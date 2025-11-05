Președintele României, Nicușor Dan, îl primește miercuri, la ora 13:30, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită oficială la București de la preluarea mandatului. Cei doi vor discuta la Cotroceni despre amenințările care vizează flancul estic al Alianței, sprijinul pentru Ucraina și modalitățile prin care poate fi consolidată securitatea României.

Vizita are loc în contextul participării lui Rutte la NATO Industry Forum 2025 (5–6 noiembrie), cel mai important eveniment dedicat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele membre. Deplasarea survine și la scurt timp după decizia Statelor Unite de a redimensiona prezența militară în Europa Centrală și de Est, inclusiv în România.

Analistul de politică externă Dorin Popescu afirmă că prezența lui Mark Rutte la București „transmite un puternic mesaj de solidaritate al Alianței cu România și de menținere a interesului strategic pentru regiunea extinsă a Mării Negre”. Ținta principală a acestui mesaj este Moscova, care ar putea interpreta greșit revizuirea posturii militare americane ca pe un semnal de slăbiciune.

Un semnal de coeziune și descurajare pentru Moscova

Alegerea României pentru prima vizită pe flancul estic are o semnificație clară: NATO confirmă rolul strategic al Bucureștiului și al Mării Negre în arhitectura de apărare colectivă. „Mark Rutte vine la București să reafirme angajamentul Alianței pentru consolidarea întregului flanc estic și să transmită mesajul că Flancul Estic suntem toți. Avem nevoie ca Moscova să înțeleagă puterea acestui mesaj”, explică Popescu.

Mesajul de solidaritate nu se oprește la nivel simbolic. În viziunea analistului, el trebuie tradus în decizii concrete care să întărească postura de apărare a sudului flancului estic. „Autoritățile de la București au, prin această vizită, oportunitatea de a persuada conducerea Alianței să adopte măsuri compensatorii de consolidare a flancului sudic, prin noi aranjamente de prezență militară aliată în regiunea Mării Negre”, afirmă expertul.

Sudul flancului estic, mai expus decât nordul

Deși unii analiști europeni susțin că amenințarea dinspre Rusia este mai pronunțată în țările baltice, Dorin Popescu contrazice ferm această evaluare. „Riscul unei agresiuni militare convenționale rusești este mai mare în sudul flancului estic, la Marea Neagră. România se află pe linia de înaintare a trupelor rusești, prin sudul Ucrainei”, avertizează el.

Potrivit analistului, obiectivul teritorial al actualei proiecții imperialiste a Rusiei este ocuparea completă a litoralului ucrainean și extinderea influenței asupra Republicii Moldova. „Această proiecție este fără echivoc și este în plină desfășurare. Sudul flancului estic al NATO fierbe și trebuie apărat prioritar”, subliniază Popescu.

Măsuri compensatorii și rolul partenerilor europeni

Pentru România, vizita secretarului general al NATO reprezintă un test de influență. „Fără măsuri compensatorii la nivelul Alianței, Moscova este invitată practic să spere că interesul NATO pentru regiune s-a diminuat”, atrage atenția Dorin Popescu.

El precizează că aceste măsuri ar trebui să includă „creșteri corelate ale prezenței militare în regiune a țărilor din așa-numitul pol european al Alianței”. Franța, în special, poate juca un rol cheie în consolidarea sudului flancului estic, într-un moment în care Statele Unite își recalibrează prioritățile strategice.

Baza de la Mihail Kogălniceanu, pilon al posturii NATO la Marea Neagră

Un alt indicator al sustenabilității pe termen lung a angajamentului NATO în regiune este extinderea bazei aeriene de la Mihail Kogălniceanu. „Avem nevoie să știm că există sustenabilitate pentru deciziile naționale de extindere substanțială a infrastructurii bazei. Este un proiect de interes comun, care întărește atât capacitatea României, cât și a Alianței”, afirmă analistul.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare: oportunitate strategică pentru România

Mark Rutte și Nicușor Dan vor participa joi la NATO-Industry Forum 2025, unde se vor discuta temele prioritare ale Alianței: modernizarea capacităților de producție, inovarea tehnologică și reziliența lanțurilor de aprovizionare.

Dorin Popescu consideră că România poate valorifica acest eveniment pentru a-și consolida poziția ca hub regional în domeniul apărării. „Participarea la Forum este o șansă de a demonstra că România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un furnizor de capabilități și soluții pentru Alianță”, explică expertul.

Indicatorii succesului vizitei

„Succesul vizitei lui Rutte la București se măsoară în forța mesajelor de inhibare pentru Moscova și în exploatarea maximă a acestor oportunități”, susține Dorin Popescu. El precizează că vom avea în scurt timp indicatori clari privind reușita acestei vizite – de la decizii privind suplimentarea trupelor, până la posibile anunțuri legate de infrastructura de la Mihail Kogălniceanu.

„Autoritățile de la București au ocazia de a construi activ aceste măsuri compensatorii și de a consolida poziția României ca element de echilibru în regiune. Este o fereastră strategică pe care trebuie să o folosim inteligent”, conchide Popescu.

Dorin Popescu este Președintele Asociației Casa Mării Negre - Black Sea House, Constanța, România.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare 2025 – ce aduce României

În perioada 5–6 noiembrie, la București, are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul secretarului general al NATO, Mark Rutte. Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.

Prin găzduirea forumului, România își reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO și industria de apărare. La eveniment vor participa președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul apărării Ionuț Moșteanu, Tarja Jaakkola – asistenta secretarului general NATO pentru Industria de Apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA) –, precum și lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.

Potrivit Ministerului Apărării, forumul reunește peste 800 de participanți din 26 de state aliate și partenere, alături de peste 300 de companii din industria de apărare.

Obiectivele principale ale NIF25:

identificarea mecanismelor inovatoare pentru extinderea producției de apărare;

valorificarea inovației comerciale și a tehnologiilor cu dublă utilizare;

dezvoltarea soluțiilor care pot transforma fundamental modul de acțiune al Alianței în viitor.

Prin participarea la NIF25, România își consolidează rolul de partener strategic al NATO și de actor regional activ în domeniul apărării și inovației tehnologice.



