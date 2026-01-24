search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Adevărul
Bijuteria pe patru roți care a dispărut subit din colecția lui Ion Țiriac. Valoare uriașă: „Nu știu cine a furat-o, nu am vândut-o niciodată”

Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, a vorbit despre una dintre cele mai valoroase mașini pe care le-a avut și care i-a fost furată. Cunoscut ca mare pasionat de automobile, acesta a explicat că vehiculul era unul extrem de rar și a fost construit special la cererea lui.

Mașina avea același tip de motor ca modelul cu care Lancia a câștigat Campionatul Mondial de Raliuri în anii ’70, lucru care o făcea cu adevărat specială. Ion Țiriac a spus că tocmai această legătură cu istoria raliurilor îi dădea o valoare uriașă.

Povestea a fost spusă într-un moment important pentru motorsportul românesc, deoarece România este prezentă și la actuala ediție a Raliului Monte Carlo, care marchează 90 de ani de la victoria istorică a lui Petre Cristea.

„Aveau la Torino o echipă de tenis Lancia. Când ei câștigaseră Campionatul Mondial de Rally, eu le-am cerut să îmi facă și mie o mașină. Tovarășul meu, Năstase, a zis :«Eu ce fac?» L-am păcălit, încă o dată. Mie mi-a făcut exact mașina care câștigase Campionatul Mondial.

„Nu știu cine a furat-o, nu am vândut-o niciodată!”

Aia a fost mașina pe care Eugen Ionescu Cristea a avut-o aici. Nu știu cine a furat-o, nu am vândut-o niciodată. Mi-a furat-o mie, a vândut-o lui, nu știu. Aveam motorul care câștigase. Ilie avea un motor normal, i se părea foarte rapid. El nu știa decât să apese pe accelerație. Nu prea știa cum se frânează. Îmi pare rău că nu este aici, el are ocupații multe.

Faptul că atâta lumea este aici, felicitările mele. Vă urez numai bine, luați câte două ceasuri, dacă se strică unul puteți opri și să trageți pe dreapta complet. Treaba acolo este precizia, nu este viteza!”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul unui eveniment care a marcat participarea României la Rallye Monte-Carlo, ce își va face debutul pe 29 ianuarie.

România va fi reprezentată în competiție de cinci echipaje, iar într-unul dintre ele se va afla și Călin Popescu Tăriceanu, în vârstă de 74 de ani, fost prim-ministru al țării între 2004 și 2008.

