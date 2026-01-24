search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Video Cum fură un livrator un iPhone de 1.500 de euro. Păgubitul a prezentat dovada video după ce fusese anunțat că a primit pachetul

Publicat:

Un șofer DPD a fost concediat după ce a pretins că livrează un iPhone de 1.200 de lire (aproximativ 1.455 de euro), dar l-a păstrat pentru el. Totul a ieșit la iveală după ce clientul, revoltat, a verificat filmările de supraveghere și a făcut incidentul public pe rețelele sociale.

Livratorul a plecat cu coletul FOTO: Captură video
Livratorul a plecat cu coletul FOTO: Captură video

Samuel Taylor, în vârstă de 20 de ani, a comandat un iPhone 17 Pro Max de la Giffgaff, în valoare de 1.264 de lire sterline (aproximativ 1.455 de euro), pentru locuința sa din Rochdale, Manchester, Anglia. În momentul livrării, tânărul se afla la serviciu.

El susține că a primit un e-mail de la DPD cu confirmarea livrării și o fotografie în care coletul părea introdus pe jumătate prin fanta cutiei poștale. La întoarcerea acasă, tatăl său l-a informat însă că nimic nu ajunsese în locuință.

Imaginile de pe camere au spus adevărul

Samuel a verificat imediat camerele de supraveghere ale casei. Filmările arată clar cum șoferul DPD scoate coletul din dubă, se apropie de ușa de la intrare, apoi se întoarce pe alee având pachetul încă în mână, în ciuda faptului că făcuse deja fotografia de „dovadă” a livrării.

„M-am simțit șocat și jefuit”, a declarat Samuel, ucenic mecanic, potrivit DailyMail. „Am primit e-mailul că telefonul a fost livrat, cu o poză în care încerca să-l bage în cutia poștală. Când am ajuns acasă, tata mi-a spus că nu era nimic. Am verificat camerele și am văzut ce s-a întâmplat. Am fost extrem de enervat și m-am simțit furat”.

Sursa video: DailyMail

DPD a spus inițial că livrarea a fost făcută

Tânărul a depus o plângere la DPD, dar afirmă că i s-a spus inițial că telefonul fusese livrat și că ar trebui să ia legătura cu Giffgaff. Refuzând să renunțe, Samuel a raportat incidentul la poliție și a publicat imaginile pe rețelele de socializare, pentru a forța compania de curierat „să își asume responsabilitatea”.

Nu cred că a observat camerele. Sunt șocat că cineva ar putea face așa ceva, a mai spus el. „Cu un obiect atât de scump, ar fi trebuit oricum semnătură, nu să fie lăsat la ușă”.

În postarea sa online, Samuel a scris: „Din moment ce DPD nu pare interesată de faptul că șoferul lor nu mi-a livrat iPhone-ul de 1.200 de lire, m-am gândit să îi fac de rușine aici. Șoferul arată că a livrat coletul, dar, fără să știe, camerele noastre l-au filmat punând telefonul înapoi în dubă și plecând”.

Concediere și scuze oficiale

Ulterior, DPD a confirmat că șoferul a fost „dat afară din companie” și și-a cerut scuze „din toată inima” față de client. Giffgaff a anunțat că a returnat avansul plătit de Samuel, în timp ce cazul este investigat.

„Am efectuat o investigație amănunțită și putem confirma că șoferul a fost îndepărtat din companie. Avem o politică de toleranță zero față de astfel de incidente și vom lua întotdeauna măsuri ferme. Ne cerem scuze din toată inima față de domnul Taylor și am informat Giffgaff”, a declarat un purtător de cuvânt al DPD.

La rândul său, un reprezentant Giffgaff a precizat: „Ne pare rău că Samuel nu a primit noul său iPhone conform planului. Știm de această problemă și am constatat că dovada livrării nu respecta cerințele noastre. Situația a fost semnalată companiei de livrare și este în curs de analiză. Conform procedurii standard, am returnat avansul plătit”. Poliția din Greater Manchester a confirmat că incidentul a fost raportat.

Samuel spune că și-a pierdut complet încrederea în DPD. „Nu aș mai vrea să folosesc DPD. Nu mai am încredere în ei. Vreau telefonul meu. L-am plătit și vreau să îl primesc”.

