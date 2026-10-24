Giorgia Meloni are un nou rival în propria tabără. Cine este fostul general care agită dreapta italiană şi este căsătorit cu o româncă

Pe măsură ce se apropie alegerile din 2027, noul partid al lui Roberto Vannacci câștigă teren și pune presiune pe coaliția condusă de Giorgia Meloni.

Fostul general Roberto Vannacci le suflă în ceafă Giorgiei Meloni şi lui Matteo Salvini. Foto: Facebook / Roberto Vannacci

Giorgia Meloni conduce de mai mult timp guvernul Italiei decât oricare alt premier din perioada republicană a țării. Luna trecută, executivul său a devenit cel mai longeviv din această perioadă, iar politica externă moderată, popularitatea personală și profilul său în rândul dreptei europene au consolidat poziția ei ca premier.

Aproximativ 41% dintre italieni sunt de acord cu modul în care conduce Giorgia Meloni guvernul, un nivel care o plasează printre liderii cu cele mai bune rezultate în Europa de Vest. Și partidul său, Frații Italiei, și-a păstrat cea mai mare parte a susținerii, deși formațiunile aflate la guvernare pierd frecvent teren în fața opoziției. Cu toate acestea, actuala coaliție ar putea întâmpina dificultăți în încercarea de a obține un nou mandat la alegerile din 2027.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, una dintre cele mai serioase provocări pentru Giorgia Meloni vine chiar din zona politică pe care o reprezintă: extrema dreaptă.

Roberto Vannacci, un fost general, și-a lansat propria formațiune, Viitorul Național, care atrage o parte dintre alegătorii Ligii, partid condus de Matteo Salvini și partener în actuala coaliție de guvernare.

Ascensiunea lui Roberto Vannacci ar putea slăbi atât partidul lui Salvini, cât și alianța care o menține pe Giorgia Meloni la putere, în contextul în care fostul general se impune tot mai mult printr-un discurs mai radical decât cel al premierului, inclusiv în privința migrației, a valorilor sociale și a relațiilor cu Rusia.

Cine este Roberto Vannacci

Înainte de a intra în politică şi a-şi face propriul partid, Roberto Vannacci a fost general în armata italiană.

Transformarea sa în politician a început neaşteptat în anul 2023, după o carieră militară de aproape 40 de ani, când și-a publicat pe cont propriu o carte intitutală „Il mondo al contrario” („Lumea pe dos”), în care critică, dintr-o perspectivă ultraconservatoare, fenomene precum cosmopolitismul, multiculturalismul și feminismul. Cartea a devenit un succes, însă autorul a fost suspendat din armată.

Un alt detaliu care a ieşit la iveală după publicarea volumului e faptul că, în ciuda poziţiei sale extrem de dure în ceea ce priveşte politica de imigraţie, este căsătorit cu o româncă, Camelia Mihăilescu, având împreună şi două fiice.

Pozițiile sale radicale și stilul combativ l-au făcut să devină o prezență constantă în mass-media, iar notorietatea a atras rapid interesul partidelor. Astfel, vicepremierul Matteo Salvini a văzut în el o oportunitate de a redresa scorurile electorale în scădere ale Ligii și l-a atras în formațiune.

Strategia a dat rezultate pe termen scurt şi, în 2024, Roberto Vannacci a fost ales în Parlamentul European. Relația cu Liga nu a durat însă, pentru că fostul general a părăsit partidul și, în 2026, a fondat Viitorul Național, iar cele mai recente sondaje indică faptul că noua formațiune atrage alegători care altădată ar fi susținut Liga, ceea ce complică planurile coaliției Giorgii Meloni pentru următoarele alegeri.

Feminism versus „patriarhatul mediteraneean”

O alianță între ea și fostul general ar putea părea firească, având în vedere apropierea lor ideologică, ambele formaţiuni fiind de dreapta, și interesul electoral comun. Diferențele dintre cei doi sunt însă suficient de mari încât o asemenea înțelegere să fie dificilă.

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Roberto Vannacci susține „remigrația” cetățenilor străini, un concept promovat și de formațiuni radicale precum Alternativa pentru Germania (AfD), în timp ce, deși guvernul italian are o poziție fermă împotriva migrației, premierul Guiorgia Meloni nu a mers până la acest nivel de radicalism.

