Negocierile de la Abu Dhabi au reprezentat un succes diplomatic pentru Moscova, nu pentru că ar fi apropiat încheierea războiului, ci pentru că au readus în discuție ideea împărțirii lumii în sfere de influență, susține Boris Bondarev, diplomatul rus care a demisionat în semn de protest față de invazia Ucrainei din 2022.

Negocieri Rusia-Ucraina-SUA, la Abu Dhabi Foto: X@citarnyknihy

La Ministerul rus de Externe exista o tradiție: de fiecare dată când un diplomat se întorcea dintr-o deplasare oficială, își anunța colegii că a obținut „o nouă mare victorie a diplomației ruse”. Era o ironie la adresa superiorilor care prezentau drept realizări istorice chiar și cele mai mici progrese, spune acesta în Moscow Times.

De această dată, însă, întâlnirea de la Abu Dhabi poate fi considerată un succes pentru Moscova fără urmă de ironie, susține fostul diplomat.

Succesul nu constă în apropierea unei soluții de pace. Dimpotrivă, reuniunea a oferit Rusiei motive să spere că negocierile ar putea deveni o discuție cu Statele Unite despre împărțirea lumii în sfere de influență.

De ani întregi, Moscova încearcă să mute discuțiile asupra așa-numitelor „cauze profunde ale războiului”, formulare prin care Kremlinul urmărește, în realitate, să obțină dreptul de a influența sau controla deciziile politice ale statelor vecine.

Acum, acest scenariu pare mai aproape de realitate.

Negocieri despre Ucraina, fără Ucraina și Europa?

Formatul reuniunii de la Abu Dhabi ridică mai multe semne de întrebare. Deși întâlnirea a fost prezentată drept una trilaterală, în esență a fost vorba despre discuții între Rusia și Ucraina, cu Statele Unite în rol de mediator.

Potrivit autorului, Rusia a încercat însă să schimbe această abordare, solicitând practic eliminarea Ucrainei din discuțiile privind securitatea europeană și înlocuirea dialogului ruso-ucrainean, mediat de Washington, cu unul direct între Rusia și Statele Unite.

O asemenea formulă ar exclude nu doar Ucraina, ci și statele europene de la discuțiile privind propria lor securitate.

În interpretarea Moscovei, aceasta ar însemna revenirea la principiul sferelor de influență: Rusia și Statele Unite ar urma să decidă asupra viitorului Europei, fără participarea directă a statelor europene.

Bondarev îi critică pe emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner pentru că ar fi acceptat această perspectivă fără să clarifice suficient poziția Washingtonului.

Prin această abordare, susține el, administrația americană riscă să renunțe la propriile principii de politică externă.

Inițial, Donald Trump a prezentat războiul din Ucraina drept un conflict regional, în care două țări ar trebui să găsească singure o soluție.

Acum, negocierile sunt transformate într-o discuție mult mai amplă despre reorganizarea întregului sistem de securitate europeană și despre angajamentele Statelor Unite pe continent.

Astfel, Washingtonul a ajuns de la ideea că nu ar trebui să se implice direct în conflict la perspectiva în care securitatea Europei devine o problemă centrală a propriei sale politici externe.

Moscova profită de ezitările Occidentului

Fostul diplomat consideră că Rusia a reușit din nou să obțină un avantaj în fața Statelor Unite, fără să fie nevoie de o strategie diplomatică deosebit de sofisticată.

El descrie administrația Trump drept una dispusă să accepte cu ușurință cadrul de negociere propus de Kremlin, în speranța că astfel va obține mai repede armistițiul pe care îl dorește.

Nu este prima dată când Europa renunță la pozițiile inițiale în fața presiunilor Moscovei.

În mai 2025, Ucraina și statele europene au amenințat Rusia cu noi sancțiuni dacă Vladimir Putin nu acceptă un armistițiu general de 30 de zile.

Președintele rus nu a răspuns direct solicitării, ci a propus organizarea unor negocieri la Istanbul.

Deși Ucraina a privit cu rezerve propunerea, partenerii săi europeni au susținut imediat ideea discuțiilor, fără să țină cont pe deplin de îngrijorările Kievului.

Amenințările cu sancțiuni și solicitarea unui armistițiu de 30 de zile au trecut rapid în plan secund.

Nu s-a ajuns la încetarea focului, dar, potrivit autorului, Occidentul nu a tras concluziile necesare din această experiență.

