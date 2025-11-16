search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cum distruge războiul lui Putin delfinii din Marea Neagră

0
0
Publicat:

Marea Neagră este mai mult decât un bazin închis între continente; este casa unor mamifere marine unice, pe care le numim cetacee — delfinii, balenele și marsuinii. De sănătatea lor depinde, de fapt, sănătatea întregii mări. În apele Mării Negre trăiesc trei specii: afalina și delfinul comun, ambele specii de delfini, și marsuinul.

Delfini arși în Marea Neagră/FOTO:X
Delfini arși în Marea Neagră/FOTO:X

La începutul secolului XX, în Marea Neagră înotau aproximativ două milioane de delfini. Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, mai rămăseseră în jur de 500 de mii. An de an, aproximativ 30 de mii mureau în plasele pescarilor sau în capcanele braconierilor. Dar ceea ce s-a întâmplat după februarie 2022 a transformat o problemă cronică într-o prăbușire ecologică fără precedent.

Catastrofa din adâncuri

Primele semne au apărut încă din ianuarie 2022, în largul Crimeei ocupate, unde a fost observată o activitate neobișnuit de intensă a navelor și submarinelor militare rusești. În aceleași zone, biologii au început să descopere tot mai multe cadavre de delfini și păsări marine. În nord-vestul Mării Negre însă nu se vedea nimic încă: delfinii iernau în ape adânci, în apropiere de Turcia, Georgia și Novorossiisk.

Cu două săptămâni înainte de invazia propriu-zisă, flota rusă desfășura exerciții masive, cu concentrare mare de nave de suprafață și submarine. Sonarele puternice și zgomotul hidracustic generat de aceste manevre au încărcat ecosistemul cu niveluri extreme de unde sonore, greu de suportat pentru animalele care “văd” lumea prin sunet. Delfinii se aflau încă în migrație, astfel că primele victime au apărut abia în martie. Valurile au aruncat trupurile pe țărmurile Ucrainei, Turciei, Bulgariei și României. Biologii au observat imediat ceva neobișnuit: nu existau urme de plase sau braconaj, obișnuite înainte de război, scrie zn.ua.

Pe măsură ce luptele se intensificau, nord-vestul mării — zona cea mai expusă sonarelor militare, bombardamentelor și exploziilor de mine, inclusiv fosforice — a devenit o capcană mortală. Pentru prima dată în istoria monitorizărilor din regiune, din februarie până în august 2022, toate țările riverane, inclusiv Rusia, raportau delfini contuzionați și un număr neobișnuit de mare de animale moarte. Delfinii afectați își pierd capacitatea de orientare, se desprind de grupurile lor și mor lent, incapabili să se hrănească sau să evite pericolele.

În Parcul Național „Limanele Tuzlei”, monitorizarea zilnică a dezvăluit proporții alarmante: 8,5 animale moarte pe kilometrul de plajă, comparativ cu 0,07 înainte de război. Datele ecologiștilor din Bulgaria confirmau aceeași tragedie. În total, aproximativ 3.000 de trupuri au fost găsite pe țărmuri în acea perioadă — însă acestea reprezintă doar o fracțiune. Cercetările arată că marea scoate la suprafață doar 5% dintre animalele decedate; restul se scufundă.

Astfel, estimarea reală pentru februarie–august 2022 ajunge la aproape 50.000 de cetacee pierite. Practic, o parte întreagă din ecosistem s-a stins în câteva luni.

Războiul — detonatorul bolilor

Unii specialiști ucraineni au afirmat că delfinii ar fi murit în principal din cauza unui virus, morbillivirusul. Această explicație, însă, servește involuntar narativului propagandei ruse, care susține că animalele ar fi murit din cauza unei “epidemii naturale”.

Datele arată contrariul. Războiul a fost factorul declanșator, iar virusurile — doar consecințe secundare.

Cetaceele trăiau deja într-un mediu contaminat cu pesticide și compuși organoclorurați, care se acumulează în stratul lor de grăsime. În mod normal, aceste substanțe nu sunt eliberate brusc în organism. Dar sub impactul stresului extrem — zgomot acustic, sonare, explozia minelor, imposibilitatea de a se hrăni — delfinii își consumă rapid rezervele de grăsime, eliberând toxinele în fluxul sanguin. Sistemul imunitar cedează, iar infecțiile devin inevitabile.

Există exemple recente similare: în iarna lui 2023, lângă Cipru, testările sonarului de către nave rusești au ucis un grup de balene cu cioc. Cercetătorii turci și ciprioți au stabilit clar cauza: nu un cutremur, cum s-a crezut inițial, ci sonarele. În România au fost documentate cazuri de arsuri provocate de mine fosforice, iar specialiștii au transmis informațiile oficial Ucrainei.

În 2025, prezența militară a fost mai redusă, însă o altă tragedie a lovit ecosistemul: scurgerile de păcură din două tancuri avariate în strâmtoarea Kerci, în decembrie 2024, au dus la moartea a încă 3.000–4.000 de animale.

Pentru a salva cetaceele din Marea Neagră, specialiștii cer crearea unei rezervații marine de cel puțin 3.000 km². Cadrul legal există deja — de la Acordul de Asociere UE–Ucraina, până la strategia națională de mediu și la acordurile internaționale precum ACCOBAMS, care obligă statele să protejeze cetaceele și habitatele lor.

Planul național pentru protecția mamiferelor marine ale Mării Negre și Azov prevede clar extinderea ariilor protejate. De asemenea, este necesar un centru de reabilitare a delfinilor în zona limanului Sasic, în aria Parcului „Limanele Tuzlei”, pentru a da o șansă la recuperare atât animalelor rănite, cât și celor provenite din delfinarii.

Războiul Rusiei a provocat una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din istoria Mării Negre. Refacerea populațiilor de delfini va dura ani, poate decenii. Dar este o cursă pe care nu ne permitem să o pierdem — pentru că dispariția lor ar fi pierderea întregii mări, subliniază zn.ua.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Vizibilitate redusă în trafic din cauza ceții, pe mai multe drumuri, la nivel național, duminică dimineață
gandul.ro
image
HOROSCOP 16 noiembrie 2025. Duminică cu provocări emoționale și lecții importante
mediafax.ro
image
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea”
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Selecționer pentru România! Mircea Lucescu a luat decizia, după eșecul cu Bosnia
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Sara, fetiţa moartă la clinica stomatologică, a fost înmormântată. Intervenţia fatală ar fi costat 8.000 lei
observatornews.ro
image
Cum a apărut Loredana la înmormântarea lui Horia Moculescu? Puțini și-au dat seama că e chiar ea
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Cum să usuci rufele mai repede în casă: metoda naturală care funcționează fără căldură
playtech.ro
image
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul Bosniei a aflat ce a spus Mircea Lucescu și l-a descris în două cuvinte pe român
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Ea este femeia găsită fără viață într-o zonă împădurită! Axenia, mamă a doi copii, dispăruse cu o zi înainte, imediat după ce îi lăsase pe cei mici la școală
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Primele imagini de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Artiștii veniți la Cimitirul Bellu VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare!
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus azi pe ultimul drum! Cum arată locul de veci? Primele imagini de la înmormântare!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor