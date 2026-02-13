Horoscop sâmbătă, 14 februarie. Nativii unei zodii primesc propuneri de beneficii suplimentare

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 14 februarie.

Berbec

Iubire - Aveți forța de a face îmbunătățiri în rutina zilnică și voința de a respecta noile obiceiuri ca să fiți în ton cu celălalt.

Sănătate - Nu umblați în grabă cu obiectele casnice sau cu orice lucru ar putea să vă rănească când nici nu vă gândiți.

Bani - Urmăriți să aveți plătite taxele și impozitele. În caz contrar, achitați acum ce e restant, pentru a nu plăti penalități.

Taur

Iubire - Nici nu e nevoie să cereți verbal, că prietenii vă și oferă soluția potrivită. Discutați-o însă cu partenerul.

Sănătate - Consumați ceaiuri, nu uitați de gustări care să mențină sub control echilibrul de hidratare și al glicemiei.

Bani - Luați inițiativa, exercitați-vă puțin autonomia financiară, faceți singur bugetul.

Gemeni

Iubire - Aveți idei bune pentru cei din jur. Le oferiți soluții practice și optime, fiind persoana din afara problemei efective.

Sănătate - Deveniți vocal legat de preferințe, spuneți răspicat ce vă place și ce nu. Adaptați mișcarea și hrana după dorința personală.

Bani - Deveniți ușor victimă dacă vă lăsați distras. Atenție când rămâneți singur în locuri izolate!

Rac

Iubire - Oameni abia cunoscuți devin mentori sau capătă un rol important în viață foarte rapid.

Sănătate - Integrați exercițiile fizice în rutina personală cât de puțin. Mișcarea zilnică nu vă obosește, ci vă revigorează.

Bani - Ritmul încasărilor este încetinit. Sumele care urmau să intre în cont întârzie.

Leu

Iubire - Tot ce ține de plăcere vă atrage. E vorba de a vă încânta cu toate cele cinci simțuri.

Sănătate - Vă luați la ceartă cu cei care vă spun acum că nu puteți sau că e prea mult pentru limitele voastre. Refuzați orice barieră.

Bani - Lucrați la proiecte de grup, care să vă dea ocazia să vedeți și alte metode de lucru și abordare.

Fecioară

Iubire - Cei dragi organizează evenimente care se dovedesc surprize plăcute pentru suflet.

Sănătate - Lipsa odihnei și volumul destul de încărcat de muncă vă pot provoca stări de insomnie. Nu luați suplimente decât naturiste!

Bani - Vi se propun tot felul de beneficii suplimentare. Aveți grijă ce presupun ca efort suplimentar din partea voastră.

* Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică