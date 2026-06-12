Video Violențe înaintea meciului de deschidere al Cupei Mondiale. Zeci de protestatari și polițiști, implicați în confruntări la stadionul Azteca

Zeci de protestatari și forțe de ordine s-au confruntat joi în fața stadionului Azteca din Ciudad de Mexico, cu puțin timp înainte de partida de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2026 dintre Mexic și Africa de Sud, câștigată de gazde cu 2-0.

Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în direcția polițiștilor, iar aceștia au intervenit pentru dispersarea grupurilor violente, notează The Guardian.

„Aproape 200 de persoane cu fețele acoperite s-au desprins din două grupuri de circa 800 de protestatari, însă situația a fost adusă sub control de poliția metropolitană”, a declarat un purtător de cuvânt al Secretariatului pentru Securitate Cetățenească din Mexic.

După ce confruntările au fost aplanate, autoritățile au efectuat zeci de arestări, iar mai mulți polițiști au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Protestatarii au îndepărtat o parte dintre barierele de securitate din jurul stadionului și au încercat să forțeze intrarea, ceea ce a dus la escaladarea violențelor în apropierea porții numărul opt, unde au fost aruncate inclusiv obiecte incendiare.

Aceștia au cerut dreptate pentru persoanele dispărute din Mexic, într-un context marcat de violența legată de traficul de droguri și de aproximativ 130.000 de persoane dispărute în țară.

Deși în zona stadionului au fost impuse restricții de circulație pe o rază de circa 3 kilometri, mai multe grupuri de protestatari s-au adunat înainte de startul meciului, însă organizatorii au confirmat că fluierul de start nu a fost întârziat.

Stadionul Azteca, cel mai mare din America Latină, a găzduit ceremonia de deschidere a turneului, la care au participat aproximativ 80.000 de spectatori. În cadrul evenimentului, artista Shakira a susținut un moment artistic, interpretând în premieră piesa oficială a competiției, „Dai Dai”.

Organizatorii au precizat că meciul inaugural al turneului a fost câștigat de Mexic, gazda competiției, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Julian Quiñones și Raúl Jiménez.