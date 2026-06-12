Analiză Drone spre Sankt Petersburg și scrisori către Kremlin. Cum încearcă Zelenski să-l aducă pe Putin la masa negocierilor în această toamnă

La începutul lunii iunie, Sankt Petersburg a găzduit o nouă ediție a Forumului Economic Internațional, eveniment considerat de ani de zile una dintre principalele vitrine politice ale Kremlinului.

În mod tradițional, forumul este construit în jurul imaginii lui Vladimir Putin. În orașul său natal, liderul rus își prezintă anual viziunea asupra lumii, transmite mesaje către elitele economice și politice și încearcă să demonstreze că Rusia rămâne un actor influent pe scena internațională.

Anul acesta însă, atenția nu s-a concentrat exclusiv asupra gazdei.

Deși Ucraina nu a mai fost reprezentată la acest eveniment de foarte mulți ani, Kievul a găsit o modalitate aparte de a-și face simțită prezența. Nu prin delegați oficiali, ci printr-o serie de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune, care au vizat infrastructura energetică din apropierea orașului și baza navală rusă de la Kronstadt.

La scurt timp a urmat și o a doua lovitură, de această dată pe plan mediatic. Chiar înaintea conferinței de presă susținute de Vladimir Putin, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat o scrisoare deschisă adresată liderului de la Kremlin.

Gestul, aparent simplu, a reușit să schimbe cadrul dezbaterii publice. În loc să își impună propriile teme, Putin s-a văzut nevoit să răspundă întrebărilor și interpretărilor generate de mesajul transmis de Kiev.

Potrivit unor surse citate de publicația Ukrainska Pravda, combinația dintre atacurile cu drone și ofensiva de comunicare face parte dintr-o strategie mai amplă pregătită de administrația Zelenski pentru vara anului 2026.

Președintele ucrainean ar fi discutat deja despre această campanie în întâlniri cu lideri politici și parlamentari de la Kiev. Obiectivul este unul clar: creșterea presiunii asupra Kremlinului, astfel încât Moscova să ajungă la concluzia că negocierile serioase reprezintă singura opțiune realistă.

„Nu există semne că Putin își dorește negocieri rapide. Totuși, apar din ce în ce mai multe indicii venite din marile centre de putere ale lumii că, până în toamnă, situația s-ar putea schimba radical. Rolul nostru este să facem în așa fel încât Kremlinul să nu mai aibă alternative”, a declarat pentru publicația ucraineană un membru al echipei prezidențiale.

În acest context, Ucraina pregătește ceea ce oficialii de la Kiev descriu drept o ofensivă dublă: militară și diplomatică. Scopul este consolidarea poziției sale înaintea unei eventuale reluări a negocierilor de pace în a doua parte a anului.

Negocierile au murit. Trăiască negocierile

În cercurile diplomatice de la Kiev se vorbește tot mai des despre blocajul în care a intrat actualul proces de negociere.

„Trebuie să recunoaștem realitatea: vechiul format de negocieri este practic mort. Discuțiile au înghețat și nu mai produc rezultate”, susține un membru al echipei diplomatice a președintelui ucrainean.

La începutul anului, după reorganizarea delegației ucrainene și cooptarea unor figuri influente precum Kirilo Budanov și David Arahamia, dialogul părea să avanseze. Cele două părți au discutat majoritatea subiectelor aflate în mandatul negociatorilor, însă exact înaintea unei posibile întâlniri la nivel de lideri, procesul s-a blocat.

Potrivit surselor de la Kiev, Ucraina a încercat în ultimele luni să mențină viu canalul diplomatic și să determine Statele Unite să joace un rol mai activ.

Problema este că Washingtonul și-a redefinit poziția. Dacă în primii ani ai războiului America era percepută drept principalul aliat al Ucrainei, administrația Trump încearcă acum să se prezinte mai degrabă ca mediator între cele două tabere.

La Kiev, această abordare este privită cu rezerve.

Oficialii ucraineni consideră că o mare putere nu poate funcționa doar ca intermediar care transmite mesaje între părți. În opinia lor, un mediator eficient trebuie să stabilească regulile jocului, să exercite presiune și să determine interlocutorii să ajungă la compromisuri.

Tocmai această stagnare diplomatică a determinat Ucraina să caute noi instrumente de influență.

Presiunea de pe front și noua strategie militară

În paralel cu eforturile diplomatice, Kievul încearcă să își consolideze poziția pe câmpul de luptă.