Problema fundamentală este că liderii europeni și americani evită să accepte realitatea amenințării reprezentate de agresiunea rusă.

În opinia autorului, răspunsul la presiunile și amenințările Moscovei ar trebui să fie o strategie menită să elimine această amenințare.

Pentru Occident, acest lucru ar presupune eforturi importante, asumarea unor costuri și responsabilitatea de a contribui la înfrângerea strategică a Rusiei.

Europa vrea un loc la masa negocierilor

Bondarev consideră că încercările europenilor de a obține un rol direct în negocierile de la Abu Dhabi au scos în evidență slăbiciunea poziției lor diplomatice.

Reprezentanții europeni nu au fost incluși în discuțiile principale și au fost nevoiți să se limiteze la întâlniri preliminare cu oficialii americani și ucraineni.

În opinia sa, Uniunea Europeană ar fi putut adopta o poziție mai fermă, anunțând participarea unei delegații comune europeno-ucrainene.

O asemenea decizie ar fi provocat, probabil, nemulțumirea Moscovei, care ar fi acuzat Bruxellesul că s-a aliniat deschis de partea Kievului.

Totuși, autorul consideră că aceste acuzații nu ar fi reprezentat o schimbare reală, întrucât Kremlinul susține deja că poartă un război împotriva NATO și a puterilor europene.

Problema Europei, argumentează el, este diferența dintre declarații și acțiuni.

Liderii europeni vorbesc frecvent despre reînarmare, consolidarea capacităților militare și obținerea autonomiei strategice. Cu toate acestea, măsurile concrete nu ar fi suficiente pentru a susține ambițiile declarate.

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Această discrepanță afectează credibilitatea liderilor europeni și îi permite lui Vladimir Putin să ignore avertismentele venite din partea acestora.

Pentru a avea un loc real la masa negocierilor, Europa trebuie să-și construiască propria strategie și să o urmeze indiferent de deciziile altor puteri, susține autorul.

Numai prin acțiuni concrete, nu doar prin declarații, statele europene ar putea deveni un actor pe care ceilalți participanți la negocieri să nu-l mai poată ignora.

Rusia continuă războiul, în timp ce Occidentul caută compromisuri

După reuniunea de la Abu Dhabi, Rusia și-a menținut pozițiile și a continuat ofensiva militară împotriva Ucrainei.

Autorul atrage atenția asupra declarațiilor și acțiunilor Moscovei privind distrugerea infrastructurii civile, a podurilor și a capacităților de producere a energiei electrice din Ucraina.

În opinia sa, faptul că Rusia vorbește deschis despre continuarea acestor atacuri fără să provoace un răspuns occidental suficient de ferm evidențiază slăbiciunea actualei abordări diplomatice.

Situația este descrisă drept paradoxală: cele mai puternice state ale lumii încearcă să evite confruntarea cu o putere considerată mult mai puțin influentă decât ele, fără să reușească să-și definească limpede interesele strategice.

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Autorul evocă numele unor lideri și diplomați istorici precum Otto von Bismarck, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Ronald Reagan și Margaret Thatcher, sugerând că generația actuală de politicieni occidentali nu se ridică la nivelul hotărârii și viziunii acestora.

În opinia sa, Statele Unite și Europa riscă să piardă atât confortul de moment, cât și securitatea pe termen lung.

Occidentul ar putea accepta sacrificii temporare pentru a-și consolida poziția și pentru a obține o pace durabilă. În schimb, liderii actuali par să prefere avantajele imediate, chiar dacă acestea pot avea consecințe strategice grave în viitor.

„Între război și rușine”

Fostul diplomat consideră că Occidentul se află în fața unei alegeri: să reziste amenințărilor sau să cedeze în fața lor.

Nimic nu este inevitabil, dar voința politică necesară pentru o confruntare fermă cu agresiunea pare să fi dispărut atât în Europa, cât și în Statele Unite, susține acesta.

În încheiere, el amintește un avertisment formulat de Winston Churchill în august 1938, înaintea Conferinței de la München, într-o scrisoare adresată fostului premier britanic David Lloyd George.

„Cred că în următoarele săptămâni va trebui să alegem între război și rușine și am foarte puține îndoieli cu privire la decizia care va fi luată”, scria Churchill.

Autorul încheie sugerând că, aproape un secol mai târziu, nu mai are nici el prea multe îndoieli în privința alegerii pe care o vor face liderii occidentali.