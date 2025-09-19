Video Cutremur de 7,8 în largul Extremului Orient rus. S-a declanșat alerta de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat vineri în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami care între timp a fost ridicată.

Cutremurul de vineri a avut loc la ora locală 06:58 (joi, 18:58 GMT), la 128 de kilometri est de orașul rus Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 10 kilometri, determinând Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific din cadrul Serviciului Național de Meteorologie al SUA din Hawaii să emită o avertizare privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din apropiere. Această alertă a fost ridicată câteva ore mai târziu, scrie Agerpres.

Înregistrări video postate pe rețelele de socializare rusești arată mobilier și corpuri de iluminat zguduindu-se în interiorul locuințelor sau o mașină parcată legănându-se înainte şi înapoi pe o stradă.

Filiala locală a Serviciului național geofizic din Rusia a dat o estimare mai mică, de magnitudine 7,4. A raportat cel puțin cinci replici.

Un seism cu magnitudinea de 7,4 a lovit deja regiunea sâmbătă, la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceatski.

„În această dimineață, reziliența locuitorilor din Kamceatka este din nou pusă la încercare”, a declarat guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov, pe Telegram.

„Până în prezent nu au fost raportate pagube. Le cer tuturor să rămână calmi", a adăugat el.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are circa 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, înscrişi pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.

Pe lângă activitatea vulcanică intensă, regiunea este afectată de cutremure constante, fiind situată la marginea plăcii tectonice nord-americane, la granița dintre plăcile eurasiatică şi pacifică şi foarte aproape de placa filipineză, motiv pentru care aceasta este una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

În iulie, un seism cu magnitudinea 8,8 în largul coastelor peninsulei a provocat un tsunami care a măturat un oraş de pe mal, reaminteşte AFP.