În ultimele luni, Ucraina a reușit să intensifice atacurile cu drone asupra infrastructurii militare și energetice din Rusia. Fabrici din industria de apărare, rafinării și obiective energetice au devenit ținte frecvente ale operațiunilor ucrainene.

O altă schimbare importantă este legată de comunicațiile de pe front.

Potrivit surselor citate de presa ucraineană, armata rusă a pierdut accesul la anumite capacități bazate pe tehnologia Starlink, ceea ce a oferit forțelor ucrainene un avantaj operațional suplimentar.

În același timp, Ucraina a crescut semnificativ producția de drone de rază medie, capabile să opereze pe distanțe cuprinse între 30 și 200 de kilometri și să fie controlate pe întreaga durată a zborului.

Experții militari de la Kiev consideră că aceste sisteme ar putea schimba treptat raportul de forțe în anumite sectoare ale frontului.

Un obiectiv strategic major este izolarea Crimeei.

În cercurile militare ucrainene se vorbește despre un posibil „blocaj logistic” al peninsulei: întreruperea treptată a rețelelor de aprovizionare militară, transport și energie atât în Crimeea, cât și pe coridorul terestru care o leagă de Rusia.

Dacă această strategie va avea succes, peninsula și gruparea militară rusă din sud s-ar putea confrunta cu o situație fără precedent: o blocadă realizată în principal prin utilizarea dronelor, fără ofensivă terestră de amploare.

Planul presupune afectarea treptată a apărării antiaeriene, a infrastructurii energetice și a lanțurilor logistice care susțin trupele ruse.

„Așteptați până în iulie și veți vedea ce înseamnă puterea Ucrainei”, afirmă unul dintre oficialii din conducerea forțelor de apărare citat de Ukrainska Pravda.

Pe acest fundal militar, Volodimir Zelenski a decis să intensifice și ofensiva diplomatică.

Scrisori ca armă politică

Unul dintre punctele forte ale președintelui ucrainean rămâne capacitatea de a controla agenda publică și de a atrage atenția opiniei internaționale.

La începutul lunii iunie, Zelenski a trimis mai multe scrisori unor capitale-cheie: Washington, Berlin și Bruxelles. În paralel, a publicat și mesajul adresat lui Vladimir Putin.

Inițiativa s-a dovedit eficientă din punct de vedere mediatic.

La fel cum mesajele video ale liderului ucrainean au mobilizat sprijin internațional în primele luni ale invaziei, scrisorile încearcă acum să mențină Ucraina în centrul atenției și să oblige actorii implicați să reacționeze.

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Mai mult decât atât, Kievul urmărește să schimbe logica războiului informațional.

În loc să răspundă permanent inițiativelor Kremlinului, strategia actuală presupune stabilirea propriei agende și obligarea Moscovei să reacționeze.

Un alt scop este readucerea dosarului ucrainean în prim-planul politicii americane.

În ultimele luni, atenția administrației de la Washington s-a concentrat în mare măsură asupra Orientului Mijlociu și a dosarului iranian.

La Kiev există nemulțumiri evidente în această privință.

Oficialii ucraineni susțin că negocierile legate de Iran consumă cea mai mare parte a energiei diplomatice a administrației Trump, iar războiul din Ucraina a coborât pe lista priorităților.

Chiar și Zelenski a făcut aluzie la această situație, afirmând că Ucraina se află „la coada războaielor” care solicită atenția Washingtonului.

Canalul discret către Kremlin

În ciuda declarațiilor publice dure și a pozițiilor aparent ireconciliabile, contactele dintre Kiev și Moscova nu au dispărut complet.

Potrivit surselor citate de Ukrainska Pravda, reprezentanții celor două tabere au continuat să comunice pe diferite canale, inclusiv în cadrul unor întâlniri directe desfășurate în Emiratele Arabe Unite. În anumite momente, negociatorii ucraineni și ruși au discutat ore întregi fără intermediari occidentali.

Existența unor linii de comunicare directe a devenit și mai evidentă după ce Vladimir Putin a confirmat public faptul că oligarhul rus Roman Abramovici a avut contacte cu partea ucraineană.

Nu era prima dată când miliardarul juca rolul unui mesager neoficial între cele două capitale.

În primăvara anului 2022, Abramovici a efectuat o vizită discretă la Kiev, în perioada în care se căutau primele formule pentru oprirea războiului. Episodul a devenit celebru după apariția informațiilor privind o posibilă intoxicare a acestuia în timpul negocierilor.

