Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Horoscop sâmbătă, 14 februarie. Nativii unei zodii primesc propuneri de beneficii suplimentare

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 14 februarie.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Berbec

Iubire - Aveți forța de a face îmbunătățiri în rutina zilnică și voința de a respecta noile obiceiuri ca să fiți în ton cu celălalt.

Sănătate - Nu umblați în grabă cu obiectele casnice sau cu orice lucru ar putea să vă rănească când nici nu vă gândiți.

Bani - Urmăriți să aveți plătite taxele și impozitele. În caz contrar, achitați acum ce e restant, pentru a nu plăti penalități.

Taur

Iubire - Nici nu e nevoie să cereți verbal, că prietenii vă și oferă soluția potrivită. Discutați-o însă cu partenerul.

Sănătate - Consumați ceaiuri, nu uitați de gustări care să mențină sub control echilibrul de hidratare și al glicemiei.

Bani - Luați inițiativa, exercitați-vă puțin autonomia financiară, faceți singur bugetul.

Gemeni

Iubire - Aveți idei bune pentru cei din jur. Le oferiți soluții practice și optime, fiind persoana din afara problemei efective.

Sănătate - Deveniți vocal legat de preferințe, spuneți răspicat ce vă place și ce nu. Adaptați mișcarea și hrana după dorința personală.

Bani - Deveniți ușor victimă dacă vă lăsați distras. Atenție când rămâneți singur în locuri izolate!

Rac

Iubire - Oameni abia cunoscuți devin mentori sau capătă un rol important în viață foarte rapid.

Sănătate - Integrați exercițiile fizice în rutina personală cât de puțin. Mișcarea zilnică nu vă obosește, ci vă revigorează.

Bani - Ritmul încasărilor este încetinit. Sumele care urmau să intre în cont întârzie.

Leu

Iubire - Tot ce ține de plăcere vă atrage. E vorba de a vă încânta cu toate cele cinci simțuri.

Sănătate - Vă luați la ceartă cu cei care vă spun acum că nu puteți sau că e prea mult pentru limitele voastre. Refuzați orice barieră.

Bani - Lucrați la proiecte de grup, care să vă dea ocazia să vedeți și alte metode de lucru și abordare.

Fecioară

Iubire - Cei dragi organizează evenimente care se dovedesc surprize plăcute pentru suflet.

Sănătate - Lipsa odihnei și volumul destul de încărcat de muncă vă pot provoca stări de insomnie. Nu luați suplimente decât naturiste!

Bani - Vi se propun tot felul de beneficii suplimentare. Aveți grijă ce presupun ca efort suplimentar din partea voastră.

Citește continuarea pe Click!.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică

Horoscop

