Video Jaf ca în filme, în Germania. Cinci hoți au furat bijuterii și aur de un milion de euro în doar două minute

Cinci hoți mascați au furat aur și pietre prețioase în valoare de aproape 1 milion de euro, în doar două minute, într-un mall din orașul german Duisburg, informează presa locală. Incidentul a avut loc pe 19 ianuarie, la ora 4:30 dimineața, și a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului de bijuterii vizat.

Sursă video: X

Potrivit anchetatorilor, hoții ar face parte dintr-o grupare internațională cunoscută sub numele de „Panterele Roz”. Aceștia au pătruns cu o mașină furată în centrul comercial „Forum”, aflat în centrul orașului, și au forțat intrarea în magazinul de bijuterii de la parter. Vitrinele au fost sparte cu răngi, iar hoții au fugit cu aproximativ șase kilograme de aur, în valoare de circa 760.000 de euro, precum și cu bijuterii și pietre prețioase.

Jaful a durat doar două minute, iar polițiștii au ajuns la fața locului la câteva minute după alerta primită, însă nu i-au mai prins pe fugari. În schimb, au descoperit mașina furată abandonată, iar verificarea plăcuțelor de înmatriculare a arătat că și acestea fuseseră sustrase de la un alt autoturism.

O altă tentativă de jaf a avut loc în aceeași noapte, tot în Duisburg, iar polițiștii suspectează că aceeași grupare ar fi implicată. În acest caz, hoții au distrus vitrina unui magazin de bijuterii, însă o sticlă de siguranță suplimentară i-a împiedicat să ajungă la marfă, astfel că au plecat fără să fure nimic.

Autoritățile investighează o posibilă legătură între cele două incidente și au strâns dovezi de la ambele locații. Mașina abandonată va fi supusă unei examinări amănunțite pentru identificarea eventualelor probe.

Poliția a cerut și sprijinul populației, făcând apel către cei care au observat persoane sau comportamente suspecte în noaptea jafului să se adreseze autorităților.