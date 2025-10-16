Decizie controversată: animalele de companie pierdute în zbor sunt considerate bagaje, a stabilit Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi, 16 octombrie, că animalele de companie pot fi considerate „bagaje”, ceea ce reprezintă un eșec pentru proprietarii care solicitau despăgubiri mai mari pentru animalele pierdute în timpul zborurilor internaționale.

Decizia vine într-un caz în care un câine a scăpat din cușca sa la aeroportul din Buenos Aires în octombrie 2019 și nu a mai fost recuperat. Proprietarul său a solicitat 5.000 de euro despăgubiri de la compania aeriană Iberia, care a recunoscut pierderea, dar a susținut că răspunderea este limitată conform regulilor UE pentru bagaje înregistrate, potrivit Politico.

„Convenția de la Montreal din 1999, care reglementează răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje, se aplică tuturor obiectelor transportate în cala avionului, inclusiv animalelor de companie”, a concluzionat Curtea.

Deși legislația UE și cea spaniolă recunosc animalele ca ființe simțitoare, instanța a subliniat că cadrul Convenției de la Montreal se concentrează pe compensarea materială pentru bunurile pierdute sau deteriorate.

Prin urmare, companiile aeriene nu sunt obligate să plătească sume care depășesc limitele de despăgubire stabilite de Convenția de la Montreal, cu excepția cazului în care pasagerii declară un „interes special” pentru obiect, un mecanism conceput pentru bunuri neînsuflețite.

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de <bagaje>. Deși sensul obișnuit al cuvântului <bagaje> se referă la obiecte, acest lucru singur nu conduce la concluzia că animalele ar fi în afara acestui concept,” se arată într-un comunicat al instanței.

Decizia de joi reafirmă cadrul actual, limitând răspunderea companiilor aeriene pentru animalele pierdute, cu excepția cazului în care pasagerii fac o declarație specială pentru a mări acoperirea.

Pentru companiile aeriene care operează în Europa, aceasta oferă certitudine juridică și le protejează de cereri mai mari de despăgubire.