Ce aduce nou proiectul PSD București privind facturile la apă caldă și căldură. Principala prevedere există deja în contracte

PSD București propune o modificare legislativă prin care bucureștenii să plătească mai puțin atunci când apa caldă și energia termică nu sunt livrate la temperaturile prevăzute în contract. Specialiștii consultați de „Adevărul” susțin însă că inițiativa nu aduce schimbări majore, în condițiile în care și în prezent Termoenergetica este obligată să acorde despăgubiri pentru livrarea agentului termic sub parametrii contractuali. Singura noutate ar fi actualizarea diagramelor de furnizare, care ar urma să se realizeze în urma unor studii ulterioare.

Concret, social-democrații doresc modificarea Hotărârii CGMB nr. 13/31.01.2023 prin introducerea obligației ca energia termică să ajungă la robinet la parametrii contractuali conveniți. Proiectul stabilește un standard clar pentru apa caldă de consum: o temperatură de 55 grade Celsius, cu o marjă de eroare de plus/minus 5 grade. Orice livrare sub pragul minim de 50 grade Celsius ar urma să atragă automat dreptul populației la diminuarea prețului. Pentru a pune în practică acest mecanism, PSD propune ca, în termen de 90 zile, să fie stabilită o formulă de calcul pentru aplicarea reducerilor, formulă care va avea nevoie de votul Consiliului General. Proiectul modifică Hotărârea CGMB nr. 13/31.01.2023 și introduce obligația ca energia termică să fie furnizată la parametrii contractuali conveniți, conform unei diagrame actualizate.

Documentul prezentat luni de Daniel Băluță introduce cinci alineate noi la articolul 2 al Hotărârii, printre care:

obligația furnizării energiei termice la parametrii contractuali conveniți, conform unei diagrame de furnizare actualizate, care prevede pentru apa caldă de consum o temperatură de 55°C ± 5°C (limita minimă fiind 50°C);

actualizarea, în termen de 90 de zile, a diagramei de furnizare a energiei termice;

dreptul populației la diminuarea prețului dacă energia termică nu este furnizată la temperatura convenită contractual, respectiv sub pragul minim de 50°C prevăzut în diagramă;

stabilirea, în 90 de zile, a unei formule de calcul pentru aplicarea diminuărilor de preț, supusă aprobării CGMB;

inițierea negocierii cu ELCEN pentru stabilirea unei noi diagrame de operare a sistemului, compatibilă cu situația actuală a rețelei.

Mihai Mereuță: „Plătești roșii de lux, dar primești marfă stricată”

În schimb, reprezentanții locatarilor privesc cu rezerve aplicabilitatea practică a noilor reguli. Mihai Mereuță, președintele Ligii Habitat, explică faptul că ideea de bază este corectă moral, însă ea deja există. În prezent, conform prevederilor actuale din contract, Termoenergetica acordă despăgubiri pentru lipsa parametrilor, însă doar la cererea asociațiilor de locatari.

„Termoenergetica trebuie să facă o scădere din factura corectă, calculată pe energie. Trebuie să o facă. Aceasta se face la cerere, nu automat. Dacă ar fi fost automat, ar fi fost bine. Se face la cerere, dacă se confirmă datele monitorizate de consumator. În esență, ideea de bază pentru oameni este că nu plătesc în plus. Plătesc o marfă necorespunzătoare, ca și cum ai vorbi să-ți dea roșii de lux, dar primești roșii mai stricate. Contractul prevede roșii bune. Faptul că nu au respectat contractul ar trebui să ducă la o scădere suplimentară”, explică Mihai Mereuță.

În prezent, conform prevederilor actuale din contractele încheiate cu asociațiile de locatari, Termoenergetica acordă despăgubiri pentru lipsa parametrilor la furnizarea de apă caldă și căldură, însă doar la cerere. Cu alte cuvinte, asociațiile trebuie să demonstreze faptul

Pe de altă parte, președintele Ligii Habitat nu este de acord cu oprirea furnizării de agent termic, chiar dacă este furnizat sub parametrii.

„Experiența arată că nu poți spune «nu am nevoie de agent termic sub parametri» sau «nu plătesc dacă nu sunt patruzeci de grade», pentru că pentru a încălzi de la patru grade la patruzeci s-a consumat energie. Este absurd. Lumea se revoltă dacă nu mai vine apa la 32 sau 35 grade, dar mai ales dacă nu mai vine deloc”, conchide Mereuță.

Radu Opaina: „Contorul judecă după temperatura apei”

Mult mai critic la adresa inițiativei este Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România.

„În primul rând, nu are niciun sens, pentru că la contor acolo se judecă prețul. Contorul judecă după temperatura apei care trece prin el. (...) Dacă temperatura e 6 grade, nu se contorizează căldura din apa caldă. Deci nu e o măsură eficientă, e populistă. Este populistă ca să înțeleagă lumea că se face ceva, dar nu se face nimic.”, declară tranșant Radu Opaina.

În viziunea președintelui Federației Asociațiilor de Proprietari, singura modalitate corectă de a face dreptate consumatorilor nu este o recalculare birocratică a prețului, ci plata unor daune directe pentru serviciile neprestate.

„Ei trebuie să facă cu totul altceva: să dea despăgubiri populației, așa cum spune legea și contractul. Dacă dai despăgubiri, se închide factura pe zero. E simplu. Dacă trebuie să îmi dai cinci kilograme de cartofi și nu mi le dai, mi le plătești, pentru că m-ai lăsat fără ele. Așa și cu apa caldă”, spune Opaina.