Surse apropiate administrației prezidențiale ucrainene susțin că oligarhul a revenit ulterior în Ucraina pentru noi discuții, însă existența acestor contacte a fost păstrată secretă pentru a nu compromite canalul de comunicare.

După ce Putin a făcut publice unele dintre aceste informații, Zelenski a ales să vorbească mai deschis despre mesajele transmise Kremlinului.

Potrivit publicației ucrainene, scrisoarea adresată liderului rus a fost însoțită și de o evaluare militară transmisă prin intermediul negociatorilor.

Mesajul central era simplu: armata rusă îi oferă lui Putin o imagine prea optimistă asupra situației de pe front, iar obiectivele anunțate pentru vara și toamna acestui an nu vor putea fi atinse.

Cu alte cuvinte, Kievul încearcă să convingă Kremlinul că timpul nu mai lucrează exclusiv în favoarea Rusiei și că prelungirea conflictului nu garantează obținerea unor câștiguri suplimentare.

De ce privește Kievul spre toamnă

Răspunsul oficial al lui Vladimir Putin nu a surprins pe nimeni la Kiev.

Liderul rus a declarat că nu vede motive pentru o întâlnire directă cu Zelenski și că, în acest moment, nu există un subiect concret care să justifice negocieri la nivel prezidențial.

În cercurile politice ucrainene, reacția era anticipată.

Puțini cred că Moscova ar putea accepta un compromis major în lunile iunie sau iulie.

În schimb, o altă perioadă apare tot mai des în analizele oficialilor de la Kiev: sfârșitul toamnei.

Mai multe surse apropiate administrației prezidențiale consideră că intervalul octombrie-noiembrie ar putea crea un context nou, în care factorii militari, diplomatici și politici să genereze o oportunitate reală pentru relansarea negocierilor.

Logica este că, până atunci, efectele campaniei militare ucrainene ar trebui să fie mai vizibile, iar presiunile internaționale asupra Moscovei ar putea crește.

În plus, pe scena politică internațională vor exista și alte evoluții importante care ar putea influența calculul Kremlinului.

În acest scenariu, obiectivul nu ar fi semnarea imediată a unui acord de pace definitiv.

Mai realist, spun sursele citate, ar fi obținerea unei formule care să consfințească noul raport de forțe de pe teren și să permită o reducere graduală a ostilităților.

Abia după o astfel de etapă ar putea începe negocierile privind arhitectura politică a unei păci durabile.

Ce vrea Ucraina să obțină până atunci

Pentru Kiev, următoarele luni reprezintă o perioadă critică.

Prima prioritate este accelerarea procesului de integrare europeană și transformarea negocierilor cu Uniunea Europeană într-un proces concret, cu rezultate vizibile.

Autoritățile ucrainene speră că deschiderea efectivă a capitolelor de negociere va transmite un semnal politic puternic atât către populația ucraineană, cât și către Kremlin.

A doua miză este definirea unui rol clar pentru Europa în eventualele negocieri de pace.

Kievul insistă că statele europene nu trebuie să participe doar ca observatori sau facilitatori neutri.

Mesajul transmis de Zelenski partenerilor occidentali este că Europa este deja parte a conflictului din perspectiva sprijinului acordat Ucrainei și, prin urmare, trebuie să fie prezentă la masa negocierilor ca actor politic cu interese și responsabilități proprii.

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În timpul unei recente vizite la Tallinn, președintele ucrainean a formulat această idee fără echivoc: Europa nu poate pretinde neutralitate, pentru că este unul dintre principalii aliați ai Ucrainei.

Vara în care se pregătește toamna

Privită în ansamblu, strategia Kievului nu urmărește să forțeze o pace imediată. Miza este alta.

Ucraina încearcă să folosească lunile de vară pentru a-și consolida poziția militară, pentru a menține presiunea diplomatică asupra Kremlinului și pentru a readuce războiul în centrul atenției occidentale.

Atacurile cu drone, campaniile de comunicare, contactele diplomatice și demersurile europene fac parte din același plan.

Calculul este că, dacă în toamnă se va deschide cu adevărat o fereastră de oportunitate pentru negocieri, Kievul trebuie să ajungă acolo dintr-o poziție cât mai puternică.

Nu doar cu sprijinul aliaților, ci și cu capacitatea de a impune propriile teme de discuție și propriile condiții.

În viziunea administrației Zelenski, bătălia pentru eventualele negocieri de pace nu va începe atunci când părțile se vor așeza la masă. Ea a început deja. Iar vara anului 2026 este văzută la Kiev ca etapa decisivă de pregătire pentru confruntarea diplomatică a toamnei.