Și în privința familiei și a drepturilor femeilor, programul fostului general depășește limitele conservatorismului promovat de Giorgia Meloni. Susţinător declarat al familiei tradiţionale, Roberto Vannacci propune acordarea unor voturi suplimentare părinților la alegeri și avantaje la angajările în sectorul public. El susține că avortul „nu este un drept”, promovează ceea ce numește „patriarhatul mediteraneean” și vrea eliminarea infracțiunii distincte de femicid.

Astfel, pentru Giorgia Meloni, care şi-a construit imaginea politică atât în jurul valorilor conservatoare, cât și al propriei independențe ca femeie, aceste poziții sunt imposibil de pus de acord cu programul lui Roberto Vannacci.

Rusia și Ucraina, alte puncte de ruptură

Cele mai mari diferențe dintre cei doi apar, însă, în politica externă.

Roberto Vannacci vrea reducerea constrângerilor fiscale care vin odată cu apartenența la zona euro și se opune unei integrări mai mari în domeniul apărării europene.

În Parlamentul European, el s-a alăturat grupului Europa Națiunilor Suverane, condus de AfD, de care s-a ținut la distanță chiar și Liga lui Mateo Salvini.

Poziția sa față de Rusia îl îndepărtează și mai mult de Giorgia Meloni. Practic, Roberto Vannacci susține că Rusia nu reprezintă o amenințare iminentă pentru Europa și cere reluarea relațiilor comerciale și diplomatice cu Moscova, inclusiv prin achiziționarea gazelor rusești. De asemenea, se opune sprijinului pentru Ucraina.

De partea cealaltă, susținerea Ucrainei reprezintă un element important al poziției internaționale a Giorgiei Meloni. Mai mult chiar, recent, ea a criticat în mod deschis decizia președintelui american Donald Trump de a suspenda sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină, în contextul în care Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă.

O eventuală alianță cu Roberto Vannacci îi provoacă probleme și în interiorul coaliției.

Forza Italia, partidul de centru-dreapta care participă la guvernare, se teme că apropierea de fostul general ar îndepărta alegătorii conservatori moderați. În același timp, în Liga lui Salvini există membri care vor să se distanțeze de naționalismul radical al liderului și să readucă partidul la preocupările sale inițiale: interesele mediului de afaceri și ale comunităților din nordul Italiei.

Cum încearcă Giorgia Meloni să contrabalanseze situaţia

Până acum, Giorgia Meloni a reacționat la ascensiunea lui Roberto Vannacci prin înăsprirea politicilor privind migrația. Contextul electoral ar putea explica, cel puțin în parte, decizia de a suspenda regulile Schengen privind libera circulație pentru pasagerii veniți din Spania, după tragedia de la Ceuta.

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În aceeași logică se înscrie și decizia recentă de a limita la 30% proporția elevilor de origine străină în școli.

Nu este însă sigur că această strategie va da rezultate. Pe măsură ce Viitorul Național atrage alegători de la dreapta, presiunile asupra premierului pentru a încheia o înțelegere cu Roberto Vannacci ar putea crește, pentru că o astfel de alianță l-ar putea împiedica pe fostul general să se prezinte drept singurul politician care promite o reacție fermă la vandalismul și jafurile din Milano, de pildă.

În lipsa unei alianţe, Giorgia Meloni a trimis 500 de militari în oraș înaintea unor noi proteste anunțate împotriva creșterii costului vieții, o decizie menită, în parte, să reducă spațiul politic de care Vannacci ar putea profita.

Riscurile unei alianţe

O alianță cu fostul general ar putea îmbunătăți șansele coaliției de a câștiga alegerile din 2027, dar ar aduce în guvern un partener dificil și imprevizibil. Alternativa ar fi ca Meloni să încerce să-l izoleze politic pe Vannacci, evidențiind radicalismul său și apropierea de Rusia.

Premierul ar putea să nu recupereze alegătorii cei mai radicali, atrași de noua formațiune, dar ar avea șansa de a convinge o parte dintre conservatorii moderați să rămână alături de coaliția sa, în loc să se îndrepte spre partidele de centru.

Strategia implică, însă, riscul pierderii alegerilor.