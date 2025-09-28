Cutremur de 5,4 în vestul Turciei, resimțit intens în mai multe provincii

Cutremur de 5,4 în vestul Turciei, resimțit intens în mai multe provincii0
Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs duminică în vestul Turciei, la aproximativ 96 de kilometri est de orașul Balıkesir. Seismul a avut loc la ora locală 12:59 (GMT+3), la o adâncime de 10 kilometri, zguduind puternic provincia Kütahya și fiind resimțit pe o arie extinsă, notează turkieytoday.com.
Din cauza adâncimii reduse, mișcarea tectonică a fost percepută mai intens decât în cazul altor cutremure de aceeași magnitudine. Martori din mai multe localități din vestul și nord-vestul țării au relatat că au simțit clădirile vibrând.
Autoritățile nu au raportat, până acum, victime sau pagube materiale majore.