De la vânzător de mașini la prinț, după un test de paternitate. Tânărul nu va avea, însă, drept la tronul Belgiei

Clement Vandenkerckhove a primit oficial titlul de prinţ după ce prinţul Laurent al Belgiei l-a recunoscut drept fiul său. Tânărul, care a lucrat ca vânzător de maşini, ştia de mai mulţi ani cine este tatăl său şi acest lucru a fost confirmat şi printr-un test ADN.

Clement Vandenkerckhove, fiul prinţului Laurent al Belgiei şi al cântăreţei Wendy Van Wanten, a fost recunoscut oficial de tatăl său şi a primit statutul de prinţ. Ceremonia prin care a fost primit în familia prinţului a avut loc în urmă cu aproximativ şase luni, printr-o ceremonie discretă la primărie, însă informaţia a devenit publică abia acum, notează BBC.

În ciuda descendenţei sale, titlul nu îi aduce, însă, toate drepturile rezervate membrilor familiei regale. Clement Vandenkerckhove nu va primi o indemnizaţie de la stat, nu intră în linia de succesiune la tron şi nu va participa la activităţile publice ale familiei regale, spre deosebire de ceilalţi copii ai prinţului Laurent, respectiv prinţesa Louise şi prinţii Aymeric şi Nicolas.

În ceea ce priveşte numele său de familie, tânărul nu s-a hotărât încă dacă îl va schimba pentru a-l prelua pe cel al tatălui său, Saxe-Coburg. Într-un interviu acordat publicaţiei Het Nieuwsblad, el a spus că este mândru de numele Vandenkerckhove.

„S-ar putea să vreau să fac asta, dar sunt mândru de numele Vandenkerckhove. Dacă aș renunța la acest nume de familie, ar fi o trădare a tot ceea ce mama mea a făcut pentru mine”, declara el.

Clement Vandenkerckhove a povestit deja cum a ajuns să-şi cunoască tatăl într-un documentar difuzat anul trecut de televiziunea flamandă VTM.

Practic, relaţia dintre prinţul Laurent şi mama sa, cântreaţa Wendy Van Wanten, al cărei nume real este Iris Vandenkerckhove, a avut loc înainte ca acesta să se căsătorească, în 2003, cu prinţesa Claire.

Clement avea 16 ani când mama lui i-a spus cine este tatăl său. Cu câţiva ani înainte, în 2013, îl întâlnise întâmplător pe prinţ într-un centru comercial, fără să ştie cine era. Abia în 2017 a decis să îl contacteze telefonic. Au urmat mai multe discuţii şi, în cele din urmă, Laurent i-a propus să facă un test ADN.

„Am mers împreună la spital și îmi amintesc că mi-a spus: «Voi merge eu primul, ca să te simți în largul tău»”, a povestit Clement Vandenkerckhove în documentar.

Rezultatul primit ulterior de la laborator a indicat o probabilitate de 99,5% pentru legătura de paternitate şi, în aceste condiţii, prinţul Laurent l-a recunoscut oficial ca fiu.

Povestea lui Clement Vandenkerckhove are un precedent chiar în familia regală belgiană. Tatăl prințului Laurent, fostul rege Albert al II-lea, a trecut la rândul său printr-un lung proces privind stabilirea paternității, după ce artista Delphine Boël a susținut că este fiica sa.

Scandalul a izbucnit în 2013 şi, în cele din urmă, în același an Albert al II-lea a abdicat în favoarea fiului său, Philippe, fratele lui Laurent. Delphine Boël a continuat demersul în instanță și, în cele din urmă, a câștigat procesul, obținând dreptul de a purta titlul de prințesă. În prezent, ea folosește numele Delphine de Saxe-Coburg.

Albert al II-lea a recunoscut abia în 2020 că Delphine era fiica sa, născută în urma unei relații extraconjugale.

Scandalul legat de paternitatea lui Delphine Boël a dus la modificarea, în 2013, a regulilor privind indemnizațiile plătite din fonduri publice membrilor familiei regale. Potrivit noilor prevederi, aceste indemnizații sunt acordate doar regelui Philippe, fostului rege Albert al II-lea, prințului Laurent și prințesei Astrid.