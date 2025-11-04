O navă antisubmarin din clasa Albatros-M, aparținând Flotei ruse Mării Negre, ar fi luat foc la Sevastopol, potrivit canalului de Telegram „Crimean Wind”, care a publicat imagini și înregistrări video de la fața locului, relatează Kyiv Post.

Imagini surprinse în golful Suharnaia arată nori groși de fum învăluind o mică navă ancorată la chei, acoperită cu plase de camuflaj. Inițial, modelul navei nu a putut fi confirmat, însă abonații canalului au identificat-o ulterior ca fiind o mică navă antisubmarin din Proiectul 1124-M.

Potrivit Crimean Wind , Flota Mării Negre operează în prezent patru astfel de corvete, modele construite între 1982 și 1989 — Muromeț, Suzdaleț, Kasimov și Ieisk. În urma atacurilor ucrainene repetate, două dintre acestea au fost evacuate în 2024 la baza navală din Novorossiisk, celelalte rămânând la Sevastopol. Tipul navei care pare să fi ars nu a fost confirmat oficial.

Ministerul rus al Apărării nu a făcut niciun comentariu oficial.

Incidentul se înscrie pe o listă tot mai lungă de accidente aparent inexplicabile alături de atacuri ucrainene confirmate asupra Flotei Rusiei de la Marea Neagră, care a suferit pierderi consistente de când Ucraina a început să o lovească cu ajutorul dronelor navale dezvoltate pe plan intern.

Într-un interviu acordat recent Kyiv Post, comandantul unei unități speciale din cadrul Direcției de informații militare (HUR), „Grupul 13”, a vorbit despre faptul că rușii au început să-și protejeze mai bine navele de atacurile ucrainene. Unitatea operează drone navale Magura V5, care au fost folosite în atacuri de anvergură asupra navelor rusești din Marea Neagră, inclusiv nava de recunoaștere Ivan Hurs și nava de asalt amfibie Caesar Kunikov.



Ofițerul cu indicativul „13” a dezvăluit că „îi este foarte dor de vremurile când puteau vâna o țintă în larg”, el explicând că în prezent operațiunile se axează acum pe „străpungerea barierelor, apărărilor” și că din acest motiv rezultatele sunt mai puțin spectaculoase.

El a atribuit scăderea relativă a numărului de atacuri reușite asupra navelor rusești faptului că acestea sunt ținute în port, în principal în Novorossiisk.

„Pierderea a mai mult de trei nave destul de importante într-o lună i-a lovit puternic”, a spus el, adăugând că Moscova nu dispune de contramăsuri eficiente și, prin urmare, nu mai este dispusă să mai riște să-și trimită navele în larg. Totuși, ucrainenii continuă să profite de orice breșe în apărarea rusească.