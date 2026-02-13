„Eu aș chema Fondul Monetar Internațional”. Băsescu critică Coaliția după anunțarea recesiunii tehnice

Traian Băsescu consideră că România ar trebui să solicite sprijinul Fondului Monetar Internațional, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă țara. Într-o intervenție la postul B1 TV, fostul președinte a afirmat că actuala Coaliție nu își asumă ceea ce trebuie făcut și că un acord cu FMI ar putea aduce ordine în politicile fiscale.

„Eu acum aș chema Fondul Monetar Internațional. Există o teamă nejustificată față de FMI. Fondul nu face altceva decât să ordoneze măsurile și să indice cele mai bune soluții pentru reducerea deficitului și scăderea dobânzilor”, a declarat fostul șef al statului, citat de ProTv.

Traian Băsescu a făcut o paralelă cu perioada 2010, când România a apelat la FMI în contextul crizei economice globale. El a subliniat însă că situația actuală este diferită:

„Atunci nu se găseau bani pe piețe. Acum se găsesc, dar la dobânzi foarte mari.”

Critici la adresa Coaliției de guvernare

Fostul președinte consideră că actuala coaliție nu își asumă măsurile necesare pentru redresarea economiei.

„Cred că actuala coaliție, nici tehnic și nici politic, nu își asumă ceea ce trebuie făcut. Problema reală este să redresezi economia, reducând în același timp cheltuielile de funcționare ale statului. Pentru că nu fac aceste lucruri, sugerez să cheme Fondul”, a spus Băsescu.

Argumentul „banilor ieftini”

Potrivit acestuia, un acord cu FMI ar permite României să acceseze finanțare la costuri mai mici și ar impune un cadru credibil pentru reducerea deficitului bugetar.

Traian Băsescu a amintit că România a plătit anul trecut dobânzi de 11 miliarde de euro, iar în 2026 suma ar putea ajunge la 20 de miliarde.

„Aș chema Fondul ca măsură preventivă, din prudență, pentru o gestionare credibilă a măsurilor care urmează”, a conchis fostul președinte.