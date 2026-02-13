Zbor Tarom spre Paris, blocat ore întregi pe Otopeni din cauza „unei situații tehnice neprevăzute”

O cursă Tarom programată să plece din București spre Paris la prânz a decolat abia seara, după o serie de probleme tehnice și amânări succesive. Pasagerii reclamă lipsa de informații și condițiile dificile de așteptare.

Un zbor Tarom cu destinația Paris, programat inițial să decoleze în jurul orei 13.00 de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, a avut o întârziere de aproape șapte ore. Pasagerii ajunși la aeroport încă de dimineață spun că au fost ținuți în incertitudine, fără explicații clare privind situația cursei, relatează TVRInfo.

Aeronava, redirecționată către Frankfurt

Problemele au apărut după ce compania aeriană a decis redirecționarea aeronavei alocate zborului spre Paris către Frankfurt, unde o altă aeronavă Tarom se confrunta cu defecțiuni tehnice. Pasagerilor li s-a comunicat inițial că vor primi rapid o aeronavă de schimb și că plecarea va fi posibilă în aproximativ două ore.

Planul nu a putut fi respectat, deoarece și aeronava de rezervă a prezentat probleme tehnice, ceea ce a dus la o nouă amânare a zborului.

Reacția companiei Tarom

Reprezentanții Tarom au transmis un comunicat oficial: „Ca urmare a unei situații tehnice neprevăzute apărute la aeronava programată să opereze cursa RO 383 din data de 13 februarie 2026, pe ruta București – Paris, cu ora de decolare programată la 13:10, se estimează o întârziere de aproximativ 6 ore. Echipele tehnice depun în prezent toate eforturile necesare pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Pasagerii sunt asistați la sol, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor. Compania își cere scuze pentru inconvenientele generate și asigură pasagerii afectați că siguranța acestora, precum și a echipajelor, reprezintă prioritatea principală”.

Potrivit informațiilor disponibile, îmbarcarea a început în jurul orei 19.30, iar aeronava a decolat aproximativ la ora 20.00. Tarom dă asigurări că pasagerii afectați de această întârziere vor primi despăgubiri, conform regulamentelor în vigoare.