„Documentul era la burta calului”. O scrisoare din 1882, ascunsă în statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Iași

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și ridicată în fața Palatului Culturii în 1882, trece pentru prima dată prin lucrări de restaurare. În timpul evaluării stării monumentului, restauratorii au descoperit o scrisoare ascunsă într-o sticlă, datând din perioada ridicării statuii.

Sculptorul francez Emmanuel Fremiet a realizat statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, ansamblul cal și călăreț fiind alcătuit din aproape 20 de părți componente fixate prin șuruburi. Pentru a evalua starea acestora, expertul restaurator Tibor Kolosi a introdus o cameră video în interiorul operei din bronz, capturând imagini inedite din cavitatea statuii.

„Șuruburile sunt corodate și trebuie tratate anticorozivi. Starea de conservare este totuși relativ bună. Camera video a indicat și prezența unei sticle pe jumătate îngropată în nisipul de turnătorie desprinsă pe elementele din bronz”, a explicat expertul pentru TVR Iași.

O scrisoare din 1882, ascunsă în burta calului

Deși sticla era ruptă, aceasta proteja un document redactat în octombrie 1882. Scrisoarea a fost predată proprietarului monumentului, Primăria Municipiului Iași. „Am găsit o sticlă transparentă de vin în care era sul înfășurat o scrisoare. Era ușor de scos pentru că sticla era ruptă. Documentul era la burta calului, înspre piciorul din stânga, piciorul din față”, a declarat restauratorul.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a adăugat: „Au descoperit într-o sticlă, cu dop de plută. Le-am fotografiat. Este un document care vorbește despre momentul în care s-a instalat statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt în fața Palatului Culturii. Documentele au fost date spre restaurare, spre conservare și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare”.

Detalii din scrisoare și istoricul monumentului

Monumentul a fost ridicat în luna octombrie 1882, sub domnia Majestății Sale Carol I, Regele României, și a Majestății Sale Regina Isabela, de către națiunea română, în memoria lui Ștefan cel Mare. În scrisoare, Albert Seraia, conducătorul dirigent al reconstruirii Palatului Administrativ, menționează pe cei care au contribuit la montarea monumentului: mecanicul Emanuel Haier, sculptorul Vasile Placa și inginerul Augustin Felix Fragnel, trimis de sculptorul Fremiet la Iași pentru a verifica asamblarea pieselor din bronz.

Documentul conține semnături greu de descifrat și menționează faptul că actul comisiei care a realizat monumentul se află la mijlocul fundației, la 50 de centimetri sub baza piedestalului de marmură. „Șansele ca acest act să fie scos la lumină acum sunt mici. Pentru asta trebuie desfăcuți soclul, dar nu avem nici deșurubarea asta, deci rămâne acolo până se desface soclul”, a precizat expertul.

Restaurarea necesară pentru stabilitate și conservare

Statuia ecvestră, inaugurată la 5 iunie 1883, prezintă semne de uzură: a început să se clatine pe soclu, în partea din spate, cu o diferență de aproximativ trei centimetri. Piatra soclului prezintă numeroase microfisuri, cauzate de extragerea prin explozie, vizibile acum din cauza oxizilor de pe statuie. Intervenția va ridica statuia și va stabiliza soclul, folosind metode profesionale moderne, asigurând conservarea pe termen lung.