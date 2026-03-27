Afaceri pe front: Comandanții ruși, acuzați că vând armele moderne pe piața neagră și își trimit soldații la luptă cu puști din anii '70

Ofițerii ruși din prima linie sunt acuzați că au pus bazele unei rețele de trafic de armament, vânzând echipamentele noi către cumpărători clandestini. În timp ce superiorii profită de pe urma acestor tranzacții, soldații de rând sunt echipați cu armament învechit și defectuos, preluat din stocurile sovietice ale anilor '70, fapt ce pune în pericol succesul operațiunilor și viața personalului militar.

Grupul de partizani Atesh, care activează în sprijinul Ucrainei, a raportat că agenții săi infiltrați în Divizia 127 de pușcași motorizați a Rusiei au descoperit o schemă complexă și bine pusă la punct. Conform acestora, traficul de arme și muniție a devenit o practică constantă în sectorul Zaporojia.

Procesul este unul birocratic: comandanții de companii, împreună cu gestionarii depozitelor, scot armele moderne din inventarul oficial sub pretextul că acestea au fost distruse în timpul confruntărilor sau pierdute pe câmpul de luptă. În realitate, echipamentele sunt predate unor intermediari care le plasează pe piața neagră. „Forțele armate ruse fac trafic de arme în sectorul Zaporojia”, au subliniat reprezentanții grupului Atesh într-o comunicare oficială pe platforma Telegram.

Profitul ofițerilor și riscurile soldaților de rând

În centrul acestei scheme se află modelele recente de puști de asalt, precum AK-12 și AK-102, care sunt printre cele mai performante dotări ale armatei ruse în prezent. Acestea ajung să fie vândute ilegal, în timp ce trupele de pe front primesc în schimb modele AK-74, o armă introdusă în dotare încă din 1974. Diferența de tehnologie și gradul de uzură al armelor vechi afectează direct capacitatea de apărare a unităților.

„Aceste arme se blochează sau ratează adesea în timpul luptelor. Acest lucru reduce direct eficacitatea de luptă a unităților și duce la pierderi suplimentare”, explică membrii grupului de rezistență. Situația a generat un val de nemulțumire în rândul soldaților, care sunt conștienți că sunt trimiși în bătaia puștii cu echipamente nesigure pentru ca superiorii lor să se îmbogățească. Potrivit postării publicate de Atesh, „în timp ce comandanții fac bani vânzând arme moderne, soldații sunt trimiși în luptă cu arme care se pot defecta în orice moment”.