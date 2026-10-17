 Criză de combustibil în sudul Italiei: cozi de kilometri la benzinării și proteste ale transportatorilor. Fermierii au ieșit cu tractoarele în stradă | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Criză de combustibil în sudul Italiei: cozi de kilometri la benzinării și proteste ale transportatorilor. Fermierii au ieșit cu tractoarele în stradă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O criză de aprovizionare cu combustibil afectează regiunile italiene Puglia și Basilicata, unde șoferii au format cozi lungi la benzinării, iar unele stații au rămas fără stocuri. În paralel, transportatorii protestează față de creșterea costului motorinei, iar fermierii au anunțat mobilizări cu tractoarele, reclamând majorarea cheltuielilor de producție și reducerea veniturilor.

Colaj foto cu o pompă de carburanți, butoaie de motorină și un grafic bursier
Italienii protestează din cauza crizei carburanților Foto: arhivă

Situația, relatată vineri, 16 octombrie 2026, de publicația italiană Fanpage.it, a alimentat temerile privind eventuale probleme în aprovizionarea magazinelor, în condițiile în care o mare parte din produsele alimentare sunt transportate rutier.

Blocarea rafinăriei Eni a afectat aprovizionarea cu combustibil

Criza nu este provocată exclusiv de prețurile ridicate la carburanți. Un factor important îl reprezintă protestele foștilor angajați ai combinatului siderurgic Ilva din Taranto, care au blocat în ultimele zile accesul la rafinăria Eni din oraș. Unitatea aprovizionează cu combustibil regiunile Puglia, Basilicata și Calabria.

Potrivit Reuters, perturbările au afectat distribuția carburanților în sudul Italiei, iar compania Eni a raportat că peste 50 dintre cele aproximativ 300 de stații de alimentare ale sale rămăseseră fără combustibil. Probleme au fost semnalate și la aeroporturile din Bari și Brindisi, unde aprovizionarea cu kerosen a fost restricționată temporar pentru a proteja rezervele destinate zborurilor de urgență și celor de stat. Zborurile au continuat însă să opereze.

Protestele angajaților Ilva au început pe fondul disputelor privind viitorul combinatului și teama disponibilizărilor. Blocarea rafinăriei a amplificat problemele de aprovizionare într-o perioadă în care transportatorii și fermierii reclamă deja costurile ridicate ale combustibilului.

Transportatorii avertizează asupra riscului de blocare a economiei

Vineri dimineață, 16 octombrie, transportatorii au organizat un protest pe drumul național 96, în zona Toritto, în direcția orașului Bari. Alte perturbări au fost raportate pe drumul național Jonica și în zona Vulture-Melfese, din Basilicata. În mai multe localități, circulația a fost îngreunată de proteste și de prezența camioanelor pe marginea drumurilor.

Confartigianato Trasporti, organizație care reprezintă întreprinderi din sectorul transporturilor, avertizează asupra riscului de blocare a logisticii și a activității economice. Reprezentanții transportatorilor reclamă creșterea costurilor de exploatare, în special a celor cu motorina, și acuză autoritățile că nu au răspuns solicitărilor de întâlnire pentru discutarea unor măsuri de sprijin.

Transportatorii cer intervenții care să reducă presiunea costurilor și să ofere predictibilitate companiilor. Ei avertizează că, în lipsa unor soluții, dificultățile din transport se pot extinde la alte sectoare economice.

Italia schimbă sistemul electoral, după o dezbatere extrem de aprinsă. Ce urmărește Giorgia Meloni înaintea alegerilor

Fermierii protestează cu tractoarele

Nemulțumirile au ajuns și în agricultură. Organizația Coldiretti Basilicata a convocat vineri o mobilizare în fața sediului administrației regionale din Potenza, la care au fost invitați să participe fermierii cu tractoarele.

Agricultorii reclamă prețul ridicat al motorinei, creșterea costurilor de producție și diminuarea veniturilor. Ei solicită măsuri urgente, investiții structurale și o strategie pe termen lung pentru susținerea sectorului agricol.

Problemele sunt relevante și pentru consumatori: legumele, fructele și alte produse alimentare sunt transportate în principal pe șosele, iar întârzierile în livrări pot afecta aprovizionarea magazinelor. Presa italiană a relatat despre temerile cumpărătorilor și despre dificultățile întâmpinate de unele supermarketuri în primirea mărfurilor. 

Protestele s-au extins și în alte regiuni din sud

Mobilizările nu se limitează la Puglia și Basilicata. În Calabria și Campania au fost raportate, de asemenea, proteste ale transportatorilor și dificultăți de circulație. În Calabria, federația regională a logisticii Fedralog a anunțat o acțiune de protest care urma să continue până la 20 octombrie. Camioanele au fost poziționate în mai multe puncte, fără blocarea completă a circulației, dar cu efecte asupra traficului.

Situația a început să se schimbe vineri seara, când angajații fostului combinat Ilva au decis suspendarea grevei și ridicarea blocajelor de la rafinăria Eni, după ce au fost anunțate noi discuții cu autoritățile pentru 27 octombrie. Reluarea accesului la rafinărie ar urma să permită revenirea treptată la normal a livrărilor de combustibil în Puglia, Basilicata și Calabria.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, întrebat dacă este mulțumit de forma finală a Guvernului Luca Niculescu: „Nu trebuie să fiu eu mulțumit”
gandul.ro
image
Iarna lovește în plină toamnă pe Transfăgărășan! Ninge abundent, iar drumarii au scos utilajele de deszăpezire
mediafax.ro
image
Harta politică a peluzelor din Europa. Nazism, antifascism și războaie între ultrași. Ce se ascunde în spatele scandalurilor din cupele eruopene
fanatik.ro
image
PNL întră în opoziție după 7 ani de guvernare. Liberalii se pregătesc pentru lupta de gherilă cu binomul PSD-Dan
libertatea.ro
image
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
digisport.ro
image
Pizza Burgers, rețeta rapidă și ieftină care cucerește toată familia. Gata în doar 30 de minute
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Pentru prima dată, un executiv recunoaşte: Calitatea produselor din magazinele din Germania e superioară celei din România şi Europa de Est
zf.ro
image
Staţiunea unică din Bucovina care i-a lăsat fără cuvinte pe turiști: "Aici este adevărata Românie"
observatornews.ro
image
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
cancan.ro
image
Care pensionari au luat 600 de lei plus la pensie în septembrie? Unde sunt cele mai mici pensii din țară?
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
La ce temperatură să setezi apa din calorifere în octombrie. Centrala nu trebuie să funcționeze ca în mijlocul iernii
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, vânzările de mașini electrice. China accelerează, iar SUA încetinește producția 
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
digisport.ro
image
Ceapa roșie, alimentul ieftin care ascunde un compus benefic pentru sănătatea inimii. Ce au descoperit cercetătorii despre quercetina
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Procentul cu care cresc pensiile. Anunțul ministrului propus de Muncă, Florin Manole
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile
actualitate.net
image
Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat totul. Ce a spus despre filmarea din fața bisericii
click.ro
image
Alex Bogdan, declarație copleșitoare pentru soția sa, după ce Cătălina a întors scaunele la „Vocea României”: „Ea m-a ținut în viață”
click.ro
image
Eroină pe aeroportul din Miami! O doctoriță româncă a resuscitat un bărbat aflat în stop cardiac. Cine este Elena Sumanariu
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum a slăbit chef Adi Hădean de la aproape 150 de kilograme! Ce greșeli îi sfătuiește pe oameni să evite
image
Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu că a înscenat totul. Ce a spus despre filmarea din fața bisericii

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”