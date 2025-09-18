Video Bagajele, aruncate cu nepăsare pe Aeroportul Cluj. Filmarea care a declanșat ancheta oficială

O filmare surprinsă pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj, în care angajați ai unui subcontractor aruncă bagajele pasagerilor fără nicio grijă, a stârnit revoltă publică și a determinat Consiliul Județean Cluj să deschidă o anchetă administrativă. Președintele Alin Tișe cere măsuri urgente și amenință cu rezilierea contractului firmei responsabile.

Incidentul a fost surprins pe 27 august 2025, după un zbor din Hurghada, Egipt. O pasageră a filmat cum bagajele erau trântite și aruncate, imaginile devenind rapid virale.

„Bagajul meu, care era nou-nouț, a ajuns spart, deși fusese înfoliat. Așa se comportă personalul de la aeroport cu bagajele călătorilor. Momentan, îmi aștept banii pe el, cine știe cât durează… Rușine!”, a scris pasagera D.P., cea care a făcut public clipul.

Reacția Consiliului Județean Cluj

La scurt timp, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a anunțat declanșarea unei anchete oficiale. „Am solicitat directorului Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj luarea măsurilor legale și contractuale pentru a pune capăt acestor atitudini. Am cerut suspendarea permiselor celor implicați și notificarea firmei. Dacă problemele vor continua, vom solicita rezilierea contractului”, a transmis Tișe într-un comunicat.

El a subliniat că astfel de practici „nu au niciun suport legal și nu pot fi tolerate”, iar conducerea aeroportului trebuie să ia „măsuri ferme și rapide”.

Șir de plângeri din partea pasagerilor

Scandalul a scos la iveală și alte cazuri similare. Potrivit publicației Clujenii.ro, un pasager care a zburat din Larnaca pe 16 septembrie și-a găsit trolerul distrus: „Printre ultimele bagaje a venit al meu, fără o roată și crăpat jos. În fața mea era o doamnă cu aceeași problemă”, a povestit clujeanul.

El spune că a primit informații contradictorii și a fost trimis ba la agenția de turism, ba la reprezentanții aeroportului: „O doamnă mi-a spus că rezolv prin agenție. Altă zi, altă doamnă mi-a spus că trebuia să completez proces-verbal direct la aeroport. E bătaie de joc”.

Pensionarul acuză lipsa de reacție a conducerii: „Nu e primul caz. Domnul Ciceo știa de mult. Problema reală este indiferența cu care suntem tratați”.

În replică, directorul aeroportului, David Ciceo, a declarat că vina aparține doar angajaților surprinși în filmări și că firma subcontractoare Menzies nu ar avea nicio responsabilitate, potrivit Clujenii.ro.

Ce măsuri au fost dispuse

Conform Știri de Cluj, Consiliul Județean a cerut: deschiderea unei anchete rapide, suspendarea permiselor celor implicați, notificarea oficială a firmei contractate, aplicarea de măsuri legale pentru prevenirea altor incidente și, dacă problemele persistă, rezilierea contractului.

Cum pot cere pasagerii despăgubiri

Specialiștii atrag atenția că despăgubirile pot fi obținute doar dacă pasagerii completează imediat după aterizare formularul PIR (Property Irregularity Report) la biroul „Lost & Found”. Dacă ghișeul este închis, șansele de recuperare a banilor scad considerabil.

Regulile diferă în funcție de companie:

WizzAir – reclamația trebuie depusă la aeroport, în cel mult 7 zile;

HiSky – sesizările se fac pe e-mail, dar este obligatoriu formularul PIR de la aeroport;

TAROM – reclamațiile se fac la biroul „Bagaje pierdute”, unde primești un număr de urmărire;

Turkish Airlines și Animawings – acceptă plângeri exclusiv la aeroport, înainte de părăsirea zonei de bagaje;

Pegasus Airlines – permite sesizări online, prin site-ul companiei.

Revoltă și presiune publică

Cazul a stârnit mii de reacții în mediul online și a atras atenția asupra modului în care sunt tratate bagajele pe Aeroportul Cluj. Intervenția autorităților arată că standardele de calitate și respectul față de pasageri sunt esențiale pentru imaginea unui aeroport internațional.