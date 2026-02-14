Realitatea de pe câmpul de luptă expusă de bloggerii ruși pro-război pe care Kremlinul o neagă

Observatorii ruși pro-război au exprimat critici rare la adresa măsurii recente luate de Moscova de restrângere a accesului la Telegram, în timp ce Kremlinul pare să nege realitatea dependenței armatei sale din Ucraina de platformele străine, se arată într-o analiză Euromaidan Press.

Restricționarea recentă a serviciului Telegram de către Rusia perturbă coordonarea propriei sale armate pe câmpul de luptă, forțele de ocupație avertizând că timpii de transmitere a informațiilor pe front au crescut de la câteva minute la câteva ore, au declarat bloggerii ruși pro-război.

Măsura agravează problemele de comunicare existente după ce trupele ruse au pierdut accesul la internetul Starlink - care le-a întrerupt și utilizarea Discord, deoarece se bazau pe Starlink pentru a ocoli blocarea acestei platformei de către autoritățile ruse - privându-le de încă un pilon al infrastructurii de comunicații de care depind operațiunile lor din prima linie.

Pe măsură ce războiul la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei se apropie de al cincilea an, cenzura extinsă a internetului de către Kremlin se izbește de dependența profundă a armatei sale de platforme pe care nu le poate controla pe deplin pentru funcționarea de bază pe câmpul de luptă - o vulnerabilitate structurală pe care nicio aplicație controlată de stat nu o poate remedia rapid.

Informațiile de la drone își pierd relevanța înainte de a ajunge la artilerie

Un blogger militar rus a descris un scenariu concret care arată modul în care întreruperea comunicațiilor pe Telegram le distruge lanțul de răspuns, relatează Militarnyi. O dronă de recunoaștere observă o țintă în mișcare și transmite datele ofițerilor operaționali în decurs de un minut. În absența Telegram, aceleași informații trebuie să circule mai întâi prin lanțul intern de comandă și control al armatei - mai întâi către un comandant de unitate, apoi către un post de comandă al serviciilor de informații, și, în cele din urmă, către alte unități pentru misiuni de foc.

„În cel mai bun caz, transmiterea informațiilor va dura câteva ore în loc de 1-2 minute prin Telegram”, se plâng bloggerii militari ruși, potrivit Militarnyi.

Problema nu este doar viteza. Datele de recunoaștere își pierd relevanța în 10-15 minute, spun forțele ruse, ceea ce face ca loviturile să devină inutile până când ordinele ajung la artileriști. Cu Telegram, ofițerii operaționali comunicau direct, iar răspunsul la identificarea unei țintă dura doar câteva zeci de secunde.

O întoarcere în timp, la situația de „la începutul războiului”

Canalul rusesc Telegram Arkhangel Spetsnaza a avertizat că limitarea traficului riscă să distrugă canalele de comunicare deja stabilite. Utilizatorii ruși au început să raporteze întreruperi pe scară largă ale serviciului Telegram pe 9 februarie. Kremlinul folosește restricțiile pentru a-i determina pe cetățeni să folosească MAX, o aplicație de mesagerie controlată de stat.

Problemele provocate de restricționarea Telegram devin provocări după întreruperea serviciului Starlink pentru forțele ruse pe 5 februarie, în condițiile în care acestea exploatau rețeaua de internet prin satelit pentru atacuri de precizie asupra Ucrainei. În lipsa internetului furnizat de Starlink în pozițiile din prima linie, transmiterea de informații încetinise deja. Limitarea traficului prin Telegram adaugă un nou nivel de întârziere la nivel de comandă, s-au plâns rușii.

„Într-o măsură semnificativă, acest lucru ne va da înapoi cu câțiva ani — aproximativ până la începutul războiului . Se dezvoltă deja metode alternative, dar restabilirea unei coordonări eficiente va dura mult timp”, au scris rușii.

Forțele rusești și-au clădit sistemul de comunicații de pe front în mare parte pe platforme aflate în afara controlului Kremlinului. Starlink, un sistem de conexiune prin satelit furnizat Ucrainei de compania SpaceX a lui Elon Musk, asigura comunicarea între centrele de comandă de pe front. Discord - o altă platformă americană blocată oficial de Rusia în 2024 - transmitea fluxuri video și coordonare în timp real. Iar Telegram, deși creat de Pavel Durov, născut în Rusia, se presupune că operează în afara jurisdicției Rusiei.

Kremlinul neagă realitatea, bloggerii ruși ripostează

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 11 februarie că „nu-și poate imagina” că forțele ruse folosesc Telegram sau alte platforme de mesagerie pentru comunicațiile de front, notează analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW). Președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, Andrei Kartapolov, a susținut, de asemenea, că forțele ruse folosesc „minimal” Telegram în timpul operațiunilor de luptă.

Bloggerii militari ruși i-au acuzat pe ambii oficiali că ori mint deliberat, ori nu înțeleg cum funcționează de fapt armata. Unul dintre ei chiar s-a întrebat dacă nu cumva Kartapolov primește rapoarte „distorsionate” despre situația de pe front, notează ISW. Bloggerii se plânseseră deja de sufocarea comunicațiilor de către Roskomnadzor pe 9 și 10 februarie, avertizând că aceasta vor avea implicații grave pentru comanda și controlul rusesc. Încercarea Kremlinului de a riposta nu a făcut decât să atragă critici și mai dure.

„Criticile pe scară largă ale bloggerilor militari evidențiază modul în care Kremlinul încearcă să echilibreze obiectivele sale de cenzură pe termen lung, inclusiv o posibilă blocare completă a Telegram în viitor, cu necesitatea de a evita reacțiile negative interne”, au scris analiștii de la ISW.

Pierderea accesului la Starlink, Discord și, acum, destrămarea comunicațiilor prin rețeaua Telegram, expune o slăbiciune fundamentală a comenzii și controlului rusesc : o armată care și-a construit coordonarea pe platforme pe care nu le deține și nu le poate înlocui cu ușurință.