Criză de combustibil în sudul Italiei: cozi de kilometri la benzinării și proteste ale transportatorilor. Fermierii au ieșit cu tractoarele în stradă

O criză de aprovizionare cu combustibil afectează regiunile italiene Puglia și Basilicata, unde șoferii au format cozi lungi la benzinării, iar unele stații au rămas fără stocuri. În paralel, transportatorii protestează față de creșterea costului motorinei, iar fermierii au anunțat mobilizări cu tractoarele, reclamând majorarea cheltuielilor de producție și reducerea veniturilor.

Italienii protestează din cauza crizei carburanților Foto: arhivă

Situația, relatată vineri, 16 octombrie 2026, de publicația italiană Fanpage.it, a alimentat temerile privind eventuale probleme în aprovizionarea magazinelor, în condițiile în care o mare parte din produsele alimentare sunt transportate rutier.

Blocarea rafinăriei Eni a afectat aprovizionarea cu combustibil

Criza nu este provocată exclusiv de prețurile ridicate la carburanți. Un factor important îl reprezintă protestele foștilor angajați ai combinatului siderurgic Ilva din Taranto, care au blocat în ultimele zile accesul la rafinăria Eni din oraș. Unitatea aprovizionează cu combustibil regiunile Puglia, Basilicata și Calabria.

Potrivit Reuters, perturbările au afectat distribuția carburanților în sudul Italiei, iar compania Eni a raportat că peste 50 dintre cele aproximativ 300 de stații de alimentare ale sale rămăseseră fără combustibil. Probleme au fost semnalate și la aeroporturile din Bari și Brindisi, unde aprovizionarea cu kerosen a fost restricționată temporar pentru a proteja rezervele destinate zborurilor de urgență și celor de stat. Zborurile au continuat însă să opereze.

Protestele angajaților Ilva au început pe fondul disputelor privind viitorul combinatului și teama disponibilizărilor. Blocarea rafinăriei a amplificat problemele de aprovizionare într-o perioadă în care transportatorii și fermierii reclamă deja costurile ridicate ale combustibilului.

Transportatorii avertizează asupra riscului de blocare a economiei

Vineri dimineață, 16 octombrie, transportatorii au organizat un protest pe drumul național 96, în zona Toritto, în direcția orașului Bari. Alte perturbări au fost raportate pe drumul național Jonica și în zona Vulture-Melfese, din Basilicata. În mai multe localități, circulația a fost îngreunată de proteste și de prezența camioanelor pe marginea drumurilor.

Confartigianato Trasporti, organizație care reprezintă întreprinderi din sectorul transporturilor, avertizează asupra riscului de blocare a logisticii și a activității economice. Reprezentanții transportatorilor reclamă creșterea costurilor de exploatare, în special a celor cu motorina, și acuză autoritățile că nu au răspuns solicitărilor de întâlnire pentru discutarea unor măsuri de sprijin.

Transportatorii cer intervenții care să reducă presiunea costurilor și să ofere predictibilitate companiilor. Ei avertizează că, în lipsa unor soluții, dificultățile din transport se pot extinde la alte sectoare economice.

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Fermierii protestează cu tractoarele

Nemulțumirile au ajuns și în agricultură. Organizația Coldiretti Basilicata a convocat vineri o mobilizare în fața sediului administrației regionale din Potenza, la care au fost invitați să participe fermierii cu tractoarele.

Agricultorii reclamă prețul ridicat al motorinei, creșterea costurilor de producție și diminuarea veniturilor. Ei solicită măsuri urgente, investiții structurale și o strategie pe termen lung pentru susținerea sectorului agricol.

Problemele sunt relevante și pentru consumatori: legumele, fructele și alte produse alimentare sunt transportate în principal pe șosele, iar întârzierile în livrări pot afecta aprovizionarea magazinelor. Presa italiană a relatat despre temerile cumpărătorilor și despre dificultățile întâmpinate de unele supermarketuri în primirea mărfurilor.

Protestele s-au extins și în alte regiuni din sud

Mobilizările nu se limitează la Puglia și Basilicata. În Calabria și Campania au fost raportate, de asemenea, proteste ale transportatorilor și dificultăți de circulație. În Calabria, federația regională a logisticii Fedralog a anunțat o acțiune de protest care urma să continue până la 20 octombrie. Camioanele au fost poziționate în mai multe puncte, fără blocarea completă a circulației, dar cu efecte asupra traficului.

Situația a început să se schimbe vineri seara, când angajații fostului combinat Ilva au decis suspendarea grevei și ridicarea blocajelor de la rafinăria Eni, după ce au fost anunțate noi discuții cu autoritățile pentru 27 octombrie. Reluarea accesului la rafinărie ar urma să permită revenirea treptată la normal a livrărilor de combustibil în Puglia, Basilicata și Calabria.