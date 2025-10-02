Video Cutremur în Turcia. Echipe trimise pe teren după ce locuitorii din Istanbul au intrat în panică

Un cutremur cu magnitudinea de 5,0 a lovit regiunea Marmara din Turcia, joi după-amiază. Seismul a provocat panică în mai multe districte ale Istanbulului, determinând mulți locuitori să iasă pe străzi și în spații deschise.

Biroul Guvernatorului Istanbulului a anunțat că, până în acest moment, nu au fost raportate pagube în urma cutremurului. Într-o declarație publicată pe X, oficialii au precizat că echipele din teren au început inspecțiile în tot orașul și au sfătuit locuitorii „să nu se apropie de clădiri care ar putea fi avariate” și să urmărească actualizările venite de la instituțiile autorizate, nu de la surse neverificate, scrie Türkiye Today.

Ulterior, Biroul Guvernatorului Istanbulului a anunțat că patru clădiri din mai multe districte au fost raportate cu posibile avarii, iar echipe de inspecție au fost trimise la fața locului.

Până la ora 16:40, oficialii au raportat că nu există răniți care să necesite îngrijiri medicale la spital din cauza cutremurului. Totuși, 12 persoane au apelat serviciile de urgență din cauza atacurilor de panică sau a fricii, iar cinci persoane au raportat entorse sau alte răni minore cauzate de panică.

Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență a Turciei (AFAD) a transmis într-o declarație că nu au fost raportate incidente, însă a adăugat că inspecțiile în teren continuă în zonele afectate.

„După cutremurul cu magnitudinea 5,0 care a avut loc în Marea Marmara, în largul coastei Marmaraereglisi din Tekirdağ, la ora 14:55, în acest moment nu există nicio situație negativă”, a precizat AFAD. „Activitatea de scanare pe teren continuă. Transmitem cele mai bune gânduri cetățenilor noștri afectați de cutremur.”

„Până în acest moment, Centrul nostru de Apeluri de Urgență 112 nu a primit rapoarte negative”, a transmis biroul guvernatorului, îndemnând locuitorii să anunțe centrul dacă observă probleme structurale sau alte pericole.

Ministrul de Interne Ali Yerlikaya a declarat că AFAD și toate instituțiile relevante au trimis echipe pe teren după cutremurul cu magnitudinea 5,0 produs în largul coastei Marmaraereglisi din Tekirdağ.

Ministrul a precizat că seismul a fost resimțit în Istanbul și în provinciile învecinate și că inspecțiile au început imediat după cutremur.