Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Legenda Rostas, o româncă cu antecedente penale în SUA, a fost prinsă în Marea Britanie după ce a furat împreună cu complicele său ceasuri Rolex, argint și bani din magazine de bijuterii, folosind distragerea atenției și îndemânarea. Metodele lor erau atât de ingenioase încât angajații nu realizau imediat furtul, iar unele magazine au fost nevoite să se închidă temporar din cauza pagubelor.

Legenda Rostas, cunoscută drept „Bonnie & Clyde” în mediile infracționale, a fost implicată împreună cu un complice, într-un jaf din vară în care au sustras aproape 7.000 de lire sterline, inclusiv numerar, argint și un ceas Rolex, dintr-un magazin de bijuterii din Anglia.

Incidentul a forțat închiderea temporară a magazinului „Old Bank Antiques”, deținut de Jon White, care a declarat că angajatul vizat s-a simțit vinovat și și-a pierdut încrederea, renunțând la locul de muncă, potrivit dailymail.

Imaginile de pe camerele video arată că infractorii foloseau diverse trucuri pentru distragerea atenției pentru a fura obiectele de valoare. Alte incidente similare în magazine de bijuterii indică faptul că această metodă de operare era constantă și planificată.

Cuplul de români, în timp ce intra în magazinul Old Bank Antique FOTO: captura video
Cuplul de români, în timp ce intra în magazinul Old Bank Antique FOTO: captura video

Legenda Rostas a apărut prin videoconferință dintr-o celulă de închisoare și a fost condamnată la opt săptămâni de închisoare. Autoritățile nu au emis nicio ordonanță de deportare după eliberarea ei. Complicele Ivan Rostas nu a fost acuzat, deoarece fugise din țară.

Antecedentele din SUA

Înainte de a ajunge în Marea Britanie, Legenda Rostas a fost condamnată în SUA pentru fraudă cu carduri cadou Visa. Ea, soțul ei Daniel Rostas (32 ani) și sora sa Loredana Angel (36 ani) au desfășurat timp de ani de zile scheme prin care cumpărau carduri cadou în numerar și foloseau trucuri pentru a păstra o parte din bani, trimițându-i apoi în România.

Investigațiile au arătat că, între 2017 și 2022, 168.000 lire sterline, au fost transferați în conturi din România de Legenda Rostas, în timp ce Angel a transferat 63.000 lire sterline, iar Daniel 47.000 lire sterline.

Cei trei au pledat vinovat la acuzații de conspirație pentru fraudă electronică și reintrare ilegală în SUA, după ce Rostas reintrodusese ilegal în țară după deportarea sa în decembrie 2020. Daniel a fost condamnat la 15 luni de închisoare, iar Angel la 10 luni.

