Liderul extremist italian Vannacci Foto: FB

Prima categorie este reprezentată de persoanele care se află ilegal pe teritoriul țării. Vannacci susține că acestea trebuie trimise în statele de origine, întrucât nu au dreptul să rămână în Italia.

„În primul rând, trebuie să ne ocupăm de cei care sunt aici ilegal, trebuie să-i trimitem acasă pentru că nu au niciun drept să stea în Italia, au intrat în mod ilegal. În al doilea rând, nu au niciun drept să rămână în Italia cei care nu respectă legea italiană pentru că au venit aici din propria lor voință, nu i-am invitat noi. În al treilea rând, trebuie să ne ocupăm de cei care vor să schimbe rădăcinile noastre și cultura noastră și civilizația noastră, noi nu putem să acceptăm să vină cineva din străinătate să ne învețe cum trebuie să trăim”, a precizat politicianul. 

Vannacci a intrat oficial în politică după ce a câștigat notorietate în rândul electoratului conservator și al extremei drepte, în urma publicării volumului „Il mondo al contrario” („Lumea pe dos”), în 2023.

Liderul extremist italian Vannacci și soția sa, româncă
Liderul extremist italian Vannacci și soția sa, româncă Foto: FB

În 2024, a fost ales europarlamentar pe listele partidului Lega, condus de Matteo Salvini. Inițial, a făcut parte din grupul Patrioți pentru Europa, iar în februarie 2026, după despărțirea de Lega, și-a fondat propriul partid, Futuro Nazionale (Viitorul Național). Ulterior, s-a alăturat grupului european de extremă dreapta Europe of Sovereign Nations (ESN), unde conduce delegația italiană.

Politicianul este căsătorit cu Camelia Mihăilescu, româncă, originară din București. Aceasta a lucrat în cadrul editurii Academiei Militare din București, înainte de a se muta în Italia. Cei doi au împreună două fiice.

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