Cum a devenit disputa dintre Zelenski și președintele Poloniei o problemă pentru premierul Donald Tusk

Relațiile dintre Polonia și Ucraina traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, punându-l pe premierul polonez Donald Tusk într-o poziție dificilă. Pe de o parte, liderul proeuropean încearcă să mențină parteneriatul strategic cu Kievul. Pe de altă parte, se confruntă cu o opinie publică tot mai critică față de Ucraina și cu presiunea exercitată de președintele conservator Karol Nawrocki.

Tensiunile dintre Varșovia și Kiev s-au amplificat după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să acorde unei unități militare numele Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), organizație controversată din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Ca răspuns, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a retras una dintre cele mai importante distincții de stat acordate anterior liderului ucrainean.

Disputa a avut și consecințe diplomatice imediate. Zelenski nu va participa la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei desfășurată la Gdansk pe 25 și 26 iunie, un eveniment prin care Polonia spera să își evidențieze rolul de principal susținător și partener al Kievului în regiune.

Pentru Donald Tusk, situația este delicată.

Premierul polonez și-a construit politica externă pe ideea unei cooperări strânse cu Uniunea Europeană și pe sprijinul acordat Ucrainei în fața agresiunii ruse. În același timp însă, sondajele indică o schimbare de atitudine în rândul unei părți a electoratului polonez.

Potrivit unor cercetări recente, peste jumătate dintre polonezi au susținut decizia de retragere a distincției acordate lui Zelenski, iar percepția publică asupra Ucrainei s-a deteriorat în urma controverselor legate de memoria istorică.

„Tusk înțelege că nici Polonia și nici Europa nu au de câștigat dacă discursurile naționaliste ajung să domine relațiile dintre statele membre ale Uniunii Europene și țările candidate”, afirmă Wojciech Przybylski, editor al publicației Visegrad Insight și președinte al fundației Res Publica Nowa.

Potrivit acestuia, polarizarea dintre Nawrocki și Zelenski lasă foarte puțin spațiu de manevră pentru premierul polonez.

Tusk a încercat să se distanțeze de conflict și a descris disputa drept o greșeală strategică ce riscă să avantajeze Rusia.

„Rolul președinților Zelenski și Nawrocki este să reducă tensiunile, nu să le amplifice. Linia frontului este în altă parte”, a declarat premierul.

El a evitat să critice direct oricare dintre cele două părți și a subliniat că nu intenționează să contribuie la escaladarea conflictului diplomatic.

O schimbare de ton în societatea poloneză

Experții observă că, deși sprijinul pentru Ucraina rămâne semnificativ, în Polonia se dezvoltă tot mai mult ideea că Varșovia ar trebui să adopte o poziție mai fermă în relația cu Kievul.

Aleks Szczerbiak, specialist în politică europeană la Universitatea Sussex, spune că președintele Nawrocki exprimă o opinie care câștigă teren în rândul electoratului.

„Există sentimentul că Polonia trebuie să fie mai asertivă în relația cu Ucraina, în special în domeniile în care cele două state au perspective diferite”, explică expertul.

Această evoluție limitează posibilitatea lui Tusk de a se poziționa deschis împotriva președintelui polonez.

În același timp, conflictul diplomatic cu Kievul afectează una dintre principalele direcții ale politicii externe promovate de actualul guvern.

De la revenirea la putere, Tusk a încercat să apropie Polonia de nucleul decizional al Uniunii Europene și să o prezinte drept unul dintre principalii susținători ai Ucrainei.

Totuși, această strategie nu a produs întotdeauna rezultatele așteptate.

Critici privind influența internațională a Poloniei

În ultimul an, Polonia a fost absentă de la unele reuniuni importante privind viitorul Ucrainei, inclusiv de la un summit organizat la Washington în 2025.

Situația a alimentat criticile opoziției și ale președintelui Nawrocki, care susțin că guvernul nu reușește să transforme sprijinul oferit Ucrainei într-o influență diplomatică mai mare pentru Polonia.

Absența lui Zelenski de la conferința de la Gdansk a fost prezentată de președinția poloneză drept un nou semn al slăbirii poziției internaționale a executivului condus de Tusk.

Unii analiști consideră însă că imaginea este mai nuanțată.

Przybylski susține că premierul poate beneficia politic din postura de lider moderat și responsabil, în contrast cu abordarea mai conflictuală promovată de Nawrocki.

O dispută externă cu implicații interne

Conflictul dintre Varșovia și Kiev se suprapune peste rivalitatea politică internă din Polonia.

Societatea poloneză rămâne împărțită între forțele centriste și proeuropene, reprezentate de coaliția lui Tusk, și partidele conservatoare și naționaliste.

Karol Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din 2025 la limită, iar de la preluarea mandatului a utilizat frecvent dreptul de veto pentru a bloca inițiativele guvernului.

Președintele s-a remarcat și prin pozițiile sale ferme privind Ucraina. El a susținut măsuri împotriva promovării ideologiei asociate lui Stepan Bandera, a criticat unele programe de sprijin pentru refugiații ucraineni și s-a arătat rezervat față de integrarea rapidă a Ucrainei în NATO și Uniunea Europeană.

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Potrivit analiștilor, aceste poziții reflectă atât convingerile personale ale lui Nawrocki, cât și strategia politică a taberei conservatoare, care încearcă să atragă alegătorii sceptici față de Ucraina.

În acest context, disputa privind moștenirea istorică a UPA depășește dimensiunea bilaterală și devine parte a confruntării politice interne din Polonia.

Pentru Donald Tusk, provocarea este dublă: menținerea relației strategice cu Ucraina și, în același timp, gestionarea unei opinii publice care pare să privească tot mai critic această relație.

Deocamdată, nu există o soluție evidentă care să îi permită să împace ambele obiective.