Magazin vandalizat în Londra de un grup de români, în mai puțin de 30 de secunde. Motivul violenței

Un magazin din Londra a fost devastat în mai puțin de 30 de secunde. Totul a început printr-un conflict izbucnit în urma unui furt, care a degenerat într-un act de vandalism extrem, comis de un grup de români.

Potrivit informațiilor preliminare, incidentul a pornit după ce angajații au surprins o femeie în timp ce încerca să fure și au decis să o dea afară din magazin. La scurt timp, înainte de sosirea poliției, situația a escaladat.

Femeia s-a întors însoțită de mai mulți bărbați, care au pătruns cu forța în incintă, au distrus rafturile și produsele și i-au agresat pe angajați, potrivit imaginilor Observator News. Întregul atac a durat mai puțin de 30 de secunde, timp în care magazinul a fost practic devastat.

Indivizii au fugit de la fața locului, înainte ca forțele de ordine să intervină. Poliția londoneză a deschis o anchetă.