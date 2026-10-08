 Italia schimbă sistemul electoral, după o dezbatere extrem de aprinsă. Ce urmărește Giorgia Meloni înaintea alegerilor | adevarul.ro
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Italia schimbă sistemul electoral, după o dezbatere extrem de aprinsă. Ce urmărește Giorgia Meloni înaintea alegerilor

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Parlamentul italian a aprobat modificările extrem de controversate ale sistemului electoral, susținute de premierul Giorgia Meloni, înaintea alegerilor programate anul viitor.

Georgia Meloni, premierul Italiei/FOTO:Profimedia
Georgia Meloni, premierul Italiei/FOTO:Profimedia

Parlamentarii au votat cu 227 de voturi la 164 pentru trecerea la un sistem pe deplin proporțional, despre care Meloni susține că va crește șansele ca scrutinul să producă învingători clari și un guvern mai stabil, relatează BBC.

Partidele de opoziție acuză coaliția de dreapta că a conceput propunerile pentru a-și mări șansele de a rămâne la putere și, într-o dezbatere încinsă desfășurată joi, au acuzat-o că încalcă principiile democrației.

Meloni avertizase că ar putea demisiona și declanșa alegeri anticipate dacă planurile ar fi respinse, iar votul secret era privit ca un test al autorității sale.

Coaliția condusă de Meloni a asigurat Italiei o perioadă rară de stabilitate politică de la alegerea sa, în 2022, iar luna trecută guvernul ei a devenit cel mai longeviv din țară de la al Doilea Război Mondial încoace.

Ce se schimbă

Reforma înseamnă renunțarea la actualul sistem mixt, în care aproximativ o treime dintre aleși sunt desemnați prin vot uninominal într-un singur tur, iar restul prin reprezentare proporțională.

Partidele care vor să formeze o coaliție vor fi obligate să-și prezinte, înaintea oricăror alegeri generale, candidatul comun la funcția de premier și programul politic.

Partidul sau coaliția care obține cel mai mare număr de voturi – cu condiția ca procentul să depășească 42% – va primi 105 mandate suplimentare în Parlament (70 în Camera Deputaților și 35 în Senat), ceea ce ar putea transforma o victorie la limită într-o majoritate confortabilă.

În dezbaterea dinaintea votului, parlamentari de centru-stânga au acuzat guvernul că impune cu forța noile reguli de vot.

„Schimbați legea electorală, noi vom câștiga oricum, indiferent de sistemul de vot”, a declarat liderul Partidului Democrat (PD), Elly Schlein.

Propunerile au scos la iveală și tensiuni în interiorul coaliției lui Meloni, între partidul Frații Italiei (FdI) și aliații săi: Liga, de extremă dreaptă, și Forza Italia, de centru-dreapta.

Analiștii estimaseră că votul final de joi era puțin probabil să eșueze, mai ales având în vedere câți parlamentari ar fi riscat să-și piardă dreptul la pensia parlamentară dacă mandatul le-ar fi fost încheiat prematur de alegerile anticipate cu care se amenința.

„Celor care sperau să vadă centrul-dreapta divizat le răspundem astăzi cu fapte: suntem uniți, coezivi și hotărâți să ducem mai departe angajamentele luate față de cetățeni”, a scris Meloni pe rețelele sociale după vot.

Ea a adăugat: „Introducem reguli menite să favorizeze stabilitatea și coerența parlamentară a oricărui guvern, indiferent de culoarea sa politică.”

Mandatul lui Meloni se încheie oficial în octombrie 2027, însă premierul ar putea devansa alegerile pentru primăvară.

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